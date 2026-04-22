足立区初！全面人工芝の多目的広場を備えたスポーツ施設―「高野（こうや）スポーツパーク」が4月26日（日）オープン

小学校跡地を活用しスポーツの一大拠点に再生

足立区様々なスポーツに利用できる多目的広場

４月２６日（日）、足立区立高野小学校の跡地に、区内初となる全面人工芝の多目的広場を備えた、新たなスポーツ施設「高野スポーツパーク」がオープン。ナイター照明が完備され、午前９時から午後９時まで利用可能。多目的広場では、サッカーやグラウンドゴルフなど、人工芝で行えるスポーツ全般に対応。また、屋内の多目的室では、卓球やヨガ、ピラティス、ダンスといった運動ができるだけでなく、会議やセミナーでの利用も可能です。

このほか、多目的広場を囲むように、1周約400ｍのウォーキング・ランニングコースを整備。コース沿いには、旧高野小学校の桜の木を移植しています。

４月２６日（日）は、オープニングセレモニー＆イベントを開催！

１０時から開催されるオープニングセレモニーは、足立区立江北桜中学校吹奏楽部による記念演奏からスタート。セレモニー終了後に行われるイベントでは、人工芝の上で楽しめる自由参加型イベントを多数用意しています。フットゴルフやモルックなどが体験できる「芝生で遊ぼう！」や健康測定会など、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるイベントを準備。また、様々なスポーツシーンで使用できる、「冷感タオル」を来場者に無料でプレゼントします。

オープンから４日間、無料で利用できます！

４月２７日（月）から３０日（木）までの４日間は、一般向けに無料開放。利用予約による施設貸出の前に、無料で見学や体験ができます。

さらに、気軽に運動を楽しめる無料参加イベントを６月末まで実施予定。大人から子どもまで、楽しく身体を動かせます。

江北地区は、今後も「健康」をテーマにまちづくりを推進していきます

足立区では、民間活力の誘導や区有地等の活用により、その地域の活性化や区のイメージアップを図る独自の取組み「エリアデザイン」を区内７つのエリアを対象に実施しており、その１つが江北地区です。東京女子医科大学附属足立医療センターを核として、「住んでいるだけで自ずとこころもからだも健康になるまちづくり」を進めています。令和６年９月には、「上沼田東公園」がリニューアルし、区内初となる人工芝の野球場が整備されました。

さらに、「上沼田東公園」の隣に商業施設が令和９年１２月オープン予定。サウナやフィットネス、ドラッグストア、カフェのほか、モルックやボッチャなどのスポーツイベントを楽しめる広場を擁する複合型施設です。今後は、「上沼田東公園」「高野スポーツパーク」とも連携してイベントを実施するなど、スポーツに親しむ機会を充実させていきます。

■施設概要

名称： 高野（こうや）スポーツパーク

所在地： 足立区江北五丁目4番1号

アクセス： 日暮里・舎人ライナー「江北駅」から徒歩7分

設備：多目的広場、ウォーキング・ランニングコース、多目的室

■オープニングセレモニー＆イベント

【オープニングセレモニー】

日 時：４月２６日（日）10時～11時（予定）

出席者：足立区長、足立区議会議長 ほか

内 容：区立江北桜中学校吹奏楽部による開設記念演奏、区長式辞、来賓祝辞、テープカットなど

【オープニングイベント】

日 時：オープニングセレモニー終了後（11時予定）～15時（予定）

内 容：人工芝の上で楽しめる自由参加型イベントなど

URL： https://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/koya-sports-park-opening.html