物価高でAGA治療費に約9割が「負担」。福利厚生での支援に93%が利用意向｜AGAセルフケア『HIX』がウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」に掲載開始

株式会社エムボックス

AGAセルフケア『HIX（ヒックス）』を運営する株式会社エムボックス（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：金澤 大介、以下：エムボックス）は『HIX』ユーザーを対象に「福利厚生とヘルスケアに関する意識調査」を実施いたしました。その結果、会社員の約9割がAGA治療・ヘアケアにかかる費用を「負担に感じる」と回答し、福利厚生としてAGAケアの補助があれば「利用したい」と答えた方は93.0%に達することがわかりました。

こうした調査結果を受け、『HIX』では、ウォンテッドリー株式会社が提供する福利厚生サービス「Perk（パーク）」への掲載を開始いたしました。企業の福利厚生を通じて、社員の薄毛ケアに対する経済的・心理的ハードルを下げ、ウェルビーイングの向上を支援してまいります。

・Perk掲載ページ： https://perk.wantedly.com/partner/products/2374

（※Perkユーザーのみ利用可能）

調査実施の背景

物価高騰が続くなか、実質賃金の目減りにより、ヘルスケアや自分磨きに回す予算を削らざるを得ない人が増えています。同時に、リモートワークから出社への回帰が進み、社内やクライアントとの対面機会が増加し、第一印象を左右する「清潔感」や「身だしなみ」への意識が高まっています。

AGA（男性型脱毛症）は、外見だけでなく仕事への自信やパフォーマンスにも影響を与える重要なヘルスケア課題です。しかし、治療費の高さがネックとなり、対策を躊躇している方がいるのが実態です。当社では、こうした社会背景を踏まえ、働く男性の薄毛ケアに関する意識の実態を明らかにするべく本調査を実施しました。

調査概要

サマリー

調査結果

- 調査期間： 2026年3月10日～3月31日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 『HIX』ユーザー（会社員〔正社員・契約/派遣社員〕）- 有効回答数： 157名- 対面機会が増えた会社員の約9割が「自分の外見が気になるようになった」- 約9割がAGA治療・ヘアケアの費用を「負担に感じる」- 福利厚生としてAGAケア補助があれば「利用したい」が93.0%- ヘルスケア支援企業に対し、約6割が「社員に寄り添う良い会社」と評価1. 対面機会が増えた会社員の約9割が「自分の外見が気になるようになった」

直近1年間の対面での会議や外出機会の変化について聞いたところ、「かなり増えた」「増えた」と回答した会社員は21.7%にのぼりました。

一方、対面機会が増えたと回答した方に自分の外見への意識変化を聞いたところ、「非常に気になるようになった」（50.0%）と「やや気になるようになった」（38.2%）を合わせ、約9割（88.2%）が「外見が気になるようになった」と回答。出社回帰に伴い、身だしなみへの意識が高まっている実態が浮き彫りとなりました。

2. 約9割がAGA治療・ヘアケアの費用を「負担に感じる」

AGA治療やヘアケアにかける費用の負担感について聞いたところ、「非常に負担に感じる」（29.3%）と「やや負担に感じる」（59.2%）を合わせ、約9割（88.5%）が費用負担を感じていることが明らかになりました。物価高の影響が、薄毛ケアにまで及んでいる実態がうかがえます。

3. 福利厚生としてAGAケア補助があれば「利用したい」が93.0%

勤務先の福利厚生としてAGA治療やヘアケア用品の補助がある場合の利用意向を聞いたところ、「ぜひ利用したい」（54.1%）と「条件が合えば利用したい」（38.9%）を合わせ、93.0%が利用意向を示しました。潜在的なニーズの高さが浮き彫りとなっています。

4. ヘルスケア支援企業に対し、約6割が「社員に寄り添う良い会社」と評価

ヘルスケアを支援してくれる会社に対する印象を聞いたところ（複数回答）、「社員の悩みに寄り添う良い会社だと思う」が最多の61.8%、次いで「時代に合った先進的な会社だと思う」が51.0%、「働き続けたい意欲（エンゲージメント）が高まる」が40.8%となりました。ヘルスケア支援が企業イメージの向上や社員の定着・エンゲージメント向上にもつながることが示唆されています。

