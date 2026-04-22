CALMA BY ZARA - ミラノサローネ 2026

株式会社ＩＴＸジャパン

4月21日から26日までのミラノサローネ開催期間、Zaraは没入型インスタレーション「Calma(カルマ)」を展示します。本インスタレーションは、ネオ・クラシシズムの建物を舞台に、安らぎを与えながらも五感に響く体験を提供します。ミラノの街が絶え間ない活気と刺激に満ちた場所へと変貌する中、Calmaは街の賑わいから離れた静かな憩いの場へと変わります。市内最大の公園であるセンピオーネ公園内に位置する19世紀の建築が、その穏やかな環境を引き立てます。

パラッツィーナ・アッピアーニにて発表される本インスタレーションは、古代ローマのテルマエの空間的・社会的な構造をもとに、現代におけるリトリートとして再解釈したものです。視覚的な演出に重きを置くのではなく、知覚を落ち着かせ、意識を整えていくための一連の空間で構成されています。

エントランス、回廊、中央ホール、そして屋外のロッジア(柱廊)へと連なる一連の空間。来場者は光・反射・音によって繊細に整えられたスペースを順に通り抜けていきます。鏡張りのアーチが建築の広がりを生み出すと同時に、その輪郭をぼかします。ブラッシュ仕上げの金属面が光を捉えながら柔らかく拡散します。さらに、現代的にアレンジされたイタリアのクラシック音楽と環境音を重ねた音響が、ゲストを静謐で絶え間ない空気感の中に包み込みます。



この建物は当初、ナポレオンとその家族、宮廷のために設計され、公の喧騒から一線を画した特別な空間として構想されました。建築は整った軸線で構成され、周囲の公園へと開かれています。著名なデザインスタジオ Crosby Studios とのパートナーシップにより実現した本インスタレーション「Calma」は、休息と内省のひとときをもたらします。



「Calmaは、トランスフォーミズム(変容)の概念を探究し、古代ローマのテルマエにおける儀式性や空間体験を、現代のウェルネスへと再解釈したものです。空間・光・素材を組み合わせることで、来場者が立ち止まり、自身と向き合いながら、穏やかな静けさに身を委ねる体験を促します。展示の流れの中で、現代的な安らぎの場を提供できる空間を提案しています。」 - Crosby Studios

Zaraによる「Calma」は4月21日から26日に開催されます。



会期:2026年4月21日(火)～4月26日(日)

会場:Palazzina Appiani, Viale Giorgio Byron 2, Milano