Global Leap International School が国際バカロレア（IB）PYP 候補校に認定

株式会社キカガク

グローバルリープインターナショナルスクールは、IB PYP（国際バカロレア・初等教育プログラム）の候補校*として認定されました。本校は IB ワールドスクールとしての認定取得を目指しています。

IB ワールドスクールは、「質の高い、チャレンジに満ちた国際教育に取り組んでいく」という共通の理念を持っています。この理念は、本校に通う生徒たちにとっても非常に重要なものであると考えています。

*IB 機構によって認定された学校のみが、初等教育プログラム（PYP）、中等教育プログラム（MYP）、ディプロマプログラム（DP）、キャリア関連プログラム（CP）の4つの学習プログラムのいずれかを提供することができます。候補校の資格は、認定が保証されるものではありません。

Global Leap International School is a candidate school* for the PYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

当校はより質の高い国際教育を実践するため、今後もより一層教育環境の充実と質の高い教育実践のための投資を行ってまいります。IB の教育を実践する優秀な人材の確保および専門的で継続的なスキル育成によって、未来を担う子ども達への教育を深めていきたいと考えています。

当校を信頼しいつも力強い支援をくださるご家庭の皆様、GLISコミュニティを応援してくださる関係者の皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

学校情報はこちら公式 HP :https://global-leap-international.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=ib_candidate&utm_content=0422資料請求 :https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=ib_candidate&utm_content=0422学校見学会 :https://global-leap-international.com/information-session?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=ib_candidate&utm_content=0422

お問い合わせ

メール、電話、グローバルリープ公式 LINE にてお問い合わせを受け付けています。ご入学について、学校見学会について等、ご質問がありましたらお気軽にご連絡ください。

(メール)️ internationalschool@kikagaku.co.jp

03-5859-0642（グローバルリープインターナショナルスクール）

💬 Global Leap 公式 LINE(https://liff.line.me/2006483092-8AgA4djD/landing?follow=%40300xmupw&lp=iMmFxl&liff_id=2006483092-8AgA4djD)

スクール概要

グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲に開校の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。

【概要】

代表者：理事長 和泉 正倫

設立 ： 2025 年 1 月 8 日

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-1-9 豊洲セイルパーク 2F

URL ：https://global-leap-international.com/(https://global-leap-international.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=opening_ceremony&utm_content=0416)

運営会社概要

株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 大崎 将寛

設立 ： 2017 年 1 月 17 日

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F

URL ： https://www.kikagaku.co.jp(https://www.kikagaku.co.jp/)