「Perk」への掲載について

上記の調査結果から明らかになった「薄毛ケアに対する高い関心」と「費用面のハードル」という課題を受け、AGA管理アプリ『HIX』は、ウォンテッドリー株式会社が提供する福利厚生サービス 「Perk」への掲載を開始 いたしました。

■ 「Perk」特典内容

・『HIX』公式サイト(https://www.hix-selfcheck.com/)でいつでもご利用いただける 300円クーポン をご提供します。

・Perk掲載ページ： https://perk.wantedly.com/partner/products/2374

（※Perkユーザーのみ閲覧可能）

AGAセルフケアブランド『HIX』について

『HIX（ヒックス）』の名前の由来は、Haircare-index（ヘアケアの指針）です。1人1人の薄毛の悩みに寄り添い、テクノロジーを使い科学的根拠のある情報や製品を届け、一緒に解決したいという想いから開発されたAGAセルフケアブランドになります。現在、AGA管理アプリの他に、以下のプロダクトを展開しています。

◆ AGA管理アプリ『HIX』

『HIX』は、髪と頭皮の写真を撮影し、簡単な質問に回答するだけで、専門家が薄毛の進行度や頭皮の状態を判定します。自宅にいながら、最適な薄毛治療のサポートを受けられる国内初（※エムボックス調べ）のAGA管理アプリです。

・iOS版(http://gateway.hix-selfcheck.com/l/SCRCtNXJ)

・Android版(http://gateway.hix-selfcheck.com/l/jCDsTKrg)





◆ ヒックス ミノキシジル5（第1類医薬品）

厚生労働省が、一般用医薬品として唯一発毛効果を認めた成分「ミノキシジル」を国内最高濃度の5％配合し、手に取りやすく続けやすいカタチにこだわり開発された発毛剤です。

・商品詳細はこちら(https://www.hix-selfcheck.com/products/minoxidil_hix)

◆ ヒックス スカルプシャンプー

製薬メーカーと毛髪診断士による共同開発。アプリで収集した男性5万人の頭皮データを解析し、日本人男性の頭皮環境に最適な成分を配合。高密着泡が頭皮の汚れを丁寧に落とし、3つの独自成分配合と天然由来成分等が髪にハリコシを与え、ボリューム感をアップさせます。

・商品詳細はこちら(https://www.hix-selfcheck.com/products/scalpshampoo_hix)

◆ ヒックス サプリメント

頭髪に悩みを持つ「HIX」ユーザーから寄せられるお悩みから誕生。医師、薬剤師、管理栄養士の監修のもと、髪の構成成分や成長サイクルを調査・研究し、髪の成長に重要なタンパク質（アミノ酸）、亜鉛、ビタミンの三大栄養素を独自処方で配合しています。

・商品詳細はこちら(https://hix-selfcheck.com/products/supplement_hix)

エムボックスについて

エムボックスは、「テクノロジーでセルフメディケーションを革新する」をミッションに、医薬品とデジタル技術を融合させた事業を展開しています。頭皮の状態をチェックできるアプリとミノキシジルを組み合わせたAGAセルフケア『HIX（ヒックス）』や、便秘タイプのセルフチェックを支援し利用者に合った市販薬が購入できるサービス『Bebo（ビーボ）』など、利用者一人ひとりに合わせたセルフメディケーション体験を提供しています。

近年、OTC類似薬の保険適用見直しやスイッチOTC化の加速など、医薬品の流通・利用環境は大きく変化しています。こうした中、エムボックスはユーザーが薬を「選び、正しく使い、継続できる」ための仕組みをテクノロジーで支え、より安全かつ効率的なセルフメディケーションの普及を目指しています。今後は、AGAや便秘領域にとどまらず、幅広い疾患・症状に対応することで、服薬体験のさらなる進化に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社エムボックス

代表者：代表取締役CEO 金澤大介

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 H¹O 八丁堀302

設立：2018年11月1日

事業内容：医薬・ヘルスケア業界へのITソリューション提供及びWebサービスの運営

コーポレートサイト ：https://mbox-inc.jp/

『HIX』公式サイト ：https://www.hix-selfcheck.com

『Bebo』公式サイト：https://www.bebo-bowel.com/