【寒川町・生往寺】スタッフ駐在で安心の管理体制、個別区画も揃えた永代供養墓・樹木葬が新規開苑

株式会社エータイ

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、神奈川県高座郡寒川町「東岳山 生往寺」（以下、「生往寺」）に永代供養墓・樹木葬を新設し、2026年4月25日（土）より販売受付を開始します。

■生往寺の永代供養墓の特徴

近年、少子高齢化やライフスタイルの多様化により、「お墓を継承する人がいない」や「遠方でお参りに行けず管理が難しい」などのお悩みを抱える方が増えています。

こうした背景から、継承者に負担をかけず、お寺が永代にわたり供養・管理を行う「永代供養墓」が、新たな供養の選択肢として注目されています。



今回、生往寺に誕生した永代供養墓・樹木葬は、こうしたお悩みに対応する特徴を備えています。大切なご家族やご親族が、永くお眠りいただく場所だからこそ、安心してご利用いただける環境を整えております。

- 全てのプランが永代供養付き- 生前契約でも安心の年間管理不要※- 日々の清掃や管理を任せられるスタッフ現地駐在

※初回にお支払いいただく費用に全期間分の管理費が含まれています。

■合祀されない個別墓やペットと入れる区画など、ニーズに応えるラインナップ

生往寺では、幅広いニーズにお応えする様々なプランをご用意しております。

4/25（土）からは、現地で見学会も行います。一組ずつ個別のご案内となりますので、お墓に関するお悩みなどもお気軽にご相談ください。

【プラン例】

個別墓

・将来的にも合祀されない個別区画

・ご家族とペットが一緒に入れる

・骨壺を入れ替えれば6～8名まで入れる

樹木葬

・自然に還りたい

・手を合わせられる場所は欲しい

合祀墓

・価格を抑えたい

・遺骨が混ざることに抵抗がない

その他のプラン紹介や資料請求は、公式サイトよりご案内しております。

■生往寺について

生往寺の永代供養墓・樹木葬について :https://eitaikuyou.net/pref14_city321/shououji

寺院名：東岳山 生往寺（とうがくざん しょうおうじ）

住職：坂本 慎成

所在地：〒253-0114 神奈川県高座郡寒川町田端756

アクセス：「茅ヶ崎駅」または「寒川駅」よりバス乗車「田端」バス停下車徒歩約3分

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

代表者：代表取締役 樺山 玄基

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

会社HP：https://a-tie.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

エータイの取り組みや取材申込、提携に関する寺院様からの相談等は、以下のフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせ :https://a-tie.co.jp/contact/