『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションが発売！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、TIGORA 『スター・ウォーズ』2026春夏TIGORAランニングウェアコレクションを順次、スポーツデポ・アルペンおよびオンラインストアにて限定発売いたします。

『スター・ウォーズ ：マンダロリアン』の世界観をイメージした、吸水速乾・ストレッチ・UVカットなどの機能を搭載したランニングTシャツを揃えました。ファンの心をくすぐる豊富なデザインは、スポーツシーンだけでなく、日常のあらゆるシーンでも活用いただける、スポーツデポ・アルペンでしか手に入らないラインナップとなっております。

ユニセックス展開で、価格は 3,999 円（価格は全て税込み）と、お求めやすい価格となっております。『スター・ウォーズ』ランニングウェア専用サイト（https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5)）では、最新のコレクションをご覧いただけます。

1. 商品ラインナップ（価格は全て税込み）

ユニセックス

商品を見る(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861031016-0001&bid=0981) 商品を見る(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861031116-0001) 商品を見る(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861031216-0001)

商品を見る(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861031316-0001) 商品を見る(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861031416-0001)

2. 販売店情報

全国のスポーツデポ・アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペンPayPayモール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/

3. Webサイト

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00003041&sort=5)

公開 2026年4月22日

☆商品掲載に関するお願い

本製品は、オリジナルブランド商品につき、「価格」の掲載をお願いいたします。

表示価格は税込み販売価格です。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営