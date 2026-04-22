RMKの大人気ひんやりプレケアオイルとローションが、今年も夏季限定で登場！

株式会社エキップ

Wトリートメントオイルから、“うるひや”な清涼感あふれるクールタイプが再登場。水性と油性の「Wの保湿力」で肌をととのえ、日中もさらりとしたうるおい感が続きます。

また、ひんやりジェルでうるおいながらぷるんとした肌に導く保湿液が今年も登場します。

2026年4月24日(金) 夏季限定発売

■RMK Wトリートメントオイル クール 50mL 4,400円(税込)

URL：https://www.rmkrmk.com/ja/p/25320012/?utm_source=prtimes(https://www.rmkrmk.com/ja/p/25320012/?utm_source=prtimes)

■RMK モイストチャージ クーリングジェル 150mL 4,180円(税込)

URL：https://www.rmkrmk.com/ja/p/25444498/?utm_source=prtimes(https://www.rmkrmk.com/ja/p/25444498/?utm_source=prtimes)

RMK Wトリートメントオイル クール 50mL 4,400円(税込) 夏季限定発売

夏の肌こそ「仕込みオイル」でうまくいく “うるひや”タッチのプレケアオイル

POINT1 さらりとうるおい感続く、やわらかなツヤ肌へ

素肌にクール感をあたえながらうるおいをチャージし、その後に続く保湿液などが浸透*しやすい状態に肌をととのえます。植物の恵みたっぷりの「うるおい成分」と「エモリエント成分」といったRMKが独自にブレンドした複合成分を贅沢に配合。「Wの保湿力」が、肌表面の水分と油分のバランスをととのえ、冷房などの外部環境による乾燥やハリ不足を感じやすい夏の素肌もやわらかい質感に導きます。日中もさらりとしたうるおい感が続くから、あれこれ重ねたくない夏のスキンケアにぴったり。メイクののり、密着感もアップし、つややかで美しい仕上がりに。 *角層まで

POINT2 RMK独自開発処方採用 “うるひや”な清涼感あふれるテクスチャー

RMK独自開発の「クーリングオイル処方」を採用。2層を混ぜることで水性成分を抱え込んだオイルがみずみずしいうるおいとひんやり感を生み、オイルなのに清涼感あふれるさっぱりとした使い心地。お風呂上がりや、メイク前の肌にクール感をあたえてくれるから暑い季節にピッタリの1本。軽やかで肌なじみがよいテクスチャーはオイルが苦手な方のファーストオイルとしてもおすすめです。

POINT3 複数の香りをブレンドした夏のフローラルシトラスの香り

Wトリートメントオイルシリーズ共通のフローラルシトラスの香りを夏バージョンにアップデート。オレンジやグレープフルーツなどのシトラス系に清涼感のあるミント系を加えたベースに、ローズやジャスミンなどのフローラル系をブレンド。そこへハーブのアクセントを加えました。暑い季節にも心地よく、清涼感がありながらも奥行きのある香りを楽しんで。

RMK モイストチャージ クーリングジェル 150mL 4,180円(税込)

ひんやりジェルで、うるおいながらぷるんとした肌に導く保湿液

POINT1 ひんやりジェルがクイックにうるおいをあたえ、ぷるんとした肌へ

みずみずしい感触のジェルの中にさらりとした質感の保湿成分と、エモリエント成分を配合。クイックにうるおいをチャージし、うるおい感が続きます。エアコンなどにより乾燥しがちな夏の肌も、うるおいがいき渡ったぷるんとした肌にととのえます。さらりとした保湿成分が肌表面にとどまりヴェールを形成。さっぱりとした使い心地で、くずれが気になる夏のメイク前にもぴったり。

POINT2 みずみずしく清涼感あふれるテクスチャー

ひんやり感のあるぷるぷるとしたジェルをのびひろげると、うるおいが角質層に届きやすいみずみずしいテクスチャーに変化。清涼感あふれるテクスチャーが肌にすっとなじみ、ひんやり心地よくクールダウン。

POINT3 みずみずしい果実を感じるフローズンミント＆ペアーの香り

夏に心地よいフローズンミント＆ペアーの香り。透明感のあるシンプルなミントが清涼感と爽快感を際立たせ、爽やかなシトラスノートと共にリフレッシュ。肌になじませていくと、ペアーの甘さが香ります。

2026年4月24日(金) 夏季限定発売

■RMK Wトリートメントオイル クール 50mL 4,400円(税込)

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■RMK モイストチャージ クーリングジェル 150mL 4,180円(税込)

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#RMK #スキンケア #Wトリートメントオイル #ひんやり





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