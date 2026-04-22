＜兵庫県 伊丹市＞「保険見直し本舗 イオンモール伊丹昆陽店」が2026年4月24日金曜日オープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年4月24日(金)に「保険見直し本舗 イオンモール伊丹昆陽店」をオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 イオンモール伊丹昆陽店」のコンセプト

保険見直し本舗 イオンモール伊丹昆陽店 店舗イメージ

この度、保険見直し本舗は、兵庫県伊丹市中央部の昆陽地域に立地する「イオンモール伊丹昆陽」にて、新たに店舗をオープンすることとなりました。

伊丹市は、大阪・神戸の両都市圏にアクセスしやすいことに加え、大阪国際空港（伊丹空港）を擁する交通利便性の高いエリアです。なかでも昆陽地域は、住宅地と商業施設がバランス良く集積し、日常の暮らしの拠点としての機能が集まっています。

幅広い世代が行き交う魅力を備えた商業施設において、当店舗は、広い間口で地域の皆さまをお迎えいたします。また、区画内にはキッズスペースをご用意しておりますので、お子さま連れの方も、お買い物のついでにお気軽にご利用ください。

「保険見直し本舗 イオンモール伊丹昆陽店」は、地域の皆さまの日常に寄り添い、信頼される店舗としてご愛顧いただけるよう努めてまいります。

店舗所属アドバイザーより

保険は複雑でわかりにくくハードルが高い、とお考えの方も多いと思います。そんなお客さまにこそ、「相談しにきてよかった」と思っていただけるような対応を心がけております。

家族のように親身になって考え、おひとりお一人のお気持ちに寄り添います。

ご心配を解消できるようわかりやすくご案内いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、お子さまに大人気のお菓子の詰め放題や、バルーンアートイベントを開催！

開催場所：イオンモール伊丹昆陽2F 保険見直し本舗店頭

開催日時：【お菓子詰め放題】2026年4月24日(金)～4月26日(日) 各日10:30～17:00

【バルーンアートイベント】2026年4月24日(金)～4月25日(土) 各日10:30～17:00

※【お菓子詰め放題】…ご参加には、15分ほど保険相談サービス紹介を聞いていただくことが条件となります。

※【バルーンアートイベント】…ご参加には、アンケートの回答が条件となります。

※各イベントへのご参加は、それぞれ1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地1 イオンモール伊丹昆陽2F

営業時間：10：00～21:00

定休日：施設に準ずる（その他休日はご来店前にご確認ください）

アクセス：バス…JR福知山線「伊丹駅」より伊丹市営バス「池尻」「大樋橋」下車後、徒歩約5分

阪急伊丹線「伊丹駅」より阪急バス「池尻」下車後、徒歩約5分

車…中国自動車道「宝塚IC」より約10分

電話番号：072-769-5705

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/hyogo/itami-shi/41544/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/