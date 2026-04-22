【横浜高島屋】パスポート不要！GWは飛行機いらずのハワイ旅へ！地元で人気の本場グルメやイベントが目白押し！〈Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026〉開催！

株式会社高島屋

4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）

8階 特設会場

※連日午後7時まで開催。最終日は午後5時閉場。

※協力：BS12 トゥエルビ／後援：ハワイ州観光局

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/hawaii/

横浜高島屋では、4月29日（水・祝）から5月6日（水・休）まで、ハワイの魅力を集めた〈Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026〉を開催します。

旅行費の高騰や極度の混雑により、GWの海外旅行を控える動きが強まっています。

今催事は、横浜高島屋初登場のハワイグルメやロコが愛するスウィーツ、ファッションや雑貨・アートまで約50店舗が出店し、横浜にいながら本場のハワイを感じられる8日間となります！

そのほか会場では、ハワイのカルチャーや音楽が楽しめるイベントも連日開催します。昨年よりさらにスケールアップしたハワイをお楽しみください。

百貨店初登場も！ロコが愛する本場のグルメ＆スウィーツが目白押し！

【百貨店初登場】【実演】［レインボウドライブイン］ロコモコボウル（1人前） 1,980円

ハワイを代表するプレートランチの名店。1961年創業以来、幅広い世代の「慣れ親しんだ味」としてローカルに愛されています。オバマ前大統領も幼少期から親しみ、休暇中に立ち寄る店としても有名です。ロコモコは、ハンバーガーパテにグレイビーソース、目玉焼きをトッピングした人気商品。

家族経営で、３代に渡り伝統の味を守り続けています。

会場には、3代目社長 クリス イマムラ氏、チーフシェフのヒロシ フクイ氏他クルーが来日予定です。

【実演】［テッズベーカリー］チョコレートハウピアクリームパイ（１個） 1,375円

1988年に創業したオアフ島ノースショアのサンセットビーチにあるプレートランチとパイのお店。看板メニューの「チョコレートハウピアクリームパイ」は、ハウピア（ココナッツ）クリームとチョコレートクリーム、塩気の効いたサクサクのパイ生地が層になったハワイを代表するスイーツです。ローカルにとってファミリーや友達とのパーティーのデザートして欠かせない一品です。

