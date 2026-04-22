FWD生命、オリックス・バファローズのゲームスポンサーとして「FWD生命DAY with バファローズ☆ポンタ ファミリー」を開催

FWD生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社（本社：東京都中央区､代表取締役社長兼CEO：伊地知 剛）は、オリックス・バファローズの2026年シーズンユニフォーム広告スポンサー、またゲームスポンサーとして、2026年5月9日（土）に、「FWD生命DAY with バファローズ☆ポンタ ファミリー」を開催します。

当社と共通ポイントサービス「Ponta」を運営する株式会社ロイヤリティマーケティングは、ともに野球を通じて多くの感動を届けているオリックス・バファローズを応援していることから、このコラボレーションが今年も実現しました。

⇒特設サイトはこちらをクリック

https://household.fwdlife.co.jp/content/brand/mib/campaign/orix/

■スポンサーゲームの特典・イベント

選手サイン入り！

バファローズ☆ポンタのぬいぐるみ

来場者３名様にプレゼント！

バファローズ☆ポンタとの

記念撮影会を開催

※写真はイメージです。詳細は特設サイトをご確認ください

■スポンサーゲーム概要

日時：2026年5月9日（土）／試合開始 14:00

会場：京セラドーム大阪

対戦：オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ

バファローズ☆ポンタ ファミリーも注目！

FWD生命保険株式会社について

FWD グループは、香港証券取引所のメインボードに上場しており、アジアの10の地域で生命保険事業を展開しています。

FWD生命は「人々が抱く“保険”に対する感じ方・考え方を刷新すること」をビジョンに掲げ、1996年8月の創業以来、常にお客さまの視点で考え、シンプルでわかりやすく、独自性豊かな商品・サービスを提供し、200万件を超えるご契約をお預かりしています。今後もFWDグループの一員としてアジアを代表する保険会社になることを目指します。

2025 年 11 月28日発売のNEW よい保険・悪い保険2026年版（徳間書店）において、『FWD収入保障』が2018年の発売から7年連続で、ベストランキング第1位を獲得しました。

FWD生命に関してより詳しく知りたい方は、www.fwdlife.co.jp(https://www.fwdlife.co.jp/jp)をご覧ください。