たらこ・明太子ブランド「ヤマトバイオレッツ」、 GINZA SIXの行列店「銀座月や」のOEM供給契約を継続更新

株式会社ヤマトバイオレッツ

明太子・たらこの製造・OEM委託加工を手がける株式会社ヤマトバイオレッツ（本社：福岡県大野城市／ふくやグループ／代表取締役：梁川 剛一）は、連日大行列で話題のラーメン店「銀座月や」（所在地：東京都中央区、「GINZA SIX」6F）との食品OEM供給契約を2026年4月に継続更新しました。

同店の看板メニューである「博多たらこ飯」に、ヤマトバイオレッツが誇る博多直送の高品質たらこが採用され続けており、外国人観光客にも「日本の食の感動体験」を届ける一翼を担っています。

■「銀座月や」とは｜銀座の新名所、連日の大行列

「銀座月や」は、2023年4月に東京・銀座の超一等地「GINZA SIX」6階にオープンした話題のラーメン店です。博多の「豚そば月や」が食材から見直し、銀座でしか食べられないクリア豚骨ラーメンを看板メニューとして提供。一方、「博多たらこ飯」は、生のたらこを口にした経験のない外国人観光客にとって、まさに"はじめての一口"となるケースも多く、「美味しい」と感動しながら店を後にする姿が連日見られるといいます。たらこが、日本の食文化を肌で感じる体験として機能しており、インバウンド需要が旺盛なGINZA SIXならではの光景となっています。

「GINZA SIX」は年間3,000万人超が訪れる日本最大級の高感度商業施設であり、インバウンド需要も旺盛。「銀座月や」の店頭では外国人観光客を含む長蛇の列が連日形成されています。店舗入口の大型看板でも「博多たらこ飯」を大々的にアピールしており、同メニューはSNS上でも拡散が続く人気のフォトジェニック料理となっています。

＜「銀座月や」で提供している「博多たらこ飯」特製辛味ダレ付き＞

■ヤマトバイオレッツのたらこが「銀座月や」の味を支える

「銀座月や」のたらこご飯に使用されているのは、株式会社ヤマトバイオレッツが製造する高品質たらこです。独自のCAS冷凍技術により、粒立ちと旨みを損なわない「品質の一貫性」と「安定した供給体制」を実現。「銀座月や」への供給量は取引先の中でも特に多く、同店の繁盛を食材品質の面から力強く支えています。銀座という一流の舞台で、博多発の本物のたらこの味が毎日多くの来店客に届けられていることは、ヤマトバイオレッツとしても誇るべき実績です。

■契約更新に寄せる「銀座月や」店舗責任者：河埜のコメント

銀座という場所で勝負するには、食材の質が全てだと思っています。ヤマトバイオレッツさんのたらこは、粒の立ち方、旨みの深さ、どれを取っても妥協がない。お客様が『このたらこご飯、なんか違う』と感じてくださる瞬間、その答えは仕入れ先にあると確信しています。これからもこの味を通して、福岡の食の底力を銀座から発信し、共に「ここでしか食べられない価値」を届けていきたいです。

■「銀座月や」店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/22_1_431b4d94909f6fee4d40f8ff6ffd2143.jpg?v=202604221151 ]

■ふくやグループの技術力が可能にした革新

ヤマトバイオレッツは、辛子明太子の創業メーカー「ふくや」の100％子会社として、30年にわたり技術を磨いてきました。「日本一たらこを大切にする会社」を掲げ、ISO22000認証取得工場で国際基準の品質管理を徹底。一粒一粒の価値を最大化し、付加価値型製品で業界全体の品質向上を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社ヤマトバイオレッツ（ふくやグループ）

代表者：代表取締役 梁川 剛一

所在地：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-6-1

設立：2013年9月

事業内容：水産加工（主に魚卵加工）

資本金：1,000万円

URL：https://yamatobioletz.co.jp/



