千葉大学主催 第20回高校生理科研究発表会 開催のご案内

国立大学法人千葉大学

千葉大学主催第20回高校生理科研究発表会は、対面によるポスター発表の形式で開催します。なお，オンラインによる発表資料の公開も併用します。

- 開催期日

ポスター発表：令和8年9月26日（土）千葉大学西千葉キャンパス体育館にて実施

発表資料の公開（オンライン）：令和8年9月24日（木）～令和8年10月6日（火）

- 募集

(1) 募集期間：令和8年8月24日（月）正午～令和8年8月28日（金）正午

申込は必ず学校（申込責任者）を通して行うこと。

(2) 応募方法等の詳細は、6月中旬に千葉大学高大連携支援室WEBサイトに掲載する。

https://www.cfs.chiba-u.jp/koudai-renkei/event/

- 開催方法

ポスター発表

(1) 発表者は9月26日（土）、千葉大学にて持参したポスターを使用して研究発表を行う。

なお、ポスターを貼付するパネルのサイズは横900mm×縦1800mmである。

(2) 終日参加を可能とするが、感染症、熱中症対策として、午前午後でポスターの張り替えを行う。

(3) 状況により、発表会参加者の人数制限（例：参加者の午前午後の入れ替え制等）を設ける場合がある。その判断は9月上旬までに行い、申込責任者に連絡する。

(4) 優れた発表は表彰し、千葉大学高大連携支援室のWEBサイトで公開する。

(5) Google Driveにて、審査委員から発表者へ講評等のコメント投稿を行う。

発表資料の公開（Google Driveによる並行実施）

発表者は，ポスター発表資料（サポートするファイル形式：pptx）を作成して、本学の準備したGoogle Driveの発表者専用フォルダに9月14日（月）から9月24日（木）正午までに投稿する。

昨年度（第19回）の様子- 研究発表の分野

応募できる分野は、次の自然科学系の研究の9分野とする。英語による発表も受け付ける。

(1) 物理I（物理学一般、宇宙物理など）

(2) 物理II（機械工学、電気工学、土木建築工学、ロボット工学、航空工学など）

(3) 化学I（物理化学、無機化学、分析化学など）

(4) 化学II（有機化学、生化学、環境化学など）

(5) 生物I（動物科学、栄養・病理・生理学、心理学など）

(6) 生物II（植物科学、園芸学、微生物学など）

(7) 地学（地質学、気象学など）

(8) 数学

(9) 情報

- 参加費

無料