＜タレントアクイジションセミナー開催＞伊藤忠テクノソリューションズ 金融事業グループが取り組む「事業部主導採用」IT人材獲得競争に勝つためのタレントアクイジション戦略

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 貴史、証券コード：330A）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」導入企業である伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：新宮 達史、以下「CTC」）の金融事業グループよりゲストをお招きし、「現場主導型のタレントアクイジション戦略」をテーマにしたセミナーを5月12日（火）に開催いたします。IT人材の獲得競争が激化し、人材要件が高度化する中で、CTCの金融事業グループがいかに現場を“採用の当事者”として巻き込み、事業成長を支えるタレントアクイジションを実践しているのか、その具体的な戦略と運用の裏側を詳しく紐解きます。

■セミナー目的・概要

人材の獲得競争が激化し、人材に求められる要件が高度化・専門化する昨今、多くの企業が「人事主導による従来型の採用モデル」の限界に直面しています。特に、経営戦略を支える専門性の高いIT人材をはじめとする優秀層の採用には、現場自ら採用の当事者として“優秀人材の採用”を目指す「タレントアクイジション」への劇的な転換が不可欠です。

しかし、いざ「現場主導」を掲げても、「現場に採用のノウハウがない」「人事と事業部の連携がうまくいかない」といった課題から、理想的な採用体制の構築に至らないケースは少なくありません。

本セミナーでは、事業部主導の採用体制によって成果を上げているCTC金融事業グループの推進リーダーの山口氏、湯浅氏をお招きし、

- 人事主導から、現場主導の採用へと切り替えた背景- 人事部門と事業部付人事（HRBP）の役割分担や連携方法- 採用成果創出に向けた具体的な取り組み

など、同社がいかにして現場を“採用の当事者”へと変え、事業成長を支える優秀人材の採用を実現しているのか、その戦略から運用の舞台裏までを具体的にお話いただきます。

■開催概要

・日時 ：2026年5月12日（火）13:00～14:00

・開催方法：Zoomでのオンライン配信

※視聴URLはお申込みいただいた方へのみご案内いたします。

・参加人数：300名

※申し込み多数の場合は先着順となります。

・参加費 ：無料

・視聴申込方法：下記ページよりお申し込みください。

https://bit.ly/4sQa8Mi

■登壇者

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）

金融事業グループ 金融企画統括部 部長代行 兼 人材戦略推進課 課長

山口 謙一郎 氏

大学院修了後、1999年にCTCに入社。

入社後、システム運用管理製品のプリセールスエンジニアとしてキャリアをスタート。2006年からは、金融事業グループにおいて、主にメガバンクグループの海外情報系、海外勘定系システムのプロジェクトマネージャを歴任。2022年からは事業グループの戦略的キャリア採用や大型プロジェクトの統制業務を経て、現在は、金融企画統括部の部長代行として、キャリア採用を含めた戦略人事の企画・実行に従事している。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）

金融事業グループ 金融企画統括部 人材戦略推進課

湯浅 誠一 氏

2002年に新卒でCTCへ入社。

グループ会社であるCTCTへ出向し、カスタマーエンジニアとして現場経験を積む。2018年からCTC金融事業グループにてフロント営業を担当。2023年より金融企画統括部にて、キャリア採用およびオンボーディング業務に従事している。

■伊藤忠テクノソリューションズ株式会社について

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（略称：CTC）はお客様のパートナーとなる総合ITサービス企業です。コンサルティングから設計、開発・構築、運用・保守サポートまでトータルに支援します。AI、セキュリティ、データ分析、クラウドなど、先進のテクノロジーを組み合わせ、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）や社会課題の解決に貢献します。

■モデレーター

株式会社TalentX

執行役員 MyTalent イノベーション部

近藤 歩

2018年4月にパーソルキャリア株式会社へ入社し、IT/Net領域の人材紹介に従事。2019年7月より株式会社TalentXに入社。「MyRefer（MyTalent Refer）」事業のSales、CSを経験。2021年10月より「MyTalent CRM」事業のBizdevとして事業立ち上げを実施し、部長へ。2025年4月より、MyTalent イノベーション本部執行役員に就任し新規事業領域を統括。

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

サービスサイト：https://mytalent.jp

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/