【実演】［Ahuahu south loco style］ガーリックシュリンププレート（7ピース） 1,741円

ハワイ通も絶賛する本場レベルのおいしさです。

【実演】［パイオニアサルーン］アヒステーキプレート（１人前） 1,728円

モンサラット通り沿いにあるプレートランチの人気店。

【実演】［キモズハワイ＆トゥイードルズ］カルアポークプレート（1人前） 1,650円

ハワイから来たシェフが作る人気カルーアポーク。

【実演】［Ogo‘s Poke］マグロポケボウル（ワンボウル） 1,650円

看板メニューの「ポケ」をどうぞ。

【実演】［UBAE］ウベ・ソフトクリーム（1個） 880円

紫山芋「ウベ」のソフトは地元住民に人気！

【実演】 ［モンサラットシェイブアイス］アサイーソフトクリーム（1個） 660円

アサイーを生地に練りこんだ、見た目も鮮やかなソフトクリーム。

【実演】 ［マサズマラサダ］カスタードクリームマラサダ（1個） 389円

上品な甘さのカスタードクリームとマサズマラサダのもっちりとした生地がマッチ。

【実演】 ［WowWow Hawaiian Lemonade］マンゴーパイナップルレモネード（Sサイズ） 704円

ハワイ気分がUPする！雑貨やファッション・アート

【横浜高島屋初登場】［ユニバザーホノルル］Tシャツ ６,600円

アーティストのルーズマン氏が手がけたハワイ店限定品！

［レインボウドライブイン・ピックザハワイ］

Tシャツ 5,280円

ハワイで大人気の「PALAKA」をモチーフにしたロゴTシャツ。

［Hi Life］キャップ 各4,620円

カラー豊富なロゴキャップ。

［Ma kai］アロハコレクションリバーシブルトート（43.2×33.0×マチ14.0cm） 10,340円

ウォータープルーフの生地を使ったバッグが人気の「アロハコレクション」。トロピカルなデザインのバッグは防水性に優れており、濡れた水着などを持ち運ぶのにもぴったり。

［ムーミン］Moomin Shop Hawaii 巾着ポーチ

M Aloha 2,640円

ムーミンショップハワイ限定、南国仕様の巾着ポーチを特別に販売！

［アロマズウィズアロハ］

リードディフューザー（100ml） 19,250円

［レインボウドライブイン・ピックザハワイ］→

マグカップ 各2,200円

全色揃えたくなる可愛いレインボーカラー。

ペンや歯ブラシなどのスタンドとしても活躍。

［アロアロ］リング 336,435円

左から）

［ノグチアート］Waikiki Joy（25.4×20.32cm／ジクレーペーパー） 4,290円＜10点限り＞

ハワイ在住のノグチが描くワイキキビーチ。ダイヤモンドヘッド、レインボー、ヨット等、楽しいハワイを表現。

［TAMO ART GALLERY］Haleiwa Road（29.7×42cm／キャンバスアート）16,500円から

※サイズによって金額が異なります。

ハワイのカルチャーや音楽が楽しめるイベントも盛りだくさん！（一例）■特設ステージ

【「ハワイに恋して！」イベント】

BS12「ハワイに恋して！」から、まことちゃん（内野亮）と三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎がステージイベントに登場！

【事前予約】5月2日（土）午前11時

＜ハワ恋！オープニングアクト＞

出演：内野亮・PCC（ポリネシアカルチャーセンター）

【事前予約】5月2日（土）午後0時30分

＜ハワ恋！スペシャルステージ＞

出演：内野亮・三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎

【事前予約】5月3日（日・祝）午前11時

＜ハワ恋！オープニングアクト＞

出演：内野亮・近藤利樹

※上記のイベントについてイス席（100席）に関しては事前予約制となります。（他にも事前予約制のイベントがございます。）

※予約は、横浜高島屋ホームページにて4月24日（金）午前11時から、お一人様1ステージ2席までとさせていただきます。

※座席は指定席となります。（予約番号順）

※イス席以外の立ち見での観覧は事前予約不要です。

※混雑状況により観覧を制限させていただく場合がございます。

「ハワイに恋して!」とは？

2010年から始まり今年で16年目を迎える「ハワイに恋して！」。

改めてハワイの本当の魅力や、現地でしか味わえない感動をお伝えするべくまことちゃんの相棒となる新たなナビゲーターに三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が就任！

テレビはもちろん、公式YouTubeチャンネルやSNSでもその魅力を発信中です！

4月29日（水・祝）正午・午後2時30分

＜IZUMI Pahēpuaokalani（イズミ・パヘプアオカラニ） スペシャルバンド＞

「天使の歌声」持つハワイアンシンガー・ウクレレ奏者。今年はスラック・キー・ギター演奏の日本の第一人者、山内アラニ雄喜を迎えたスペシャルバンドで登場。

4月30日（木）正午・午後2時30分

＜北田朋子 ハワイアンバンド＞

実力派ハワイアンシンガー・ウクレレ奏者がスペシャルバンドで初登場。澄んだ歌声と明るい笑顔あふれる楽しいステージをお届け。

5月4日（月・祝）午後1時30分

＜Weldon Kekauoha（ウェルドン ケカウオハ）スペシャルライブ＞

2000年に「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」で最優秀新人賞を受賞し、その後いくつもの賞を受賞しているハワイを代表するアーティストが初登場。あたたかくソウルフルな歌声を披露します。

＜UMAHANA＞特別出店

生花の花飾り

5月3日（日・祝）午前10時～午後7時（随時受付／最終受付：午後6時50分）

■参加費：大人 3,300円／小人 2,200円（小学生まで）

■特別オーダー：4,400円～■所要時間：約10分

レイメイカーとして活躍されるUMAHANA主宰大谷幸生氏がお一人お一人に生花の髪飾りをおつけいたします。

※写真はイメージです。

※やむを得ない事情により、商品・イベント内容が変更・中止となる場合がございます。

※数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111