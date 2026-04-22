国内企業5社で共同開発。廃棄される漁具がエレガントなスマホポーチに。

株式会社FUMIKODA

ビジネスバッグブランド「FUMIKODA（フミコダ）」を展開する株式会社FUMIKODA（東京都目黒区・代表取締役 幸田フミ）は、ブイ（漁業用フロート）と廃棄漁網をリサイクルした素材を組み合わせたスマホポーチ「VENUS（ヴィーナス）」を国内の5社が連携して開発。

2026年4月22日（水）の「アースデイ」にFUMIKODAのオンラインブティックで予約販売を開始いたします。なお、4月30日（木）までの先行予約期間中は特別価格にてご購入いただけます。

VENUS 定価\44,000（先行販売価格\27,500）詳細を見る :https://fumikoda.jp/pages/oceancollection



■開発の背景

2016年の創業以来ビジネスプロフェッショナルに使いやすさとデザイン性を両立させたバッグを提供してきたFUMIKODAは、「スマホをハンズフリーで持ち歩きたい」「できるだけ環境に配慮したアイテムを使いたい」という女性たちの声に応え、エレガントにスマホを持ち歩けるミニサイズのショルダーバッグを企画。

日本が誇る素材メーカーや商社の技術を結集して開発した、海洋プラスチック問題の解決につながる新素材を採用し、これまでにない新商品を作り上げました。

■海の"厄介者"が、バッグになった。

漁網や漁具は、日本の海岸に漂着する海洋プラスチックごみの重量の約60%を占めており、早急な削減と対策が求められています。

※環境省「令和4年漂着ごみ組成調査データ」（2024年3月）



この課題に対応すべく、漁網リサイクルナイロン「オーシャンカレント(R)」と、漁業用フロートをリサイクルした人工皮革「Ocean V leather」という2種類の海洋廃棄物由来の素材が開発されました。

大同化成株式会社、モリトアパレル株式会社、リファインバース株式会社など一般社団法人Alliance for the Blueの協働企業との連携により実現したプロジェクトです 。

漁網リサイクルナイロン「オーシャンカレント(R)」漁業用フロートをリサイクルした人工皮革「Ocean V leather」

FUMIKODAは、これら2つの再生素材を採用し、日本の熟練職人とともにスマホポーチ「VENUS」を完成させました。

海洋問題の解決とエレガントな日常、その両立を体現した一品です。

国内のバッグ縫製工房で製作

「VENUS」の売上の一部は、一般社団法人Alliance for the Blueを通じて藻場の再生をはじめとする海洋保全活動に還元されます。

■カラーバリエーション

マリーナレッド、マリーナブラック、マリーナブラウン、マリーナブルーの4色。

マリーナレッドマリーナブラックマリーナブラウンマリーナブルー

■ 商品概要

商品名：VENUS（ヴィーナス）

発売日時： 2026年4月22日（水）10:00

販売場所： FUMIKODA オンラインブティック(https://fumikoda.jp/)

価格： \44,000

（2026年4月30日まで先行販売価格 \27,500）

配送予定時期： 2026年6月末～7月中

サイズ： W20cm×H11cm×D6cm

※ストラップ約65cm～125cm

■FUMIKODA

FUMIKODAは2016年の創業以来、地球環境に配慮したものづくりを続けているメイドインジャパンのバッグブランドです。ITコンサルティング会社を経営している幸田フミが、機能的でデザイン性が高く、できるだけ環境に負荷がかからないビジネスバッグを日本で生産したいという思いで立ち上げました。

アクセサリーラインの売上の一部は児童養護施設の子どもたちの就労・IT教育のために寄付する取り組みや、生産の際に余った生地をアップサイクルし、障がい者支援施設でアイテムを製作したり、使用済みの自社バッグを回収して学生に寄付する「リユースプロジェクト」を実施するなど、創業以来SDGsに積極的に取り組んでいます。

公式サイト https://fumikoda.jp/

■一般社団法人Alliance for the Blue

公益財団法人日本財団とのコラボレーションにより2020年1月に設立。恵み豊かな海を次世代に継承するために世界的に深刻化している海洋環境問題に対して、企業間で連携した対策モデルを創出する業界横断のプラットフォーム。

「商品づくりを通じた海ごみ問題解決」や、その売上の一部や寄付を通じた「持続可能な藻場の再生モデルの構築」を目指し、バリューチェーンを跨る業種の異なる企業や、地方自治体、漁業関係者など約80の企業・団体と協働し、活動を推進しています。

Website：https://www.alliancefortheblue.org/

■モリトアパレル株式会社

モリトアパレル株式会社は、ハトメやホックなどのアパレルパーツを中心に、多彩なパーツや製品・半製品のOEM生産などを手掛ける専門商社です。

モリトグループによるサステナブル関連プロジェクト「Rideeco(R)」の取り組みにおいて、モリトアパレルは環境に配慮した様々なアパレルマテリアルを企画・開発。

これまで協業企業とともに多様な分野で製品化を実現しています。

Website：https://apparel.morito.co.jp

■大同化成株式会社

合成樹脂・プラスチック製品の設計・製造を中心に、産業用部品から生活用品まで幅広い分野に対応する総合メーカーです。高度な樹脂成形技術と材料開発力を活かし、軽量化・耐久性・機能性に優れた製品を提供。顧客のニーズに合わせた設計や量産体制を整え、品質管理・環境対策にも注力しています。持続可能な素材活用と技術革新を通じて社会課題の解決に貢献しています。

Website：https://daidokasei.co.jp/

■リファインバース株式会社

廃棄製品を資源へと循環させる独自の再生技術を持つ、サーキュラーエコノミーのリーディングカンパニーです。廃棄漁網を高品質なナイロン樹脂へと再生する独自のプロセスを確立し、素材のライフサイクル全体を通じた環境負荷低減を実現。高度なマテリアルリサイクル技術を軸に、多様な産業廃棄物を高付加価値な素材へと昇華させることで、持続可能な社会の構築に貢献しています。

Website：https://r-inverse.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FUMIKODA 広報担当：杉村裕華

Email：press@fumikoda.com

Web：https://fumikoda.jp

TEL：080-7609-6473