Oxxx、2年連続で福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーに就任

株式会社Oxxx

親子の成長を支えるライフスタイルブランド「モグモ」を運営する株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市、代表取締役：黒瀬優作、以下オックス）は、日本プロ野球機構（NPB）に所属する福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーとして、2026シーズンも継続契約を締結したことをお知らせいたします。

2025シーズンに続き、2年連続での協賛となります。親子で参加できる始球式や選手交流など“夢の球場体験”の提供を通じて、子どもたちの成長と挑戦を応援してまいります。

■背景

昨年度、球団初の「ホークス公式みらいフードスポンサー」として活動する中で、多くの子育て世代から「ホークスとの取り組みを通じて、子どもが食事やスポーツに興味を持つようになった」という反響をいただきました。

福岡発のスタートアップであるOxxxは、日本一を目指して挑戦を続けるホークスの姿勢に深く共感しています。

2年目となる2026年は、日々の「調理負担の軽減」に加え、「栄養バランスの取れた食事」と「夢のような成功体験」をあわせて届けることで、10年後、20年後の未来を担う子どもたちの心身の成長を支えるパートナーとして、契約を継続する運びとなりました。

■取り組み内容

スポンサーシップ期間中は、子どもたちがプロ野球選手という「憧れ」に触れ、自分の未来を描くきっかけとなる体験など、以下の取り組みを行います。

１.親子で楽しめる「夢の球場体験」

試合観戦を超え、親子で楽しめる体験型プログラムです。プロの舞台に直接触れることで、子どもたちの未来への可能性や夢を広げます。

- 始球式・花束贈呈- 選手とキャッチボール・写真撮影・ハイタッチ- オンユアマークス・アナウンス体験２.観戦と球場・地域での接点創出

球場内外での体験や施策を通じ、ホークスをより身近に感じていただけます。親子やファミリーに楽しんでいただける観戦体験を提供します。

- サイン会参加権付き観戦チケットの提供- 観戦チケットプレゼントキャンペーンの実施- 球場内でのPRブース出展- 入場ゲートでのサンプリング実施- バックネット広告・ビジョンCMの掲出３.福岡の街全体で親子を応援

地域密着：福岡県内最大108店舗の「イオン」「マックスバリュ」等のサイネージにて、限定動画を放映。

■幼児食ブランド「モグモ」について

モグモは、管理栄養士が監修し、無添加メニューが多数揃っている幼児期の食卓の悩みがなくなる冷凍幼児食です。

モグモ公式サイト：https://mogumo.jp/

※法人様向けの福利厚生プランや保育園向けのプランもございますので、お気軽にお問い合わせください

■成長期の子どもに特化した無添加ワンプレート「モグモデリ」について

管理栄養士監修のもと、子どもの成長期に必要な栄養をバランスよく設計し、レンジ約4分で温めるだけで安全かつ手軽に提供できるワンプレートです。

モグモデリ公式サイト：https://mogumodeli.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社Oxxx(Oxxx Inc.)

代表者 ：代表取締役社長 黒瀬優作

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名１丁目８－６ HCC BLD 4階

設立日 ：2021年3月3日

事業内容：冷凍宅配幼児食「モグモ」の企画・運営

ECサイト運営代行

URL ：https://oxxx.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Oxxx 広報

E-mail：contact@oxxx.jp