2026 年度茨城県「ベンチャー企業創業・成長加速化支援事業（成長プログラム）」参加スタートアップ募集開始

CIC Japan合同会社

CIC Institute（本社：東京都港区虎ノ門、CEO デニース・メドレンカ）は、株式会社つくば研究支援センター（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：箕輪 浩徳）と共同で、茨城県が推進するディープテック分野のスタートアップ支援事業「ベンチャー企業創業・成長加速化支援事業」を開始します。

本事業では、県内の最先端の技術シーズを発掘・支援し、法人設立や事業化に繋げる「創業・事業加速化プログラム」と、創業直後のディープテック分野（※）のベンチャー企業を対象に、グローバル展開やエグジット（株式上場・M&A）を見据えた成長を加速化するための「成長プログラム」を実施します。

2026 年度成長プログラムへの参加企業の募集を開始いたしました。なお、創業・事業加速化プログラムについては、受付を開始次第ご案内いたします。

※ディープテック分野：ライフサイエンス（医療、創薬、医療・福祉機器、農業、食品等）、環境・エネルギー、電子デバイス、素材等

茨城県公募ページはこちら

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/08ventureseichou02.html

【事業概要】

本プログラムでは、採択企業に対し、メンタリングやマッチング、セミナー、海外支援者の紹介など、CICの有する国内外のネットワークを活用し、採択企業のニーズに合わせたテーラーメイドの支援を提供します。

【主催者】

茨城県

【募集期間】

2026 年 4 月 22 日（水）～ 2026 年 6 月 10 日（水）17 時

【支援件数】

5 社程度

【支援期間】

採択日～2027 年 3 月 31 日（水）

【支援内容】

本プログラムでは、メンタリング・伴走支援、マッチングイベント等を実施し、各ベンチャー企業のニーズに応じた支援を個別にアレンジすることにより、成長を効果的に後押しします。あわせて、ベンチャー企業の支援機関や国内外の大手事業会社等とのネットワーク形成を促進し、長期的な成長を支えるコミュニティづくりにも取り組みます。

また、採択企業は「ベンチャー企業創業・成長加速化支援事業」で実施するセミナーに優先的に参加することが可能です。

（具体的な支援内容例）

＊支援対象企業とのヒアリングを通じて、支援メニューを決定

・資本政策・資金調達に係る支援

・研究開発・知財戦略に係る支援

・人材獲得に係る支援

・市場戦略・販路開拓に係る支援

【応募資格】

本プログラムの支援対象企業は、以下の全ての要件を満たす企業とします。

１. シード～アーリー期の企業であること。

２. 原則として、茨城県内に拠点を持ち、または、茨城県内の研究機関や大学等とゆかりがあるベンチャ

ー企業であること。

３. ディープテック分野（ライフサイエンス（医療、創薬、医療・福祉 機器等）、環境・エネルギー、

電子デバイス、素材等）の企業であること。

【応募方法】

募集要項の内容をご確認のうえ、応募フォームから必要事項およびピッチ資料をご提出ください。

【募集要項・様式】

募集要項：こちら(https://jp.cic.com/wp-content/uploads/2026/04/Ibaraki_bosyu.pdf)からダウンロードください。

応募フォーム：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6SPUYmkV64kQZfaQ05iyZAjP6Wkq1zMVRJkv8AWrAxtni0Q/viewform)（Google Forms）にご記入・ピッチデックをご提出ください。※フォームにアクセスできない場合は、事務局（startup-support@cic.com）までご連絡ください。

【茨城県「ベンチャー企業創業・成長加速化支援促進事業（成長プログラム）」とは】

本プログラムは、茨城県「ベンチャー企業創業・成長加速化支援促進事業」の一環として、茨城県内の有望なベンチャー企業に対し、グローバル展開やエグジット(株式上場)などを見据えた成長を加速することを目的としています。資金調達や特許等の知的財産対策やマーケットの分析など、事業成長に必要な支援を集中的に提供します。

なお、ベンチャー企業創業・成長加速化支援促進事業は「創業・事業化加速プログラム」と「成長プログラム」で構成されています。「創業・事業化加速プログラム」は、茨城県内外に集積する大学や研究機関等が持つ最先端の技術シーズを発掘し、その事業化に向けたプラン策定や各種支援を行います。これにより、ベンチャー企業が自律的に生み出されるエコシステムの構築を目指します。

「創業・事業化加速プログラム」の詳細については今後茨城県ウェブサイトおよび株式会社つくば研究支援センターウェブサイトをご参照ください。

【問い合わせ先】

CIC Institute ベンチャー企業創業・成長加速化支援事業担当: startup-support@cic.com

【プログラム運営】

https://jp.cic.com/institute/#community-institute

CIC Institute は、日本最大級のイノベーションセンターである CIC Tokyo の、イノベーションエコシステム構築や、スタートアップ支援における知見を活かし、政府や地方自治体、大学などと連携しグローバルに成功を収めることのできるスタートアップの成長支援や、エコシステム構築業務を担うチームです。CIC Institute を構成するメンバーの多くは自然科学分野での Ph.D. 又は海外の大学で学位を取得するとともに、多くのスタートアップ支援実績を持っています。CIC Institute は現在、多くの行政機関や大学関係のプロジェクトを遂行しており、スタートアップエコシステムの発展や、イノベーションを通じた経済発展に貢献をしています。

https://www.tsukuba-tci.co.jp/

つくば研究支援センターは、筑波研究学園都市に所在し、県内の大学・研究機関、支援機関と強固な信頼関係で結ばれたディープテック・インキュベーターです。1988年に茨城県、日本政策投資銀行、民間企業等の出資によって設立され、スタートアップの創出・育成や新事業の創出並びに地域企業の事業革新を支援し、地域の活性化を図ることを目的として活動しています。つくばの大学・国研の研究成果の社会実装に取り組むスタートアップ等120者が入居しており、30年以上にわたり、創業支援・事業成長支援に取り組んできました。また、県内の技術シーズを発掘し、イベント開催等を通じた情報発信も行っています。