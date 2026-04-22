「ストリートファイター」とコラボした「ストリートファイター」とコラボしたプロ仕様のレバーレスコントローラーVictrix「Pro KO」と公式ライセンスのバックパックを販売開始

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社は、VOYETRA TURTLE BEACH, INC（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Cris Keirn）が展開するゲーミングコントローラーやアクセサリーを開発・提供するブランドVictrix（ヴィクトリックス）から、人気対戦格闘ゲーム「ストリートファイターIIチャンピオンエディション」とのコラボレーションモデルである高性能アーケードコントローラー「Pro KO（プロ ケーオー）レバーレスファイトスティック-ストリートファイターIIチャンピオンエディション」および、カプコン公式ライセンス商品であるゲーミング機器専用のバックパック「トーナメントバックパック-ストリートファイターエディション」を、2026年5月22日からTURTLE BEACH公式ストア、Amazonで販売を開始します。販売の開始に先立ち、各店舗では本日から順次予約の受け付けを開始します。

【Pro KO‐ストリートファイターIIチャンピオンエディション】

「ストリートファイターIIチャンピオンエディション」とコラボレーションしたアーケードコントローラーは、「EVO Awards 2024※」において「Best Tech Product賞」を受賞したVictrix「Pro KO」をベースに、「ストリートファイターIIチャンピオンエディション」のプレイヤー選択画面をモチーフとした特別デザインモデルです。レバーレス設計に加え、ホットスワップ対応のCherry MX Speed Silver RGBスイッチを搭載し、高速かつ高精度な入力と柔軟なカスタマイズ性を実現。移動とマッピングが可能な最大16個のボタンを備え、対戦を有利に進める操作環境を提供します。ボタン周囲のRGBライトもカスタマイズ可能で、好みに応じた演出を楽しめます。ボタンの配置やスイッチの変更も容易にでき、ニーズに合わせてファイトスティックにカスタマイズできます。さらに、薄型設計ながらスイッチやボタンキャップなどを本体内に収納可能です。ショルダーストラップやハンドルを取り付けるためのマウンティングポストも備えているため、優れた携帯性を実現。カプコンおよびPlayStationの公式ライセンスを取得した、プロレベルの対戦に適した高性能モデルです。

※ 世界最大級の格闘ゲームイベントで行われるアワード。

製品画像

主な特長

・「ストリートファイターIIチャンピオンエディション」のプレイヤー選択画面をモチーフとした特別デザイン

・「EVO Awards 2024 Best Tech Product賞」を受賞した高性能なアーケードコントローラー

・カスタマイズ可能な最大16個のボタンと、ホットスワップ対応のCherry MX Speed Silver RGBスイッチを搭載

・薄型・軽量設計で大会や外出時の持ち運びに最適

・ボタン周囲のRGBライトリングは本体または専用アプリでカスタマイズ可能

・取り外し可能なトッププレートにより、ボタン配置やスイッチの交換が容易

・人間工学に基づく角度6.28度のリストスロープの設計により、長時間でも快適に使用可能

・3.5mmオーディオ端子およびUSB-C有線接続に対応

・高速入力と高精度な操作性で競技シーンに最適

・トーナメントロックスイッチにより誤操作を防止

・カプコンおよびPlayStationの公式ライセンスを取得

製品概要

価格

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み4万3,800円）

製品の詳細

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL7LNHGW

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760154402013

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760154402013

【トーナメントバックパック-ストリートファイターエディション】

「ストリートファイター」の象徴的なデザインを採用し、コントローラーを安全に収納できるパッド付き構造に加え、15インチのノートパソコンやヘッドセットの収納にも対応しています。通気性に優れたショルダーストラップとクッション性の高い背面パネルにより、長時間でも快適に使用でき、大会や外出時の持ち運びに最適です。

製品画像

主な特長と仕様

・Victrix のアーケードコントローラー「Pro KO」「Pro FS」「Pro FS-12」に対応したパッド付きメイン収納

・15インチまでのノートパソコンに対応した専用ポケット

・「ストリートファイター」の限定デザインを採用

・ヘッドセット固定ストラップおよび背面隠しポケットを搭載

・水筒や周辺機器を収納できるサイドポケット

・通気性に優れたショルダーストラップで快適な使用感を実現

・カプコンの公式ライセンスを取得

・本体サイズ：約370（W）×170（D）×530（H）mm

・収納容量：約27リットル

・重量：約800g

価格

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み1万4,980円）

製品の詳細

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL6SC2DZ

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/turtlebeach/9760154402020

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/turtle-beach/9760154402020

【製品に関するお問い合わせ】

SB C&S株式会社グローバル製品のお問い合わせ

https://gp.supportweb.jp/

Victrixについて

「Victrix」は、eスポーツで活躍するプロゲーマーをはじめ、ストリーマーや一般コアプレイヤー向けに、今までにない高品質のゲーミングアクセサリーを作るべく、2017年に「PDP」の精鋭チームによって設立されたブランドです。2024年にVOYETRA TURTLE BEACH, INC傘下に入り、経験のある優れたエンジニアスタッフが、最新のテクノロジーと現代的なデザインを融合させながら、他にはない新しい製品の開発に励んでいます。

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