RELATIONS株式会社、キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026「優秀賞（中小企業の部）」を受賞　―自律性と経営方針を統合する組織設計を高く評価 ―

RELATIONS株式会社

コンサルティングサービス（コスト最適化・組織活性化）を提供するRELATIONS株式会社（東京都港区、代表：長谷川博章、以下RELATIONS）は、キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026 にて「優秀賞（中小企業の部）」を受賞しましたことをお知らせいたします。

本アワードは、個人と組織の持続的な成長を実現するため、表彰を通じて、人的資本を最大化する優れた実践方法を社会に紹介することを目的としています。一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤邦雄教授をはじめ、人的資本の最大化に取り組む有識者やCHRO（最高人事責任者）の審査委員の皆様に評価いただきました。

この度の受賞を受け、RELATIONSはより一層、パーパスの実現に向けて生命力あふれる組織・事業づくりに努めて参ります。

▶キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026 について

主催：キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026実行委員会

共催：キャリアオーナーシップと はたらく未来コンソーシアム事務局

https://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/index.html

受賞理由

RELATIONSの受賞理由について、以下の通りコメントを頂戴いたしました。

個人の自律性を高めるだけでなく、それを経営構造へ統合し、持続的な企業価値へ転換しようとしている点を高く評価した。

象徴的事例の定義や2029年末の未来像を全社員参加の統合的意思決定で正当化し、さらに役職と切り離したチームデリバリー制を導入することで、自律性の高さと経営の方向性を両立させている点は秀逸である。加えて、全社会議や理礼村塾を通じて実践知を循環させ、属人化しがちな価値創出を再現可能な組織能力へ高めている点も意義深い。エンゲージメント最高値更新や顧客支援の深化など成果も表れており、優秀賞に値する。

今後は、この生命力経営の実践がより多くの象徴的事例創出へつながり、顧客企業を含めた変革の連鎖をさらに広げていくことを期待する。

今回の表彰理由をふまえて、更なる組織と事業の成長、ひいては顧客企業の発展に貢献してまいります。

なお、表彰式については、以下の日程で行われ、RELATIONSも参加いたします。

キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026表彰式

日時：2026年5月12日(火) 14時00分～17時30分

場所：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス

評価いただいたポイント：個人の自律性と経営方針の統合を実現する仕組み

RELATIONSは、パーパス「会社に生命力を」のもと、社員一人ひとりの主体性を活かしながら、顧客企業の変革や価値創出に取り組んできました。これまで当社は、組織崩壊や事業の転換を経験する中で、働く意味や経営のあり方に立ち返り、対話を重ねながら組織づくりを進めてきました。その結果、社員の自律性は高まり、顧客支援においても、複雑な経営課題に踏み込んだ価値創出が実現されてきました。（過去から継続している取組については以下を参照）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000115152.html

一方で、こうした自律性を個人の力にとどめず、組織として継続的に価値を生み出すためには、それらを経営として束ねる仕組みが必要であるという課題認識に至りました。今回の受賞では、自律性が発揮されている状態を損なわずに、それを顧客への提供価値に直結させるための意思決定のあり方やチーム体制を構築し、企業価値へとつなげている点を評価いただきました。

以下、受賞理由にもつながった取り組みを３つの観点からご紹介します。

１．目指す価値と意思決定の基準を明確化

当社では、単なる売上や規模の拡大ではなく、「顧客企業の経営にどのような変化と成果をもたらすか」を軸に、取り組みの優先順位を定めています。また、2029年にどのような価値を社会に提供している状態を目指すのかを全社員で議論し、全員で合意しています。意思決定においては、提案に対して新人からベテランまで全員が意見を出し合い、懸念や反論も含めてその場で統合するプロセスを採用しています。これにより、個人の判断ではなく、組織としての意思に基づいた判断がなされ、全員が当事者として高い目標に向き合う体制を実現しています。

２．複雑な経営課題に応答するチーム体制の構築

顧客企業の経営課題は、経営層から現場まで複数のレイヤーにまたがり、単一の専門性だけでは解決できないものが多く存在します。当社では、こうした複雑な課題に対し、経営視点と現場視点の双方の専門性を統合しながら支援できるよう、役割に基づいたチーム体制を構築しています。顧客企業の各層と関係性を築きながらプロジェクトを推進し、組織や部門に変化を生み出すと同時に、関わる社員一人ひとりの主体性を引き出し、構造的な成果創出へとつなげています。

３．対話を通じた実践知の共有と組織への蓄積

当社では、月1回の全社会議で、経営テーマについての振り返りや対話を行い、組織としての方向性を見直しています。また、隔週で実施している社内勉強会「理礼村塾」では、実務の中で得られた知見や考え方を共有し、互いに学び合う場を設けています。個人に蓄積されがちな経験や知見が組織に共有され、継続的かつ再現可能な価値創出につながっています。

これらの取り組みにより、自社における従業員エンゲージメントの数値が年々向上しており、顧客企業内においても社員の主体性を起点とした複数部署横断の変革や構造的な利益改善など、具体的な成果が生まれています。

今回の表彰理由をふまえて、更なる組織と事業の成長、ひいては顧客企業の発展に貢献してまいります。

RELATIONSの実践知を知りたい方へ

RELATIONSでは、パーパス「会社に生命力を」の実践の一環として、自社の全社会議や週次ミーティングを公開しています。実際の会議体を通じて、当社の意思決定や対話のプロセスをそのままご覧いただけます。参加を希望される方は、下記お問い合わせ先よりご連絡ください。

また、場づくりや制度設計の詳細については、以下のメディアでも随時発信しています。

▶RELATIONS 公式note

https://note.com/relations_pr

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

RELATIONS株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.relations.net/contact/



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

RELATIONS株式会社 広報部

Email： info_pr@relations.net

■会社概要

会社名：RELATIONS株式会社

本社：東京都港区浜松町 ２－１２－１１ Bizflex浜松町９階

事業：コスト最適化コンサルティング、組織活性化コンサルティング

代表者：代表取締役 長谷川 博章

コーポレートサイト： https://www.relations.net/

公式note： https://note.com/relations_pr/