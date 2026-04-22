CVCファンド「KIRIN HEALTH INNOVATION FUND」が VTuberの総合プロデュースを中心にIP関連事業をグローバルで展開する　Brave groupへ出資

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志）は、独立系ベンチャーキャピタル大手のグローバル・ブレイン株式会社（社長 百合本安彦）と共同で設立したコーポレートベンチャーキャピタル（以下、CVC）ファンド「KIRIN HEALTH INNOVATION FUND（キリン ヘルス イノベーション ファンド）」を通じて、株式会社Brave group（代表取締役社長 野口圭登、以下、Brave group社）に2025年7月31日（木）に出資しました。

Z世代・α世代を中心とするデジタルネイティブ層には、メンタルや睡眠、生活習慣に関する潜在的な健康課題が存在すると考えられています。こうした若年層の健康課題に向き合う上では、単なる情報提供にとどまらず、適切な理解につながるコミュニケーションの在り方が求められています。若年層では、テレビCMなどのマス型メディアによる情報接触に加え、インフルエンサーや「推し」との双方向的なコミュニケーションを通じて情報に触れるなど、情報の受け取り方が多様化しています。

Brave group社はeSportsや音楽など若年層との親和性が高いコンテンツを強みとしたエンターテイメント事業を推進しています。VTuber※1の企画・育成から配信、イベント、コミュニティ形成までを一体的に手がけ、日常的な双方向コミュニケーションを通じて強固なファン基盤を構築してきました。本出資を通じて当社は、こうした接点に着目しながら若年層の健康に関する理解を深めるとともに、ヘルスサイエンス領域における新たな事業創出と事業基盤の拡大を目指します。

※1 VTuber（バーチャルYouTuber）： アバター（CGキャラクター）を用い、配信や動画投稿などの活動を行うインターネット配信者

キリングループは、長期経営構想「Innovate2035!」のもと、「食と健康」にかかわる領域で新たな価値を創造し、生活者や患者さんの行動変容を促し、新たな生活習慣を生み出すことに取り組んでいます。酒類、飲料・ヘルスサイエンス、医薬のユニークな事業ポートフォリオを強みに、グループ横断で、心と体の健康に貢献する取り組みを拡大します。キリングループはこれからも、人と技術の力でイノベーションを起こし続け、社会的価値と経済的価値を創出する、「世界のCSV※2先進企業」として持続的な企業価値向上を目指します。

※2 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

■Brave group社について

Brave group社は2017年設立の企業で、VTuberの企画・開発・運営を行うエンターテインメント事業などを中心に成長を続けています。eSports領域に強みを持つ「ぶいすぽっ！」など独自性の高いIPを展開し、配信に加えてグッズ、イベント、ライセンスなど多面的な事業モデルを構築しています。また、3D/XR技術やスタジオ機能の内製化によりIP価値の最大化を図るとともに、今後はアニメ化や海外展開の強化を通じて、日本発IPのグローバル成長を目指しています。

■CVCファンド「KIRIN HEALTH INNOVATION FUND」について

当社は本CVCファンドを通じて、ヘルスサイエンス関連の先端技術や顧客体験の向上を実現するソリューションなどを対象とした、革新的な技術やビジネスモデルを有する国内外のスタートアップ企業へ投資を行っています。短期的なシナジー創出にこだわらず、中長期的な視点で価値創出が見込めるスタートアップを対象に、スタートアップ企業が持つ新たな発想や技術とキリングループのヘルスサイエンス領域の強みや資源を掛け合わせることで、お客様の生活を豊かにする魅力的な価値を創出していきます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

■企業概要（１）CVCファンド「KIRIN HEALTH INNOVATION FUND」概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73077/table/1497_1_905c0e9180b18b8771188f40494d8ea7.jpg?v=202604221151 ]（２）グローバル・ブレイン株式会社の概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73077/table/1497_2_e61aa5d5a947e02397d46eac5ef099ce.jpg?v=202604221151 ]（３）株式会社Brave groupの概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73077/table/1497_3_b405494ca382b4ff99b13654510ee351.jpg?v=202604221151 ]