独立系PEファンドのクレアシオン・キャピタル、株式会社ケンコーホールディングスに資本参加

クレアシオン・キャピタル株式会社

この度クレアシオン・キャピタル株式会社（以下、「当社」、URL： https://www.crea-cp.com/）は、当社の管理・運営する投資ファンドが出資するSPC（特別目的会社）を通じて、株式会社ケンコーホールディングス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：藤井健、URL：https://www.kenkojp.com/、以下、「ケンコーHD」という）へ資本参加（以下、「本件」という）しましたので、お知らせいたします。

ケンコーHDは、2004年の創業以来、中華・ラーメン業態を中心に、和食、焼肉等の多様な飲食ブランドを展開する外食企業です。M&Aを積極的に活用することで事業基盤を拡大し、取得したブランドのオペレーション改善や多店舗展開を通じて、持続的な成長を実現しております。同社は首都圏において圧倒的な集客力を誇るフラッグシップ店舗を筆頭に、外部評価機関より長年にわたり最高水準の選出を受ける専門店や、国際的なグルメガイドで高く評価された定評ある業態等、有力ブランドを複数保有しており飲食業界において確固たるポジションを築いています。

外食産業は、新型コロナウイルスの影響を経た後、インバウンド需要の回復や生活様式の変化を背景に、再び成長軌道へ回帰しつつあります。当社は投資理念として「日本の宝への投資」を掲げている中、外食を通じて多くの人々に価値と感動を提供し続けてきたケンコーHDは、将来にわたって日本の外食産業を支え続ける日本の宝たる存在であると判断し、本件に至りました。

当社は、人材採用、経営管理体制の整備、国内における店舗拡大、海外での新規出店、飲食ブランドのM&A等を通じた経営支援を積極的に実施することでケンコーHDの企業価値向上を目指して参ります。