「ムーミン」母の日ギフト特集＆フォトコンテストを展開　　　　（シャディ）

■ 概要

シャディ株式会社

ラオックスグループのギフト販売専門企業であるシャディ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：浜野幸也）は、母の日に向け、人気キャラクター「ムーミン」をテーマにした特別商品を展開するとともに、“お母さんとの思い出”をテーマとしたフォトコンテストを開催いたします。近年、母の日ギフトは「モノを贈る」だけでなく、「思い出や体験を共有する」スタイルへの関心が高まっています。シャディではこの変化を背景に、ギフトと体験を掛け合わせた新たな母の日の楽しみ方を提案します。今回展開するムーミン商品は、北欧の世界観とやさしい物語性で幅広い世代に愛される点に着目し、贈る人と受け取る人双方の記憶に残るギフトとして開発しました。あわせて実施するフォトコンテストでは、母との思い出を写真で共有する参加型企画を通じて、ギフトと体験の両面から母の日の新たな価値を提案します。

ムーミン商品

ムーミン商品

ムーミン商品

シャディギフトモール

■「ムーミン商品」について

商品ラインナップは、スイーツや雑貨を中心に構成。見た目の華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムを揃え、日常の延長にある「ありがとう」を自然に伝えられる内容となっております。

■ムーミン 母の日 クッキー缶

販売価格 ： 3,240（税込）

商品説明 ： ムーミンとリトルミイの可愛らしいデザインにエンボス加工を施したクッキー缶。ムーミンのフェイス型クッキーとアソートクッキーを詰め合わせました。食べ終わった後は小物入れとしてもお使いいただけます。

■ムーミン 母の日ポーチ焼き菓子セット

販売価格 ： 1,980（税込）

商品説明 ： ムーミンママが描かれた母の日限定デザインのポーチにハートのフィナンシェを詰め合わせました。食べ終わった後は小物入れとしてもお使いいただけます。日頃の感謝をやさしく伝える母の日ギフトです。

■ムーミン ティーバッグ 紅茶セット（３袋）

販売価格 ： 1,814（税込）

商品説明 ： ムーミン谷の仲間たちの形をしたかわいいフレーバーティー。甘酸っぱい香り広がるブルーベリー紅茶と、白桃紅茶、ノンカフェイン アールグレイ・ルイボスレッドの３種をセットで。

（イメージ 左から）

【リトルミイ ちいさなごちそう 角型てんぷら鍋】 6,600円（税込）

【リトルミイ ちいさなごちそう マグカップ】 1,980円（税込）

【リトルミイ ちいさなごちそう 角型マルチポット】 3,300円 （税込）

商品説明：

富士ホーローの中でも特に支持の高い定番人気アイテムだけを厳選しました。「初めてのホーロー」にも「買い替え」にもおすすめできる、失敗しないラインナップです。デザインはムーミンの中でも圧倒的人気を誇るリトルミイを採用。赤で統一することで母の日ギフトにもピッタリな商品を開発いたしました。

■母の日 人気ランキング

母の日ギフトは3,000円台～5,000円台が定番です。外さない贈り物として、シャディでも人気の「花」や「花＋スイーツ」を中心に、“迷ったときにも選ばれている”王道ギフトをランキング形式でご紹介します。

【1位】バラとスプレーカーネーションの花束

\ 3,278 (税込)

【2位】長崎堂 母の日カステーラとカーネーション鉢植え４号のセット

\ 5,478 (税込)

【3位】ゴディバ あまおう苺クッキーとスタンディングブーケのセット

\ 4,708 (税込)

▼母の日商品は、シャディギフトモールまたは全国のシャディサラダ館にてお求めいただけます。

https://shaddy.jp/mothersday/

■フォトコンテストについて

母の日フォトコンテストでは、過去の思い出や日常の一コマなど、“お母さんとの思い出”をテーマにした写真投稿を募集中。

ギフトにとどまらず、体験として参加できる機会を提供することで、母の日におけるコミュニケーションの広がりを創出いたします。

フォトコンテストの実施により、贈る楽しさと参加する楽しさを掛け合わせることで、母の日の価値をより多面的に提案いたします。入賞作品にはプレゼントを送付。ご応募お待ちしております。

■フォトコンテスト概要

応募期間：2026年4月1日（水）～4月25日（土）

テーマ ：「お母さんとの思い出」

あなたの心に残っている「母との思い出」を教えてください。何気ない日常の一枚、昔のアルバム、後ろ姿、手料理、手紙でも。

応募方法：１.インスタ・Xのシャディ公式アカウントをフォロー。

２.＃シャディで母の日 のハッシュタグ 及び シャディ公式アカウントをメンションの上投稿。

３.完了！

プレゼント：ご投稿頂いた写真を審査の上、入賞者10名様へ「シャディ100周年 リト＠葉っぱの切り絵 ベイクドショコラサンド」をプレゼントいたします。

▼フォトコンテスト詳細は下記でご確認いただけます。

https://shaddy.jp/campaign/md_photo_26/

▼プレゼント↓「シャディ100周年 リト＠葉っぱの切り絵 ベイクドショコラサンド

■シャディ株式会社について（https://shaddy.jp/ir/）

1926年に創業し、フォーマルギフトのリーディングカンパニーとして今年創業100周年を迎えるシャディ株式会社は、全国に約2,200（EC専売店を含む）のサラダ館・シャディ店を展開、自社ECのシャディギフトモール（https://shaddy.jp/ ）をはじめ、店舗やカタログなど多様なタッチポイントを統合し、ラオックスグループの中核を担うオムニチャネルリテーラーとして成長を続けています。シャディは、カタログギフトのパイオニア企業として、ありとあらゆるライフイベントや、カレンダーイベント、贈答文化、しきたり、慣習に精通しております。お祝い品や返礼品に適した商品を幅広く取り揃え、ギフト業界を牽引し続けてまいりました。個人のお客様、法人クライアント様へ新たな価値提案を行い、贈る側、贈られる側の笑顔を創造する総合ギフトカンパニーとして次の100年に向けて邁進してまいります。

シャディ公式SNS

Instagram : https://www.instagram.com/shaddy_giftmall/

Facebook ：https://www.facebook.com/ShaddyGiftmall/?locale=ja_JP

X（旧Twitter）：https://x.com/shaddyjp

≪報道関係者からのお問い合わせ先≫

■シャディ株式会社 広報担当

Email：pr@shaddy.co.jp