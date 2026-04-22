[Animo、絵本作家「イチバ　ナオミ」氏と共同制作による新連載漫画『ままいろ（株）』を開始

Animo株式会社絵本の温もりを、働くママたちの「会社あるある」に。

全国で企業主導型保育施設の運営・キャリア支援事業を展開するAnimo株式会社（以下、Animo）は、このたび独自の世界観で支持を集める絵本作家・イチバ氏を迎え、新連載漫画『ままいろ（株）』を2026年4月27日より開始することをお知らせいたします。本作は短編漫画を軸としながら、キャラクターの内面変化を丁寧に追うページ構成も取り入れた新感覚の連載作品です。

■ 作品の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47148/table/21_1_9e3aafeb8336fa5c2ca752706e6bd560.jpg?v=202604221151 ]■ 背景と目的

Animoは創業以来、「あなたらしく生きられる社会づくりに、心を尽くす」をビジョンに掲げ、働く親たちが安心して子どもを預けられる保育環境の整備と、キャリア支援事業に取り組んでまいりました。

その現場で繰り返し耳にしてきたのが、復職後のママたちの「見えない孤独」です。時短勤務でチームの輪に入りにくい、急な欠勤で肩身が狭い、成果を出しているのか、自己肯定感をあげにくい・・・

そうしたリアルな悩みを、Animoはデータではなく「物語」として届けることを選びました。

イチバ氏が持つ絵本特有のやさしい色彩と、余白が語る独特の「間（ま）」を短編漫画という凝縮された形式に込めることで、忙しい朝の通勤中でも、昼休みの数分でも、ふと「自分を思い出せる」作品をつくりたいと考えました。

■ ストーリー設定

舞台は、ある人材・キャリア支援会社の中に存在する小さなチーム「ままいろ」。育休・産休明けの社員たちが集まるこの部署は、社内では少し浮いた存在--でも、当事者だからこそできる支援がある。予算も権限も多くはないけれど、誰よりも現場のリアルを知るメンバーたちが、やがて会社を動かすプロジェクトを動かしていく。

物語の着地は「社内の働き方改革」または「大型クライアントの獲得」という形でのプロジェクト成功。しかしそれ以上に描かれるのは、仕事と子育てのはざまで自分を見失いかけたメンバーたちが、少しずつ「自分の色」を取り戻していく過程です。

■ 登場キャラクター[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47148/table/21_2_dfcc4dc205bb694ee71bd17257097540.jpg?v=202604221151 ]

そのほか、おっとりした「ナマケモノパパ」、外では百獣の王・家では小心者の「ライオンパパ」、タイパ重視で正解を追いかける「ウサギママ（新キャラ）」など、職場のあらゆる人間模様を動物キャラクターで描きます。

■ 関係者コメント

■ 作品の見どころ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47148/table/21_3_90229b32b19696d524ff84fa71662766.jpg?v=202604221151 ]イラストレーター・絵本作家 イチバ ナオミ

これまで1冊の本として物語を編んできましたが、今回は「短編漫画」という小さな窓から、皆さんの日常にそっと挨拶するような気持ちで描いています。レミさんが職場でじわじわ透明になっていくシーンを初めて描いたとき、「ああ、これは私にも覚えのある感覚だ」と思いました。忙しい毎日の隙間に、ふと立ち止まれる作品になれば嬉しいです。

Animo株式会社 代表取締役 橋本典子

「今日の私は、何色ですか？」-この問いを、全国の働くママたちに届けたいとずっと考えていました。イチバさんの絵と出会ったとき、この温かさでなければ届かない人がいると確信しました。ままいろ（株）は漫画でありながら、Animoが保育事業を通じて積み上げてきた「承認の保育」の哲学 -ありのままのあなたを肯定する -を、企業で働くすべての人へ届ける新たな扉です。

■ イラストレーター・絵本作家「イチバ」氏 プロフィール

イチバ ナオミ（Naomi Ichiba）

東京都在住、沖縄県宮古島出身。3人の子育てに励む傍ら、イラストレーター・絵本作家として活動。

水彩、色鉛筆、パステルなどを用いたアナログ特有のふんわりと優しく、情緒豊かなタッチを得意とする。その作風は、教材や子供向けイラスト、キャラクターデザイン、漫画制作など多岐にわたり、誰にでも伝わりやすい温かな表現で幅広い支持を集めている。

2025年には愛育出版より絵本『リッキーのおんがくかい』を出版。本作『ままいろ（株）』では、自身の経験も活かしながら、働くママたちの繊細な感情の揺れを色彩豊かに描き出す。

公式サイト： https://www.ichibanaomi.com/

ポートフォリオ（lit.link）： https://lit.link/ichibanaomi

■ Animo株式会社について

Animoは、「あなたらしく生きられる社会づくりに、心を尽くす」をビジョンに掲げ、全国で企業主導型保育園の運営・受託管理を行うほか、保育DX支援・キャリア支援・BPO事業を展開しています。現場で働く保育士と施設を利用する保護者、そのどちらにも「自分らしさ」を大切にできる環境を提供することを使命としています。

URL：https://animo-group.co.jp/

Animo株式会社

E-mail：pr@animo-group.co.jp Tel：06-6459-7678

※ キャラクターイラスト・ロゴ等の画像素材はお気軽にご連絡ください。