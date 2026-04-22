アパレルブランド〈CONVERSE TOKYO〉と女性創作集団〈CLAMP〉の8作品にわたるコラボレーション。ラストを飾る、『カードキャプターさくら』とのコレクションを4月24日(金)より順次発売。

株式会社メルローズ

100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)』は、独創的な世界観で多くの読者を魅了する女性創作集団『CLAMP(クランプ)』とのコラボレーションプロジェクトを展開しています。本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを発売してきました。

そして本プロジェクトのラストを飾る作品として、『カードキャプターさくら』が登場します。第一弾では、Tシャツ・ポーチチャーム・ディフューザーの3型をラインナップ。なお、第二弾は2026年5月下旬頃の発表を予定しています。

2026年4月24日(金)より、CONVERSE TOKYO ミヤシタパーク店・梅田店・名古屋店にて先行発売。その他店舗(※御殿場アウトレット店を除く)およびオンラインストアでは、2026年5月1日(金)より受注販売の受付を開始します。なお、受注販売受付は5月10日(日)までを予定しております。

『カードキャプターさくら』とのコラボレーションでは、第一弾として全3アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、木之本桜を想起させる“桜”と“羽”、そしてCONVERSE TOKYOの象徴でもある”星”を掛け合わせたスペシャルなアイコンを施しました。

CLAMPの描く世界観とCONVERSE TOKYOの感性が織りなす本コラボレーション。シリーズのラストを飾るにふさわしく、『カードキャプターさくら』の世界観を丁寧に落とし込んだコレクションに仕上がりました。作品への敬意を随所に込め、コラボレーションならではの魅力を表現しています。

ニュースページはこちらから :https://converse-tokyo.jp/news/detail/468

PRODUCT

【CLAMP】『カードキャプターさくら』GRAPHIC TEE

\7,480- (tax included)

〈クロウカード〉

Tシャツは、クロウカードの『光(THE LIGHT)』・『闇(THE DARK)』、さくらカードの『鏡(THE MIRROR)』・『風(THE WINDY)』、クリアカードの『飛翔(FLIGHT)』・『逆戻(REWIND)』をモチーフに展開。胸元にはカードの表面、背面にはカードの裏面のデザインを配し、カードの魔力をその身に纏うような一着に仕上げました。

【CLAMP】『カードキャプターさくら』“THE FLOWER” REED DIFFUSER

〈クロウカード〉『光(THE LIGHT)』〈クロウカード〉『闇(THE DARK)』〈クロウカード〉〈さくらカード〉〈さくらカード〉『鏡(THE MIRROR)』〈さくらカード〉『風(THE WINDY)』〈さくらカード〉〈クリアカード〉〈クリアカード〉『飛翔(FLIGHT)』〈クリアカード〉『逆戻(REWIND)』〈クリアカード〉

\6,600- (tax included)

ディフューザーは、クロウカードの『花(THE FLOWER)』をモチーフにしたアイテム。木之本桜をイメージしたピンクを基調としたエターナルフラワーを挿して飾ることができ、日常の中に作品の空気感を感じる香りがやさしく広がります。

【CLAMP】『カードキャプターさくら』POUCH CHARM

\8,800- (tax included)

劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえります。

■先行発売日

2026年4月24日(金)

■先行販売店舗

CONVERSE TOKYO ミヤシタパーク店

CONVERSE TOKYO 梅田店

CONVERSE TOKYO 名古屋店

■受注販売受付期間

2026年5月1日(金) ～ 2026年5月10日(日)

■受注販売受付：店舗

CONVERSE TOKYO 青山店

CONVERSE TOKYO NEWoMan新宿店

CONVERSE TOKYO 二子玉川店

CONVERSE TOKYO 銀座店

CONVERSE TOKYO NEWoMan高輪店

CONVERSE TOKYO 京都店

CONVERSE TOKYO 福岡店

■受注販売受付：オンラインストア

Official Online Store

https://converse-tokyo.jp/onlinestore

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/conversetokyo/

楽天ファッション

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-conversetokyo/

(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／KADOKAWACLAMP

いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団。

1989年「サウス」第3号(新書館)にて、『聖伝-RG VEDA-』で商業誌デビュー。以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ちょびっツ』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌、少年誌、青年誌で作品を発表。アニメ作品の『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.GとCLAMPのコラボレーション作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成と脚本、自作『カードキャプターさくら』ではシリーズ構成、脚本、衣装デザインを担当。

Official HP：https://clamp-net.com/

Official X︓@CLAMP_news(https://x.com/CLAMP_news)

Official Instagram : @clamp_4_official(https://www.instagram.com/clamp_4_official/)

CONVERSE TOKYO

“歴史性と時代性を併せ持つ 、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。

“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持った CONVERSE APPAREL を提案します。

Official Online Store：https://converse-tokyo.jp/onlinestore

Official Instagram︓@converse_tokyo(https://www.instagram.com/converse_tokyo/)

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