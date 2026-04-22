氷の下に潜む恐怖を目撃する新たな証人が登場 - ORIGAME DIGITALによる開発『Penguin Colony』が発表

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2026年4月22日 - 本日Fellow Travellerは、『Umurangi Generation』の開発元であるORIGAME DIGITALによるラヴクラフト風ナラティブ体験『Penguin Colony(https://bit.ly/PenguinColonySteam) (ペンギン・コロニー)』が、同社のパブリッシングレーベルに加わったことを発表しました。本作は2026年内に、PC（Steam）(https://store.steampowered.com/app/3695930/Penguin_Colony/)およびNintendo Switch 2での発売を予定しています。

【トレーラー】 『Penguin Colony』- 2026年にやってくる！

https://youtu.be/pccy5N_tqOk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pccy5N_tqOk ]

『At the Mountains of Madness』などのラヴクラフト作品を再解釈した『Penguin Colony』は、ペンギンの視点を通して描かれることで、じわじわと迫る宇宙的恐怖にまったく新しいアプローチを提示します。

舞台は南極の凍てつく大地。プレイヤーはペンギンとして、よちよち歩き、滑り、泳ぎながら氷上を移動し、自由度の高い環境を探索していきます。南極へと引き寄せられた2つの勢力の運命を追う中で、ひとつは理解を超えた古代存在の力を利用しようとし、もうひとつはそれを再び眠りへと戻そうとしています。

プレイヤーはさまざまなペンギンを発見し、操作することができます。それぞれが固有の能力や制約を持ち、探索の進め方に影響を与えます。狭く隠された場所に入り込めるペンギンもいれば、氷の海を自在に泳ぐことができるペンギンもおり、多角的な視点で世界とその謎に迫ることが可能です。

ゲームを進めるにつれ、理解を超えた力によって南極へと導かれた2つの勢力についての知見が深まっていきます。物語は環境探索やナレーションを通じて展開し、氷の下に隠された、より深く不穏な真実が徐々に明らかになっていきます。

『Penguin Colony』は、Summer Game Fest期間中にプレイアブルデモを出展予定で、6月開催のSteam Next FestおよびFellow Travellerの「Story Rich Showcase」の一環として公開されます。

本作は、日本語、簡体字中国語、ブラジルポルトガル語、アラビア語、テ・レオ・マオリ語に対応したローンチ同時ローカライズを予定しています。

『Penguin Colony』は2026年内にPC（Steam）(https://store.steampowered.com/app/3695930/Penguin_Colony/)およびNintendo Switch 2向けに発売予定です。

■『Penguin Colony (ペンギン・コロニー)』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3695930/Penguin_Colony/ (https://store.steampowered.com/app/3695930/Penguin_Colony/)

詳細については、Steam(https://store.steampowered.com/app/3695930/Penguin_Colony/)でのウィッシュリスト登録、ORIGAME DIGITAL公式サイトの確認、Bluesky(https://bsky.app/profile/fellowtraveller.games)、TikTok(https://www.tiktok.com/@fellowtravellergames)、Instagram(https://www.instagram.com/fellowtravellergames/)、 Threads(https://www.threads.net/@fellowtravellergames)での開発者およびFellow Travellerのフォロー、または公式Discord(http://bit.ly/FellowTravellerDiscord)への参加をご確認ください。

■ ORIGAME DIGITALについて

ORIGAME DIGITALは、アオテアロア（ニュージーランド）に拠点を置く新しいメディアスタジオです。IGFグランプリ受賞作『Umurangi Generation』（2020）の開発元として知られています。ビデオゲームという新しいメディアと、オリジナルの物語表現を融合させることが、ORI-GAMEの理念です。新鮮な体験を求めている方は、ぜひORIGAMEの作品をご覧ください。

Website: https://home.tapiki.io/

Bluesky: @origamedigital.bsky.social(https://bsky.app/profile/origamedigital.bsky.social)

■ Fellow Traveller Gamesについて

Fellow Travellerは、ナラティブゲームの可能性を探求するインディーゲームパブリッシャーです。2012年の設立以来、物語を核としたユニークなゲームを手がける先進的な開発者たちと協力してきました。

代表作には、惑星間資本主義の廃墟を舞台にしたテーブルトーク風RPG『Citizen Sleeper』、生死の選択が迫られる極地探検サバイバル『The Pale Beyond』、ビッグバンの前後を描くノワールアドベンチャー『Genesis Noir』、異界の容疑者たちが登場するミステリー『Paradise Killer』などがあります。

驚きと独創に満ちたゲームと物語の世界へ、ぜひご参加ください。

Website: fellowtraveller.games(http://fellowtraveller.games/)

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