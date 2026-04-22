株式会社スパイスマートと株式会社PLAYIO、ゲームに特化したリサーチ事業に関する戦略的提携の合意を締結

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株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマートは、株式会社PLAYIO（以下、PLAYIO）と、ゲームアプリ領域におけるリサーチ事業の推進に向けた戦略的提携の合意（MOU）を締結したことをお知らせします。


本合意に基づき、両社は今後、PLAYIOが保有するユーザーパネルを活用したリサーチ事業を中心に協議を進めていきます。




Playioとは


ゲームのプレイ時間やゲーム内の特定アクションに応じてインセンティブを付与するゲームプラットフォームです。Playioの累計会員数は240万人、また累計ダウンロード500万、Playio経由のゲームインストール数1,300万件を突破。現在は韓国・台湾に加え、日本でサービスを展開し、コアゲーマー中心のコミュニティや多様なチャレンジ・イベント機能によって成長し続けています。



公式ホームページ : https://playio.co/?LANG_CD=JLP#01


今後の展開について


今後、両社は以下の領域を中心に協業の可能性を検討していきます。


- Playioのユーザーパネルを活用したリサーチ事業
- - 定量調査（アンケート調査等）
- - 定性調査（ユーザーインタビュー等）
- - ゲームアプリにおけるユーザーテスト
- スパイスマート提供『LIVEOPSIS(https://liveopsis.com/)』(※)との連携

※『LIVEOPSIS』は株式会社スパイスマートが提供するゲーム専門BtoBソリューションです。


https://liveopsis.com/



スパイスマートは、PLAYIOとの本取り組みを通じてゲームアプリ事業者に向けたリサーチサービスの拡充およびスマホゲーム市場分析・運営ソリューション『LIVEOPSIS』のクオリティ向上を目指します。


また、Playioは、日本のゲーム企業との連携を通じて高品質なユーザー獲得の取り組みを強化し、持続可能なマーケティングエコシステムの構築を目指しています。本合意は、こうした双方のサービス拡大の取り組みの一環として位置付けられます。



【会社概要】


会社名　： 株式会社スパイスマート


代表者　： 代表取締役　久保　真澄


所在地　： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909


設立　　： 2015年7月


事業内容：


１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業


２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業


３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業


URL　　： http://corp.spicemart.jp/



会社名　： 株式会社PLAYIO


代表者　： C.E.O.　ホ・ジョンフィ


所在地　： 東京都港区南青山四丁目18-11 フォレストヒルズ イーストウィング 2F


設立　　： 令和7年8月22日


URL　　 : https://playio.co/?LANG_CD=JLP#01(https://playio.co/?LANG_CD=JLP#01)



【本件に関するお問合せ先】


広報担当：press@spicemart.jp


※日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語で対応可能です