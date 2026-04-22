キム・ヨンジュン氏と吉田ユニ氏のコラボレーション写真展「Face to face」に協賛～BELLYGOMの限定ステッカープレゼント、ショップに特設ブースも設置～

株式会社ロッテホールディングス

株式会社ロッテホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：玉塚 元一、以下「ロッテホールディングス」）は、このたび、2026年4月29日（水・祝）～2026年5月28日（木）の1カ月間、麻布台ヒルズギャラリーで開催される「KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION “Face to face”」に協賛しますのでお知らせいたします。

開催期間中、ロッテグループが保有するキャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」の限定ステッカーを無料配布するとともに、本企画展のショップの一角にベリゴムの特設ブースを設置いたします。

本企画展は、韓国のフォトグラファーであるキム・ヨンジュン氏と、日本のアートディレクターである吉田ユニ氏による初のコラボレーションプロジェクトです。「人間の最も本質的な美しさ」をテーマに、日韓を代表する俳優62名を「花」をモチーフに撮り下ろした壮大な作品群が展示されます。

ロッテホールディングスは、2024年3月に韓国ロッテホームショッピング社が保有する人気キャラクターIP「ベリゴム」の日本におけるマスターライセンシー契約を締結し、国内でのベリゴムの展開を推進しています。このような背景のもと、日韓の文化が融合する本写真展の趣旨に賛同し、また、会場での演出を通じて、より多くの方にベリゴムの魅力を知っていただく機会として今回の協賛を決定いたしました。

■コラボ企画内容

1. 限定ステッカープレゼント：

会場にてベリゴムの限定ステッカーを配布いたします（なくなり次第終了）

<限定ステッカー（イメージ）>

2. 特設ブースの設置：

本企画展のショップの一角に、ベリゴムの魅力を身近に感じていただける特設ブースを設置いたします。

■「KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION “Face to face”」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145307/table/53_1_4830f9d78f47ade08cb92177ee6a8d31.jpg?v=202604221151 ]

■BELLYGOM（ベリゴム）について

べリゴムは韓国うまれのピンクのクマ！BELLY は英語で「おなか」、GOM は韓国語で「クマ」 。

2ｍ級！おとぼけインフルエンサーとして大きな体を生かしていろんなことに挑戦していきます。

- 名前：ベリゴム- 誕生日：4月1日生まれ- 性格：遊び心があり、人を驚かせることが好き。好奇心旺盛で、ちょっぴり天然でドジ。みんなを楽しませて笑わせようと頑張るけど、空回りし失敗してしまい落ち込むことも…。- MBTI：ENFP (運動家)- 好きなもの：マシュマロ、食べること、ハグ(ハート)- 特技：サプライズ、ダンス(？)、ハグ(ハート)

ベリゴムは「Don’t worry, be Belly.」をテーマに、あなたがありのままでいることの素晴らしさを伝えていきます。好奇心旺盛で、ちょっぴりドジでサプライズが大好き！失敗してもめげないエンターテイナー、それがベリゴムです。

OFFICIAL SITE：https://bellygom.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@bellygom.japan

X：https://x.com/bellygom_japan

Instagram：https://www.instagram.com/bellygom.japan/

● ベリゴムこれまでの歩み

2018年4月︓ロッテホームショッピング(韓国)の社内ベンチャーで誕生

2022年より韓国にて本格的にグッズ販売やポップアップストアを開催

YouTube、TikTokを中心に人気を博し、

数多くのブランドコラボやK-POPコラボを実施

2024年3月︓ロッテホームショッピング(韓国・版権元)から

ロッテホールディングスが日本でのマスターライセンス権を獲得

2024年7月︓ベリゴム日本正式デビュー

2024年8月︓西武渋谷店にて「BELLYGOM JAPAN DEBUT イベント」を開催

2025年4月︓関西初のポップアップストアを天王寺MIO、EPISODEなどの複数店舗で開催

2025年5月︓ルミネエスト新宿「The Newest Seoul Trip 2025」のメインアンバサダーに起用

2025年9月︓渋谷109にて「ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND」を開催

2025年11月︓東急プラザ原宿「ハラカド」で

「べリゴム POP-UP SHOP in OSHI BASE Harajuku」を開催

2025年12月：ルミネエスト新宿にて

「Happy New Bear! BELLYGOM ☓ WASABI BEAR 2025→2026」を開催

2026年4月：SNS漫画「BELLYGOM DAYS」配信開始。ベリゴムのキャラクター性を世間に発信

株式会社ロッテホールディングスについて（https://lotte-hd.com/)

中核事業である菓子・アイス領域をはじめとし、プロ野球球団の運営、不動産、ファイナンス、CVC、ホテル、ヘルスケアなどの事業を展開しています。今後は食品事業のさらなるイノベーションに加え、日本と韓国の事業シーズを掛け合わせたビジネス創出に向けて、果敢にチャレンジしてまいります。

ロッテグループは1948年に日本（東京）でチューインガムの製造・販売を開始。現在は、日本と韓国に本社機能を持ち、世界約 35の国と地域で食品、流通、金融、バイオ医薬、ヘルスケア、データセンター、ホテル/リゾート、エンターテイメント、建設などの領域でビジネスを展開しています。 わたしたちは「Lifetime Value Creator」をグループ統一のビジョンとして掲げ、人々のライフサイクルのすべてにおいて価値を提供し続けてまいります。