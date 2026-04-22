【阪九フェリー利用】団体型企画募集旅行　『海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策』の受付開始

写真拡大 (全12枚)

株式会社ＳＨＫライン

〇海洋堂フィギアミュージアム提供

阪九フェリーの２航路（大阪・泉大津航路　神戸・六甲アイランド航路）を利用して、九州から個人では行きにくい世界的フィギアメーカーである海洋堂が作成した『海洋堂フィギアミュージアム』へ。北斗の拳など精巧に作られたフィギアの数々を鑑賞。情緒漂う『黒壁スクエア』の散策や『鶏足寺』で　青もみじ鑑賞と見どころ満載のコースです。




★阪九フェリー


いずみ・ひびき（イメージ）

せっつ・やまと（イメージ）

阪九フェリーの泉大津航路（いずみ・ひびき）と神戸航路（せっつ・やまと）両方のフェリーを利用。




スタンダード洋室（イメージ）

往復の客室はスタンダード洋室を利用。対面式ではない２段ベットでベッドサイトにはカーテンもありプライベート空間を確保。


デラックスなどランクUPも可能（別途差額必要）







レストラン（イメージ）

レストラン（イメージ）


露天風呂（イメージ）

ロビー（イメージ）

船内には船旅を演出するレストランやロビー、瀬戸内航路では初となる露天風呂も全船に完備。


瀬戸内海を行き交う船や夜景を見ながら入浴もできます。



★見どころ


海洋堂フィギアミュージアム(ショップ）

海洋堂フィギアミュージアム（エントランス）


黒壁スクエア（滋賀フォトギャラリー）

鶏足寺青もみじ（公社　長浜観光協会）


★旅行商品について

海洋堂フィギアミュージアムと黒壁スクエア散策


出発日：6月20日（土）、7月4日（土）、8月30日（日）、9月9日（水）


旅行代金　お一人様あたり２２，８００円


食事：なし　添乗員同行（1日目小倉駅新幹線口～3日目新門司港まで）



行程（2泊3日）　◎入場観光　〇下車観光


[表: https://prtimes.jp/data/corp/76572/table/874_1_56f205afc47378e36b12feb6df5bba00.jpg?v=202604221151 ]

旅行代金に含まれるもの


阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）、バス代（2日目）、海洋堂フィギアミュージアム黒壁入場料、消費税等諸税、保険代


船室のランクアップは空室がある場合に限り。等級差額を含めた金額を事前にお支払い頂きます。


お申込みは出発日の14日前までとなります


最少催行人員25名様



詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページでもご確認頂けます。


ホームページURL　https://www.venus-t.jp/