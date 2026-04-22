『WIRED』日本版 最新号はヘルス特集！未来のヘルステックが「超長寿」を実現するとき更新される身体・人生観・社会の可能性を探求した一冊

コンデナスト・ジャパンPHOTOGRAPH BY HOUMI SAKATA (C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.

『WIRED』日本版は、最新号「Future of Health：生きることの未来」を4月22日（水）に発売しました。本号は、誰もが手にしうる未来の可能性を伝えるグローバル・メディアブランド『WIRED』が、ヘルス領域の未来に焦点を当てたグローバルプロジェクト「WIRED Health」を日本で初めて展開する総力特集です。

AIや長寿テックの進展によって超長寿が実現されるとき、「生きる意味」はどのように更新されるのか。人々はどのようなヘルスケアを選択し、どのような身体で、どのような時間を生き、どのような社会を望むのか。その可能性を多角的に思索しました。

カバーストーリーにはアオイヤマダと花道家／アーティストの上野雄次が登場し、咲き誇るように生けられていく花と、呼応するパフォーマンスの余韻のなかで、AI時代における生と表現の意味を浮かび上がらせるような対話が生まれました。

このほかにも、多彩な企画を通じてテーマを掘り下げています。

・「環境」と「身体」が不可分な次代のウェルネスツーリズム

・「次世代ヘルスケア」を世界に発信する医師兼科学者の提言

・「医療の民主化」に力を注ぐクリエイター、高城剛の挑戦

・AIで健康に革新をもたらす日本初のスタートアップ

・ヘルステックに投資するテックビリオネアの動向

・老いなき未来をリフレームするアンケート

・SF作家・柞刈湯葉による、老化を克服した社会における感情の揺らぎを鋭く描いたストーリー

・ロボット工学や生命倫理、社会哲学の観点から寿命150年時代をビジョニングするインタビュー ほか

【WIRED（ワイアード）】

1993年に米国で創刊した『WIRED』は、英語圏、スペイン語圏、ヨーロッパ、中東、アジアで展開する、"未来を実装する"メディアです。絶え間なく変化し続ける世界を理解するために必要な「情報」と「アイデア」の源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザインに至るまで、生活のあらゆる側面をテクノロジーがいかに変えていくのかに光を当てます。わたしたちが"発見"するブレイクスルーやイノベーションが、新たな思考や人と人とのつながり、そして新しい産業を生み出すのです。

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