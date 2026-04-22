ソウル・聖水洞（ソンスドン）発。伝統復興を掲げるハンガンブリュワリーの生マッコリ「ナルマッコリ」日本初上陸

株式会社柴田屋ホールディングス

酒類事業をグローバルに展開する株式会社柴田屋ホールディングス（本社：東京都中野区、代表取締役：柴 泰宏）の傘下である株式会社セレスタは、ソウル・聖水洞（ソンスドン）を拠点に伝統復興を掲げるハンガンブリュワリーが醸す完全無添加の生マッコリ「ナルマッコリ」を日本初上陸商品として発売いたします。 本商品は、甘味料ゼロ・三重発酵（三醸酒）による濃密な旨味とシルクの口当たりが特徴で、飲食店の新名物酒やホテルのペアリング酒として注目が高まっています。 本リリースに伴い、取材・導入相談・試飲依頼の受付を開始いたします。

一般的なマッコリとは“別ジャンル”のお酒

ナルマッコリは、韓国伝統酒の最高級格付けである三醸酒（サムヤンジュ）製法を採用した、希少なクラフト生マッコリです。 一般的なマッコリが7～10日で発酵を終えるのに対し、ナルマッコリは三段階仕込み × 3～4週間の長期低温熟成を行うことで、米の旨味を最大限に引き出しています。

【主な特徴】

甘味料ゼロ・完全無添加：人工甘味料・天然甘味料・酸味料を一切使用せず、米本来の自然な甘みを追求。

ソウル政府認定「景福宮米」100％使用：通常の2倍以上の原料を贅沢に使用し、濃密で力強い味わいを実現。

三重発酵（三醸酒）によるシルキーな口当たり：丁寧な三段仕込みが、奥行きのある香りと滑らかなテクスチャーを生む。

冷凍輸入の“生きた酒” ：酵母が生きたまま届くため、鮮度と香味の変化を楽しめる。

ソウル・聖水洞発 ― 伝統 × 現代文化が交差するブリュワリー

ハンガンブリュワリーは、ソウルの最新カルチャー発信地として注目される聖水洞（ソンスドン）に拠点を置くクラフト醸造所です。 建築家・デザイナー出身の創業者が、途絶えつつあった韓国伝統酒の技法を研究し、「過去の伝統 × 現代の感性」を融合させた酒造りを行っています。

ブランド名「ナル（波止場）」には、 “人と文化が行き交う場所から、新しい伝統をつくる”という想いが込められています。

飲食店・ホテルで評価される理由

● 1. 料理との相性が圧倒的に広い

辛味・油分の多い料理はもちろん、天ぷら、焼き魚、出汁巻き、洋食、前菜、ピザなど幅広いジャンルと好相性。

● 2. “育てる楽しみ”がある熟成ストーリー

瓶内熟成により、1～4週で味が変化。ワインのように“ストーリーで売れる酒”として、飲食店の名物化に最適。

● 3. SNS映え・カクテル展開が容易

抹茶マッコリ、レモンソーダ割り、豆乳割りなど、映える・売れる・回転するメニュー提案が可能。

● 4. 高級店・ホテルバーでの採用が進む理由

三醸酒という“語れる製法”／完全無添加の安心感／6％で飲み疲れしない／ペアリング酒としての汎用性。

商品概要

商品名：ナルマッコリ

種別：生マッコリ

アルコール度数：6％

内容量：800ml

原材料：景福宮米（ソウル産）、麹 製法：三醸酒（三重発酵）

輸入形態：冷凍（解凍後1ヶ月以内推奨）

価格： 3,678円（消費税・チルド代込み）

醸造所：ハンガンブリュワリー（ソウル・聖水洞）

こちらの商品は、ECサイト「柴田屋酒店 online」で販売しております。

https://www.sake-ya.jp/collections/hangang-brewery/products/901210

業務用卸のお問い合わせはこちらから。

https://www.shibataya.co.jp/contact/

【会社概要】

■ 株式会社柴田屋ホールディングス

所在地：東京都中野区中央5-3-11-5Ｆ

代表者：柴 泰宏

設立：2018年

URL：https://www.shibatayaholdings.co.jp/

事業内容：グループ会社の経営管理など

■ 株式会社セレスタ

所在地：東京都中野区中央5-3-11-3Ｆ

代表者：柴 泰宏

設立：2018年

URL：https://www.selesta.co.jp/

事業内容：酒類の輸出輸入販売