英語を「使う」体験ができる！QQEnglishが池袋で7万人が訪れるの国際交流イベント「華の春」で英会話×フィリピン文化の体験ブースを初出展

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年4月24日（金）～26日（日）に池袋西口公園野外劇場で開催される国際交流イベント「華の春」にて、英語を“実際に使う”体験型ブースを出展いたします。本イベントでは、英語を「勉強する」のではなく、「ちょっと使ってみる」体験を提供します。英語でドリンクを注文し、フィリピン人教師との会話の中でガチャガチャを楽しむなど、来場者自身が英語を使う場を用意しています。こうした体験を通じて、来場者には「英語が通じた」という小さな成功体験とともに、フィリピン人教師との交流を通じた異文化体験を提供します。QQEnglishは、この一歩をきっかけに、英語を“学ぶ”から“使う”へと行動が変わる状態を目指します。

企画背景

詳細を見る :https://hananoharu.org/

日本では、英語を学ぶ機会は多い一方で、日常生活の中で実際に使う機会は限られており、学んだ知識をアウトプットする場が不足しているという課題があります。

その結果、「理解しているのに話せない」と感じる人も少なくありません。

QQEnglish（QQキッズ・QQジュニア）では、オンライン英会話やセブ島留学を通じて、こうした“使う英語”の機会創出に取り組んできました。

本イベントではその入り口として、誰でも気軽に英語を使える場を提供します。フィリピン人教師とのリアルなコミュニケーションを通じて、「英語が通じた」という小さな成功体験を生み出し、英語への心理的ハードルを下げることを目指しています。

実施内容

QQEnglishのスタッフやフィリピン人教師が伝統衣装（バロン／テルノ）を着用し、英語でのコミュニケーションとともに、フィリピンの文化に触れられる機会を提供します。

実施コンテンツは日程ごとに異なりますので、以下をご確認ください。

◼️4月24日（金）｜大人向け「英語で楽しむドリンク体験」

QQEnglish公式LINEを登録していただいた方に、ドリンクを1杯無料で提供いたします。来場者はブースにて、QQEnglishスタッフと簡単な英語でやり取りをしながらドリンクを注文します。 注文時には「Can I have a beer?」「Mango juice, please」など、実際に使えるフレーズをその場で試すことができます。さらに、SNS（LINE・X等）をフォローしていただいた方には、ハズレなしのガチャガチャを1回無料で体験いただけます。

＜提供ドリンク＞

・サンミゲルビール（2種）

・マンゴージュース

・カラマンシージュース

＜ガチャ内容＞

フィリピン限定の

・お菓子

・ピンズ

・マグネットなど

◼️4月25日（土）・26日（日）｜親子向け英語体験ブース

QQEnglish公式LINEを登録していただいた方を対象に、ハズレなしのガチャガチャを1回無料で体験いただけます。

ブースでは、フィリピン人教師が子どもたちに英語で声をかけながら、ガチャガチャの体験をサポートします。「Try it!」「Which one do you want?」などのやり取りを通じて、遊びの中で自然に英語に触れることができます。

親子で参加できる設計となっており、英語に初めて触れるお子さまでも安心して楽しめる内容です。

＜ガチャ内容＞

フィリピン限定の

・お菓子

・ピンズ

・マグネットなど

イベント概要

- イベント名：2026東京国際交流フェスティバル「華の春」in池袋

- 開催日時：

2026/04/24（金）18:00～21:00

2026/04/25（土）10:00～21:00

2026/04/26（日）10:00～18:30

- 会場：池袋西口公園野外劇場（東京都豊島区西池袋1-8-26）

- アクセス：池袋駅西口徒歩1分

※全日程のイベント内容については予告なく変更となる場合がございます。

QQEnglishについて

イベントの詳細はこちら :https://hananoharu.org/QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（大人向けオンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQキッズ公式サイト（キッズ向けオンライン英会話）

https://www.qqeng.com/qqkids/

QQジュニア公式サイト（中学生向けオンライン英会話）

https://www.qqeng.com/lp/qqjunior/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/