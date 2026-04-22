【阪九フェリー利用】団体型企画募集旅行 『海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策』の受付開始
株式会社ＳＨＫライン
〇海洋堂フィギアミュージアム提供
いずみ・ひびき（イメージ）
せっつ・やまと（イメージ）
スタンダード洋室（イメージ）
レストラン（イメージ）
レストラン（イメージ）
露天風呂（イメージ）
ロビー（イメージ）
海洋堂フィギアミュージアム(ショップ）
海洋堂フィギアミュージアム（エントランス）
黒壁スクエア（滋賀フォトギャラリー）
鶏足寺青もみじ（公社 長浜観光協会）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/76572/table/874_1_56f205afc47378e36b12feb6df5bba00.jpg?v=202604221151 ]
〇海洋堂フィギアミュージアム提供
阪九フェリーの２航路（大阪・泉大津航路 神戸・六甲アイランド航路）を利用して、九州から個人では行きにくい世界的フィギアメーカーである海洋堂が作成した『海洋堂フィギアミュージアム』へ。北斗の拳など精巧に作られたフィギアの数々を鑑賞。情緒漂う『黒壁スクエア』の散策や『鶏足寺』で 青もみじ鑑賞と見どころ満載のコースです。
★阪九フェリー
いずみ・ひびき（イメージ）
せっつ・やまと（イメージ）
阪九フェリーの泉大津航路（いずみ・ひびき）と神戸航路（せっつ・やまと）両方のフェリーを利用。
スタンダード洋室（イメージ）
往復の客室はスタンダード洋室を利用。対面式ではない２段ベットでベッドサイトにはカーテンもありプライベート空間を確保。
デラックスなどランクUPも可能（別途差額必要）
レストラン（イメージ）
レストラン（イメージ）
露天風呂（イメージ）
ロビー（イメージ）
船内には船旅を演出するレストランやロビー、瀬戸内航路では初となる露天風呂も全船に完備。
瀬戸内海を行き交う船や夜景を見ながら入浴もできます。
★見どころ
海洋堂フィギアミュージアム(ショップ）
海洋堂フィギアミュージアム（エントランス）
黒壁スクエア（滋賀フォトギャラリー）
鶏足寺青もみじ（公社 長浜観光協会）
★旅行商品について
海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策
出発日：6月20日（土）、7月4日（土）、8月30日（日）、9月9日（水）
旅行代金 お一人様あたり２２，８００円
食事：なし 添乗員同行（1日目小倉駅新幹線口～3日目新門司港まで）
行程（2泊3日） ◎入場観光 〇下車観光
[表: https://prtimes.jp/data/corp/76572/table/874_1_56f205afc47378e36b12feb6df5bba00.jpg?v=202604221151 ]
旅行代金に含まれるもの
阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）、バス代（2日目）、海洋堂フィギアミュージアム黒壁入場料、消費税等諸税、保険代
船室のランクアップは空室がある場合に限り。等級差額を含めた金額を事前にお支払い頂きます。
お申込みは出発日の14日前までとなります
最少催行人員25名様
詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページでもご確認頂けます。
ホームページURL https://www.venus-t.jp/