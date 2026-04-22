『共創シンポジウム～森から考える、次世代へ繋ぐ木の豊かな未来～』5月16日（土）に開催　一本の木が消費者の手に渡るまでの「100年の物語」と「山の現実」を体感し議論する

株式会社 類設計室

株式会社類設計室（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：岩井裕介）は、5月16日（土）に設計業界の木造に携わる方々との、世代と職能を超えた繋がりの場づくりを目指して、「共創シンポジウム～森から考える、次世代へ繋ぐ木の豊かな未来～」を 「宇陀イノベーションセンターVUTAI（ぶたい）」にて森庄銘木産業株式会社と共同開催します。ここでは、実際に奈良の山へ足を運び、一本の木が消費者の手に渡るまでの「100年の物語」と「山の現実」を体感し、議論をします。

概要

日 時：2026年5月16日（土）11：00～16：15（10:30開場）

定 員：40名 （web開催はありません）※定員を超えた場合、抽選となります

参加費：5000円（昼食代込み）

場 所：宇陀イノベーションセンター VUTAI (奈良県宇陀市榛原下井足79-1)

申 込： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLtzfI0m-xPS2qeW1ns6W4JKngu9s0qgjI1phGazQyIO1uQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLtzfI0m-xPS2qeW1ns6W4JKngu9s0qgjI1phGazQyIO1uQ/viewform)

申し込みQRコード

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内容（予定）

Session１「株式会社モリアゲの取り組みと日本の山の実情」

Session2 「森ツアー」

森庄銘木産業が管理する山へ足を運び、山の現状や1本の山の木が建材になるまでを体感型で学びます。

Session3 「山と木の未来へ提案する提案型ワークショップ」

林業家、木の流通・活用の事業者、建築設計・施工の実務者、使い手、次世代の担い手が

同じ舞台で「木の循環の未来」について議論します。

登壇者の皆様

杉本洋文｜株式会社 計画・環境建築 代表取締役会長

長野麻子｜株式会社モリアゲ 代表取締役

森本達郎｜森庄銘木産業 株式会社取締役専務

（弊社から）

小林有吾｜株式会社 類設計室設計事業部ディレクター、農園事業部事業部長

前回実施した共創シンポジウム「森を育み、活かす、これからの木造建築」

森と暮らしをつなぎ、森と建築の現場をつなぐ取り組みの一環として、これからの木造建築の可能性を多角的に議論する共創シンポジウム「森を育み、活かす、これからの木造建築」を開催しました。当日は、株式会社計画・環境建築 代表取締役会長の杉本洋文氏、森庄銘木産業株式会社 取締役専務の森本達郎氏、ナイス株式会社 理事/日本WOOD.ALC協会 理事の前田力氏、株式会社中東 専務取締役の宮越久志氏を迎え、類設計室からは設計事業部のディレクター農園事業部長を兼務する小林有吾、監理部課長の多田奨が登壇。農と学びの共創拠点「VUTAI」や「松田町立松田小学校」といった実例を題材に、木造建築を取り巻くリアルな課題と向き合いながら、活発な意見交換が行われました。

イベントレポート：https://x.gd/TCAgX

前回開催した共創シンポ（右も）前回シンポのイベントレポート（動画付き）がQRコードの先から見ることができます

「宇陀イノベーションセンター VUTAI（ぶたい）」

弊社農園事業部の類農園（奈良県宇陀市）の土地に農と学びの共創拠点「宇陀イノベーションセンター VUTAI（ぶたい）」を4月にオープンさせました。

類農園の生産・流通機能に加えて、教育旅行や企業研修などを企画・運営する教育・研修機能や宿泊機能の役割を果たします。農・教育・企業が交わり、新たな事業や学びが生まれる「農と学びの滞在型共創拠点」として、地域への恩返しと未来の創造を目指します。

VUTAI外観VUTAI広間

会社概要

活力ある社会をめざして、株式会社類設計室（読み：るいせっけいしつ）は、21世紀を牽引するお客様の戦略パートナーとして活力あふれる空間を設計しています。さらに「社会の活力を生み出す」という視点から、新しい教育・農業にも取り組んでいます。

＜会社概要＞

ミッション ：活力ある社会を設計する

会社名 ：株式会社 類設計室

設立 ：1972年

代表取締役社長：岩井裕介

所在地 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2 類ビル（大阪本社）

：東京都大田区蒲田 5-38-3 蒲田朝日ビル（東京本社）

事業内容 ：大阪設計事業部 東京設計事業部、営繕事業部 教育事業部「類塾プラス」「類学舎」「自然学舎」「しごと学舎」農園事業部 類農園、地域共創事業部 類宅配の5業態6事業を展開しています。

URL：https://www.rui.ne.jp/