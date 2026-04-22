“かがまず履ける”次世代スニーカーKizik（キジック）生活の中の「時短ガジェット」が勢ぞろい

丸紅コンシューマーリンク株式会社

丸紅コンシューマーリンク株式会社が展開する米国発のハンズフリーシューズブランド「Kizik（キジック）」は、2026年4月24日（金）から5月11日（月）までの期間、イオンモール広島府中内のセレクトショップ「HULLE（ヒュル）」にて、期間限定POP UPを開催いたします。

「Sports wear と Casual wear の間」をコンセプトとするHULLEのショップテイストに合わせ、スポーティすぎず、日常着にもなじむSS26の新商品を中心にラインナップ。毎日の“靴の脱ぎ履き”を一瞬で完了させる、生活の中の“時短ガジェット”としてのKizikを、実際にお試しいただける貴重な機会です。

【Kizik POP UP STORE 概要】

会期：2026年4月24日（金）～5月11日（月）

会場：HULLE（ヒュル）広島

広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中1F

営業時間：10:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

店舗情報：https://hiroshimafuchu-aeonmall.com/shop/detail/514

ラインナップのポイント

今回のPOP UPでは、世代やライフスタイルを問わず「家族みんなで履けるKizik」をテーマに展開いたします。

1. Kizikを象徴する“アイコンモデル”

ブランドの顔ともいえる、ハンズフリースニーカーの代表モデルをフルラインで展開します。

■Monaco（モナコ）

レトロクラシックなデザインにモダンな要素と大胆なプロポーション、

世界をリードするハンズフリーテクノロジーをシームレスに融合した、

履くだけで注目を集めるタイムレスなスニーカーです。

メンズ：White、White/Black、White/Naval Academy（26.0~28.0cm）

ウィメンズ：White/Moonbeam、White/Black、White/Toadstool（22.5~25.0cm）

価格：税込25,300円

■Siena（シエナ）［SS26新作］

HandsFree Labs(R)テクノロジーでかがまず履けるSiena（シエナ）は、

レトロランニング着想の軽量アッパーとクッション性ミッドソールで、

一日中スタイリッシュに快適な歩行を叶える一足です。

メンズ：Blue Indigo、Azure Blue/Naval Academy、Black、Croissant/Naval Academy（26.0~28.0cm）

ウィメンズ：Black、Trooper/Surf Spray、Pristine/WarmTaupe、Pristine/Bright White（22.5~25.0cm）

価格：税込23,100円

■Freedom Run（フリーダム ラン）［SS26新作］

Freedom Run（フリーダムラン）は、HandsFreeで素早く履けて、

軽量なVivaFoam(TM)クッションが衝撃を吸収しながら

安定した走りを支えるランニングシューズです。

メンズ： Celadon Tint/Minced Quince、 Harbor Mist/Hazel、 Alloy/Blue、 Barely Blue（25.0~28.0cm）

ウィメンズ： Surf Spray/Beach Glass、 Soft Chambray/Ultramarine、 Celadon Tint/Minced Quince、 Barely Blue（22.5~25.0cm）

価格：税込23,100円

2. 「スポーツとカジュアルの間」にちょうどいい“アテネシリーズ”

HULLEのコンセプトにぴったりな、スポーティすぎないクリーンなデザインのシリーズです。

■Athens 2（アテネ 2）

Athens 2 は、ダイナミックなハンズフリーテクノロジーと

高い快適性・推進力で、アクティブな毎日を支えるシューズです。

メンズ：Blackout、Doe Skin/Naval Academy（25.0~28.0cm）

ウィメンズ：Naval Academy Floral、Pristine Floral（22.5~25.5cm）

価格：税込24,200円

■Athens 2 Knit（アテネ 2 ニット）［SS26新作］

Athens 2 Knit（アテネ2ニット）は、4方向ストレッチニットと

HandsFree Labs(R)テクノロジー、高反発クッションとロッカーソールで、

一日中快適な履き心地とスムーズな歩行を叶えるシューズです。

メンズ：Blackout、Doeskin（25.0~28.0cm）

ウィメンズ：Oatmeal/Warm Taupe、Black/Bright White（22.5~25.0cm）

価格：税込20,900円

3. ママにも人気の“かわいいキッズライン”

