Workato株式会社、一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）に加盟

Workato株式会社

2026年4月22日、東京 - 業界をリードするエージェンティック・オーケストレーション・プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、以下、Workato）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 アラン・テン：Allan Teng）は本日、一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム（以下、NRAC）への加盟を発表しました。

NRACは、RPAとAIの連携がもたらす価値を日本全国の現場に届けることを目的に設立された業界横断型のコンソーシアムです。Workatoは、NRACが推進する自動化の普及・人材育成・標準化というビジョンに共鳴し、エンタープライズAIオーケストレーションの知見を活かして積極的に貢献してまいります。

加盟の背景と目的

Workatoは、システム間のデータ連携と業務プロセスの自動化を実現するiPaaSプラットフォームとして誕生しました。現在はRPA機能もプラットフォームに統合し、アプリケーション統合・ワークフロー自動化・AI活用を一つの基盤で提供するエンタープライズ向けのエージェンティック・オーケストレーション・プラットフォームへと進化しています。

RPAは、日本企業における業務自動化の第一歩として重要な役割を果たしてきました。そして今、AIの急速な進化とともに、自動化の可能性はさらに大きく広がっています。単一プロセスの自動化にとどまらず、複数のシステム・データ・人・プロセスをまたいでAIが自律的に判断・実行するエンタープライズ規模のオーケストレーションへ--これが、業務自動化の現在のステージです。

そして、その先にはエージェント型AIの時代が広がっています。AIエージェントが人間の指示を待つだけでなく、目標に向けて自律的に判断し、複数のツールやシステムを横断しながら行動し、人と協働しながら業務を完遂する--こうしたAIとの新しい協働のあり方が、ビジネスの現場で急速に現実のものとなりつつあります。

Workatoは、こうした自動化の進化を日本企業とともに実現することをミッションとしています。NRACへの加盟を通じて、これまで培ってきた自動化の実践知とエージェント型AIの最新技術を融合させた新たな事例の整備、スキルの標準化、そして次世代デジタル人材の育成に貢献し、日本企業のAIオーケストレーション時代への移行を力強く後押ししてまいります。

コメント：Workato株式会社 代表取締役社長 アラン・テン（Allan Teng）

「日本には、世界が認める製品・サービスの品質と、優秀な人材がいます。Workatoとして、その強みを最大限に引き出すための業務自動化基盤を提供することが、私たちの日本市場における使命です。RPAが切り拓いてきた自動化の道をさらに進め、AIエージェントが人と協働しながら業務を自律的に完遂するエージェント型AIの時代へ - NRACの皆様とともに、その実践と普及を日本の現場から積み上げていきます。人とAIが互いの強みを活かして協働する未来の実現に向け、NRACメンバーとともに日本企業への貢献をコミットします。」

コメント：一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）会長 長谷川康一

「この度、Workato株式会社様にNRACへご入会いただけることを、大変嬉しく思います。AIやAgentic Automationが急速に進化する中、業界横断でのナレッジ共有と実践的な取り組みがますます重要になっています。Workato様のエンタープライズオートメーションにおける豊富な知見と実績が、コンソーシアムの活動をさらに充実させてくださることを確信しており、ともに日本企業のDX推進に貢献できることを楽しみにしております。」

Workatoについて

Workatoは、テクノロジーの複雑さをビジネスの機会へと変革します。エージェンティック・オーケストレーション（Agentic Orchestration）のリーディングカンパニーとして、Workatoは企業がデータ・プロセス・アプリケーション・エクスペリエンスを統合・統一することを支援します。AI駆動のプラットフォームにより、AIエージェントと人が協働しながらリアルタイムで複雑なワークフローをナビゲートし、効率性と俊敏性を高めることができます。製造業・金融サービス・ヘルスケア・テクノロジーなど幅広いセクターにわたる12,000社以上のグローバル企業に導入されており、アジア太平洋地域の売上は過去5年間で10倍に成長しました。日本ではLIXIL・横河電機・メルカリ・オリックス銀行などの大手・先進企業での実績を持ちます。

Webサイト： https://www.workato.jp/

ブログ： https://www.workato.com/the-connector/ja/

X： https://www.twitter.com/workato_jp

LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/workato-japan

一般社団法人次世代RPA・AIコンソーシアム（NRAC）について

NRACは、RPAとAIの連携がもたらす価値を日本全国の現場に届けることを目的に設立された業界横断型コンソーシアムです。民間企業・官公庁・医療・教育機関などにおける自動化の実装・普及・人材育成・標準化を推進し、日本企業のAIオーケストレーション時代への移行と持続可能なWell-being社会の創造に貢献しています。詳細は https://nrac.or.jp/ をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

Workato株式会社

マーケティング本部

mktg-japan@workato.com