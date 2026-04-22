【阪九フェリー利用】団体型企画募集旅行　『海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策』の受付開始

株式会社ＳＨＫライン〇海洋堂フィギアミュージアム提供

阪九フェリーの２航路（大阪・泉大津航路 神戸・六甲アイランド航路）を利用して、九州から個人では行きにくい世界的フィギアメーカーである海洋堂が作成した『海洋堂フィギアミュージアム』へ。北斗の拳など精巧に作られたフィギアの数々を鑑賞。情緒漂う『黒壁スクエア』の散策や『鶏足寺』で 青もみじ鑑賞と見どころ満載のコースです。

★阪九フェリー

いずみ・ひびき（イメージ）せっつ・やまと（イメージ）

阪九フェリーの泉大津航路（いずみ・ひびき）と神戸航路（せっつ・やまと）両方のフェリーを利用。

スタンダード洋室（イメージ）

往復の客室はスタンダード洋室を利用。対面式ではない２段ベットでベッドサイトにはカーテンもありプライベート空間を確保。

デラックスなどランクUPも可能（別途差額必要）

レストラン（イメージ）レストラン（イメージ）露天風呂（イメージ）ロビー（イメージ）

船内には船旅を演出するレストランやロビー、瀬戸内航路では初となる露天風呂も全船に完備。

瀬戸内海を行き交う船や夜景を見ながら入浴もできます。

★見どころ

海洋堂フィギアミュージアム(ショップ）海洋堂フィギアミュージアム（エントランス）黒壁スクエア（滋賀フォトギャラリー）鶏足寺青もみじ（公社 長浜観光協会）

★旅行商品について

海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策

出発日：6月20日（土）、7月4日（土）、8月30日（日）、9月9日（水）

旅行代金 お一人様あたり２２，８００円

食事：なし 添乗員同行（1日目小倉駅新幹線口～3日目新門司港まで）

行程（2泊3日） ◎入場観光 〇下車観光

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76572/table/874_1_56f205afc47378e36b12feb6df5bba00.jpg?v=202604221151 ]

旅行代金に含まれるもの

阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）、バス代（2日目）、海洋堂フィギアミュージアム黒壁入場料、消費税等諸税、保険代

船室のランクアップは空室がある場合に限り。等級差額を含めた金額を事前にお支払い頂きます。

お申込みは出発日の14日前までとなります

最少催行人員25名様

詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページでもご確認頂けます。

ホームページURL https://www.venus-t.jp/