ファミリーのお買い物が多いモールならではの、充実のキッズラインです。

お子さまが自分で“スポッ”と履ける体験は、忙しいママ・パパの時短にもつながります。

■Kid’s Athens 2（キッズアテネ 2）

世界一履きやすいキッズ向けハンズフリーシューズで、

パフォーマンス・快適性・スタイルをバランス良く備えています。

カラー： Super Sonic/Naval Academy、 Blackout、

Fiery Coral/Rose Violet（Little 17.0~21.0cm/ Junior 22.0~23.0cm）

Little価格：税込10,450円 Junior価格：税込11,550円

■Squeeze It Run（スクイーズ・イット・ラン）／Squeeze It Monster（スクイーズ・イット・モンスター）

サイドを押して簡単に履かせられ、歩き始めたら

ダイナミックヒールで子どもが自分で履けるハンズフリーシューズです。

カラー： Bellwether Blue、Festival Fuchsia、Green Monster（12.0~13.0cm）

価格：税込8,800円

■Kids' Brewster（ブリュースター）

クラシックなコートスタイルと遊び心のあるシルエットを持ち、

ハンズフリーのステップインで素早く履けるキッズシューズです。

カラー： Bellwether Blue、Paisley Purple、Salsa（13.0~16.5cm）

価格：税込7,700円［※30％OFF］

4.だれにでもおすすめしやすい“マドリッド”

ゆったりとした履き口と安定感のあるソール設計で、どなたにもおすすめしやすいモデルです。

■Madrid 2（マドリッド 2）［SS26新作 | POPUP先行販売］

Madrid 2は、カジュアルに一日中履けるハンズフリーシューズ。

軽量でしなやかな構造と、どんな場面にもなじむ控えめなデザインで、

あらゆるシーンに自然にフィットします。

メンズ：Alloy、Blue Indigo（26.0~28.0cm）

ウィメンズ：Soft Chambray、Harbor Mist Heather（22.5~25.0cm）

価格：税込16,500円

特長：生活を変える「時短ガジェット」としてのKizik

ハンズフリー構造により、「座らない・手を使わない・しゃがまない」新しい履き方

紐を結び直す必要がなく、玄関での“もたつき時間”を短縮

スポーツウェアにもカジュアルウェアにもなじむデザインで、コーディネートを選ばない

子育て世代、共働きファミリー、シニア世代まで、ライフステージを問わず毎日の小さなストレスを軽減

Kizikについて

米国ユタ州リンドンに拠点を置くKizikは、業界を牽引するハンズフリーシューズブランドです。200を超えるハンズフリー技術の特許を保有、または申請中で、革新的な最先端技術とアイディアを搭載した商品を次々と生み出しています。絶え間ないイノベーションに支えられるKizikは、自由に外出し、人と出会い、行動し探索し「動くことへの素晴らしさ」に気づいて摩擦のない大きく広い世界を切り開いていくという想いの基、老若男女問わずすべての人が自分らしくあれるようなイノベーティブなユニバーサルデザインを追求しています。

発売から2年後の2019年にナイキ社が出資し、ライセンス契約を結んでいます。ハンズフリーシューズ市場で先進的なブランドとして評価されています。

本社所在地:1172 West 700 North, Suite 200, Lindon, UT 84042, U.S.

Kizik(キジック)公式オンラインストア：https://kizik-japan.com/

Kizik Japan 公式インスタグラム: Kizik_JP：https://www.instagram.com/kizik_jp/

※Kizik(キジック)を装った偽の通販サイト(なりすましECサイト)が存在します。「偽の通販サイト(なりすましECサイト)」は丸紅コンシューマーリンク株式会社と一切の関わりがございません。当社はKizikの日本国内における独占販売代理店契約を結んでおり、当社サイトが公式であり、それ以外で「公式サイト」と謳っているサイトは全て偽サイトとなりますのでご注意ください。

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。