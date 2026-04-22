ジュニア女子の「背伸びしたい気持ち」に応える大人っぽさ！“かわいいをシェアする”「ifme CALIN」より、ブランド初のジュニア向けサンダルが直営店限定で新登場

丸紅コンシューマーリンク株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、“かわいいをシェアする”をコンセプトに、キュートなデザインを提案する「ifme CALIN（イフミーカラン）」から、ブランド初となるジュニア向けのサンダル「ifme CALIN デイジーゴアサンダル」を、2026年4月下旬からIFME直営店および公式オンラインストア限定で発売します。

ifme CALIN初のジュニアサンダルは、トレンド感あふれる「グルカ風」アレンジ！

小学校中学年～高学年の「大人っぽいデザイン」への関心が高まるジュニア世代に向けて、ifme CALINから待望のジュニア向けサンダルが初登場します。もともと人気の高かったゴアタイプのサンダルをベースに、トレンドの「グルカ風」デザインへとアレンジしました。ジュニア女子のニーズに合わせたホワイト、ピンク、ブラックの3色をラインナップ。大人見えするシルエットで、シンプルかつキュートなディテールを取り入れ、夏のコーディネートを足元から彩ります。

ジュニア世代のお洋服に合わせやすいシンプルなデザインに、ifme CALINで人気のデイジーモチーフをさりげなくあしらい、スポーティになりすぎない上品なコート見えソールを採用することで、「ちょっと背伸びしたい」気分に寄り添う一足に仕上げました。

ファッション性と成長期のジュニアの足に寄り添う機能性を両立

本モデルはスニーカーと同じアウトソールおよびインソールを採用しており（水抜きソールなし）、サンダルでありながらスニーカーのような安定した履き心地を実現しています。中敷きには、かかとをしっかり包み込み足ブレを防止する「ハグインソール」を採用しました。成長期のデリケートな足を守りつつ、おしゃれも思い切り楽しみたいという親子のニーズに応える一足です。

商品概要

ifme CALIN デイジーゴアサンダル

●JUNIOR

サイズ：19.5~24.5cm（ハーフサイズあり）

カラー：WHITE/PINK/BLACK

品番：20-6329

価格：5,390円（税込）

※直営店限定※

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ハグインソール：ヒール部のくぼみがかかとをしっかり包み込み、前足部のフレックスラインで屈曲性アップ。元気に動き回るお子さまに最適なインソールです。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全性を高めます。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

IFME POPUP 伊勢丹新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館6階 スクール子供雑貨

ifme CALIN（イフミーカラン）

「ifme CALIN」は、「かわいいをシェアする」をコンセプトに、ママと女の子が共に“かわいい”と思えるデザインを取り揃えています。花柄模様や、ベルト部分に一際目を引く大きなモチーフをあしらうなど、ポップでキュートなデザインが人気のブランドです。ファーストシューズ・ベビーサイズ・キッズサイズまで展開があり、その愛くるしいシューズたちはSNSでも注目を集めています。

2024年からは新たにジュニアサイズとママ向けの大人サイズをラインナップ。幅広い層に向けて“かわいい”を展開しています。

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

URL： https://www.marubeni-cl.com/