Morfonica 9th Single「Resonant Strings」本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、本日4月22日(水)リリースの

Morfonica 9th Single「Resonant Strings」についてお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

Blu-ray付生産限定盤

通常盤

Morfonicaより9枚目のSingleが登場！

表題曲の「Resonant Strings」はスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内のシナリオに合わせて書き下ろされた楽曲。お互いの指先から奏でるロックかつクラシカルな旋律は、透子(CV：直田姫奈)と瑠唯(CV：Ayasa)の本能的な共鳴を綴った一曲になっている。

2曲目には、「自分の輝き」を受け入れようとするつくし(CV：mika)と、温かさを感じながらも疾走感のある曲調が重なることで、メンバーとの絆や、音で支え合うMorfonicaの姿を鮮やかに描き出した「Shining Leaves」が収録。

アーティストタイアップとしてヒトリエより楽曲提供を受けた3曲目の「ビューティ・フォー」では、透明感のあるサウンドと変拍子に込められた想いが印象的な、Morfonicaの新たな表情を感じさせる楽曲だ。

Blu-ray付生産限定盤には、2025年12月に大宮ソニックシティ 大ホールにて開催されたMorfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」の模様と、表題曲「Resonant Strings」Music Videoを収録。

Morfonicaの新たな一歩が、ここに刻まれる。多彩な方向性という枝葉を伸ばす一枚を、ぜひその手に。

【商品情報】

Morfonica 9th Single「Resonant Strings」

発売日：2026年4月22日 (水)

価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：1,760円(税込)

商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4176/

＜収録内容＞

[CD]

1.Resonant Strings

2.Shining Leaves

3.ビューティ・フォー

4.Resonant Strings -instrumental-

5.Shining Leaves -instrumental-

6.ビューティ・フォー -instrumental-

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

・Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」

1.Daylight -デイライト-

2.ブルームブルーム

3.flame of hope

4.ハーモニー・デイ

5.Secret Dawn

6.fly with the night

7.Nevereverland

8.誓いのWingbeat

9.メランコリックララバイ

10.両翼のBrilliance

11.きょうもMerry go rounD

12.Tempest

13.Polyphonyscape

つくしのドラムソロ

14.Portray Empathy

15.Feathered Dreams

ENCORE

1.Resonant Strings

2.寄る辺のSunny, Sunny

・Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」：Behind the Scenes

・Morfonica「Resonant Strings」Music Video

＜初回生産分限定仕様＞

・特製三方背クリアスリーブケース仕様 (※Blu-ray付生産限定盤のみ)

・24Pフォトブックレット (※Blu-ray付生産限定盤のみ)

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年9月開催予定 Morfonica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全6種)

- 関連動画

・「Resonant Strings」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=L8XFRxh0TeA

・Morfonica「両翼のBrilliance」ライブ映像

https://www.youtube.com/watch?v=hLGerNsuNEw

・試聴動画

https://youtu.be/xaB5j7DO7eM?si=xsHHqv5PuRrsRsHg

- 音楽配信サービス一覧

https://bmu.lnk.to/Morfonica_9thSGpr

- Morfonica LIVE「Movement」 9月22日(火・祝)にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催

2026年9月22日(火・祝)にTACHIKAWA STAGE GARDENにて、Morfonica LIVE「Movement」を開催いたします。

チケット最速先行抽選の受付が本日より開始しております。申込券はMorfonica 9th Single「Resonant Strings」の初回生産分に封入されています。

＜公演概要＞

◆公演名：Morfonica LIVE「Movement」

◆日程：2026年9月22日(火・祝) 開場17:00／開演18:00（予定）

◆会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN

◆チケット最速先行抽選

受付URL：https://eplus.jp/morfonica_9thsg_serial/

受付期間：2026年4月22日(水) 10:00 ～ 5月24日(日) 23:59

※申込券はMorfonica 9th Single「Resonant Strings」の初回生産分に封入

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/morfonica_live_2026/

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

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(C)BanG Dream! Project