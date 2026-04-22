GEヘルスケア・ジャパン、Point of Care超音波診断装置「Venue(TM)」シリーズの新バージョンを販売開始

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

2026年4月22日



医療の課題解決に取り組むヘルスケアカンパニー、GEヘルスケア・ジャパン株式会社（本社：東京都日野市、代表取締役社長兼CEO：松岡 慎一、以下GEヘルスケア）は、Point of Care*向けの超音波診断装置「Venue(TM)(べニュー)」、「Venue Go(TM)(ベニューゴー)」と「Venue Fit(TM)(べニューフィット)」にAI機能**を搭載した新バージョンを4月22日より日本で販売開始いたします。

Venue(TM)シリーズ は、救命救急、集中治療、手術室、整形外科、透析領域などのPoint of Care超音波検査での使用を想定して開発された製品です。この度販売開始となる新バージョンには、AI技術を活用したアプリケーションが搭載され、医療従事者への負荷を緩和し、検査効率のさらなる向上を目指します。また、高画質な超音波画像と直感的な操作性はそのままで、クオリティの高い検査の提供を支援します。

Venue(TM)シリーズ (左からVenue(TM), Venue Go(TM), Venue Fit(TM)）

【主な新機能と特長】

１.AIツール Nerveblox(ナーブブロックス)で神経ブロック手技を効果的にサポート

AIを用いて開発されたNervebloxは、区域麻酔に用いられる標準的な12種類の神経ブロック部位に対して、神経および周囲組織（筋肉・血管・骨・筋膜など）をリアルタイムに認識し、ハイライト表示する機能です。

本機能は、画像クオリティを評価するQuality Meter、プローブの向きをガイドするOrientation表示、組織を色分けするカラーオーバーレイ、解剖構造名を示すアナトミカルラベル、理想的なプローブ位置を提示する模式図ガイド等を備え、走査者のエコー経験レベルに依存しない、より安定した神経描出をサポートします。

この機能により、麻酔科、救急科、集中治療科、整形外科など多くの診療科において、神経ブロック時の解剖学的構造の認識や視認性が高まることが期待され、よりスムーズな判断や手技をサポートします。

Nervebloxによる神経ブロックのサポート (中央）Anatomical Labeling: 画像上に解剖学的ラベルを略語形式で表示 (右上）Quality Meter:表示画像の品質をリアルタイムで評価して色分け表示

２.AIツールAuto Bladder Volume(オートブラッダーボリューム)で膀胱評価を効率化

AIを用いて開発されたAuto Bladder Volumeは、膀胱の容積を半自動で計測するツールです。横断像および縦断像の2方向の画像から、AIが自動的に膀胱形状を認識し容積を算出するため、再現性の高い評価が可能になります。

救急外来や集中治療室、手術後、病棟など様々な場面での活用が想定され、侵襲的な処置を行う事なく迅速かつ効率的な膀胱容積評価が可能となります。

Auto Bladder Volumeにより2断面から半自動的に膀胱容積を計算

３.AIツールAFI(Automated Function Imaging)でより簡便に新機能評価が可能に

AIを用いて開発されたAFI(Automated Function Imaging)は、2Dスペックルトラッキング技術を用いて心筋壁の動きを自動的に追跡しながら可視化し、定量的に解析する機能です。心筋の収縮度合いに応じてカラーマップ表示が可能で、同時にシンプソン法による心駆出率(EF)を算出します。



従来では循環器向けの高性能超音波装置に搭載されていた本機能ですが、Point of Care領域でも導入され簡便かつ高精度な心機能解析が活用できるようになりました。

AFIでより簡便かつ高精度な心機能検査が多くの場面で活用可能に

*ベッドサイドで行う検査

**AI技術を用いて開発されたアプリケーション

その他、本資料に記載された装置の製品名／薬事販売名／医療機器認証番号は以下の通り：

製品名： Venue

薬事販売名：汎用超音波画像診断装置 Venue

医療機器認証番号：229ABBZX00055000

製品名：Venue Go

薬事販売名：汎用超音波画像診断装置Venue Go

医療機器認証番号：301ACBZX00012000

製品名：Venue Fit

薬事販売名：汎用超音波画像診断装置Venue Fit

医療機器認証番号：303ACBZX00010000

発売日：2026年4月22日（水）



GEヘルスケア・ジャパンについて

GEヘルスケア・ジャパン株式会社は、GEヘルスケアの中核拠点の1つとして1982年に創設されました。予防から診断、治療、経過観察・予後管理までをカバーする「プレシジョン・ケア」の実現を目指し、インテリジェント機器やデータ分析、ソフトウェア、サービス等を提供しています。国内に研究・開発、製造から販売、サービス部門までを持ち、日本のお客様のニーズにお応えしつつ、日本が直面する医療課題の解決に取り組んでいます。日本における社員数は約1,500名、本社および60カ所の事業拠点があります。

詳細はホームページwww.gehealthcare.com(https://www.gehealthcare.co.jp/)をご覧ください。



＜本件に関するお問い合わせ＞

GEヘルスケア・ジャパン（株）

コーポレート コミュニケーション

TEL： 0120-202-021