愛媛大学が県内初となる建築コースを開設愛媛発のハウスメーカー・コラボハウスが産学連携による人材育成支援を目指し「建築社会デザインコース」開設記念式典に出席いたしました

株式会社コラボハウス

愛媛県を拠点に注文住宅を展開する株式会社コラボハウス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：松坂直樹）は、国立大学法人愛媛大学（所在地：愛媛県松山市、学長：仁科弘重、以下「愛媛大学」）にて、2026年4月6日に開催された、県内初となる「建築社会デザインコース」開設記念式典に出席いたしました。本式典では、同コースの担当教授による教育内容やカリキュラムの説明に加え、新入生による今後の学びに対する抱負が語られるなど、新設コースの理念と期待が共有されました。

本コースは、建築設計にとどまらず、地域社会やまちづくりまでを包括的に捉える人材育成を目的としており、人口減少や地域課題が顕在化する中で、実践的な知見を持つ人材の輩出が期待されています。今回の開設記念式典は、こうした取り組みの第一歩として、産学連携しながら地域に根ざした建築・まちづくりを推進していく姿勢を示す機会となりました。

愛媛県内初の建築社会デザインコース始動

「建築社会デザインコース開設記念式典の様子今年度入学した学生25名による決意発表を実施

愛媛大学は2026年度より、県内初となる「建築社会デザインコース」を新設し、地域の建築・まちづくり分野における人材育成の活性化を図ります。本コースでは、愛媛県内の大学として初めて「一級建築士」の受験資格取得に対応したカリキュラムを整備するとともに、設計・デザイン力の向上を目的とした実践的な授業を展開する予定です。開設記念式典には、今年度入学した学生25名をはじめ、大学関係者や地域企業が出席しました。コース新設を支援する企業の一社として、代表の松坂が登壇し、本取り組みへの期待と今後の連携に向けた展望について祝辞を述べました。その後、今年度入学した学生による発表が行われ、学生一人ひとりが、ここでの学びを通じてどのような街づくり・建築に携わりたいかについて語りました。愛媛にとどまらず地方各地のまちをより良くしていきたいという想いや、自身が手がけたい住宅のあり方など、それぞれの志が表明され、会場は大きな期待に包まれました。当社としても、これからの建築・まちづくり分野を担う若い世代が、自らの言葉で未来への想いを語る姿に大きな可能性を感じており、こうした人材が地域で活躍していくための環境づくりに、引き続き貢献してまいりたいと考えております。

大学と一体となり未来を担う人材育成に貢献

▲昨年のネーミングライツ取得を記念して行われた除幕式の様子

地元・愛媛を拠点とする当社は、地域の建築文化やまちづくりを担う次世代人材の育成に寄与したいという考えのもと、2025年に愛媛大学とネーミングライツ契約を締結し、同学城北キャンパス内の講義棟「グリーンホール」に「コラボハウスホール」の愛称を付与しています。今後は、本コースの開設を契機に、インターンシップの機会創出や学内での情報発信を通じて学生との接点を深め、実社会と接続した学びの機会創出に

取り組んでまいります。地域・大学・企業が一体となり、実践と学びを循環させることで、愛媛の建築・まちづくり分野の発展と次世代人材の育成に貢献してまいります。

この街に新しい景色を加えていく若者が集う場所に

株式会社コラボハウス代表取締役松坂直樹

今回新設される建築社会デザインコースは、未来の建築やまちづくりを担う人材が育つ重要な場だと捉えています。そうした学生の皆さんが「愛媛で学び、愛媛で活躍したい」と思える環境をつくることは、私たちの使命のひとつであると強く感じています。今後は、次世代の建築人材の受け皿としての役割を担いながら、学生の皆さんとともに愛媛のまちをつくり、彩っていく未来を築いていきたいと考えています。将来、ここで学んだ皆さんが、愛媛のまちづくりを担う心強い存在として社会に羽ばたいていくことを、心より楽しみにしています。

【式次第】

１.開会

２.主催者挨拶

３.コース概要・ビジョン発表

４.寄附者様ご紹介・感謝状贈呈

５.寄附者代表ご挨拶

６.新入生企画

７.記念撮影（大学・企業様・学生）

８.閉会

【建築社会デザインコース概要】

コース名：建築・社会デザインコース（愛媛県内の高等教育機関で唯一、一級建築士の受験資格に対応したカリキュラム

開設時期：令和8年度（2026年度）

入学定員：計30名

取得可能資格：一級・二級建築士（受験資格）、技術士補、測量士・測量士補など

特設サイト：https://www.cee.ehime-u.ac.jp/architectureandcivicdesigncourse.html

株式会社コラボハウス

2008年創業。愛媛県を拠点に全国13地域に展開。「おしゃれでちょっとカッコイイ、でもコストはできるだけ抑えたい」そんな要望にとことん応える愛媛発のハウスメーカー。住宅営業を挟まず”設計士と直接話す”ことで、コストを抑えてご希望を叶える設計力が強み。施工棟数四国エリアNo.1の実績を持つ。



社名：株式会社コラボハウス

代表者：代表取締役 松坂 直樹

所在地：愛媛県松山市北井門2丁目12-5

設立：2008年



HP: https://collabohouse.info/

Instagram：https://www.instagram.com/collabo_house/