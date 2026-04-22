「どっちが卵かわからない!?」今年50歳のバイきんぐ小峠さん、発売50周年の「ヨード卵・光」新CMキャラクターに就任！平野レミさんの“暴走調理”に猛烈ツッコミ炸裂

日本農産工業株式会社

日本農産工業株式会社（本社：横浜市西区、代表取締役社長：小山 剛）が展開するブランド卵

「ヨード卵・光」は、日本初のブランド卵発売50周年記念「ヨード卵・光 新CM発表会」を2026年4月21日（火）に開催いたしました。

発表会では、まず代表取締役社長の小山 剛より、1976年の誕生から50年間にわたり日本の食卓を支えてきた「ヨード卵・光」の歩みと、次の50年に向けたビジョンを発表し、5月1日（金）から公開となる50周年記念の新TVCMをお披露目しました。

新CM発表後には、独自の飼料から手間暇かけて作られる「ヨード卵・光」のこだわりになぞらえ、”こだわる男”代表として、新CMキャラクターに就任したバイきんぐ・小峠英二さんが登壇。自身も今年50歳を迎える「50周年・50歳コンビ」として、これまでの歴史を振り返るヒストリートークを展開しました。さらに、祝賀セレモニーでは「ヨード卵・光」を贅沢に120個使用した巨大エッグケーキが登場。

中盤には料理愛好家の平野レミさんが合流し、「ヨード卵・光」の特長である「3.5倍のコク」にちなんだ「3.5分クッキング」を実施しました。レミさんの豪快な調理を小峠さんが必死にアシストするコミカルな掛け合いに、会場は大きな笑いに包まれました。最後にはメディア向けの試食会も行われ、長年愛され続ける濃厚なコクを改めて体感いただくなど、50周年の節目を祝うにふさわしい熱気あふれるイベントとなりました。

日本初のブランド卵発売50周年記念「ヨード卵・光 新CM発表会 開催概要

■日時 2026年4月21日(火) 11:00～12:00

■場所 F studio SHIBUYA（東京都渋谷区渋谷 3-3-5NBF 渋谷イースト1階）

■登壇者 代表取締役社長 小山 剛

■ゲスト 小峠 英二さん / 平野 レミさん

■内容 ・主催者挨拶

・新CMお披露目＆撮影秘話

・ヒストリートーク

・祝賀セレモニー

・ライブ調理

・フォトセッション / 質疑応答

・メディア試食会

小峠さん「卵のCM、ついに来たね」 50周年×50歳の“濃厚”な共演が実現！

冒頭、日本農産工業の小山 剛社長が登壇し、1976年に日本初のブランド卵として誕生した「ヨード卵・光」の歩みを振り返りました。小山社長は「ブランド卵を通じて日々の食卓に小さな幸せと 豊かさをお届けできる存在でありたいと考えています。次の50年のこれからも 挑戦を続けてまいります。」と次の50年に向けた挑戦についてコメント。

続いて新CMキャラクターの小峠 英二さんが登壇。トークセッションでは、共に1976年生まれである「50周年ブランド」と「50歳を迎える小峠さん」の奇跡的なシンクロが話題に。オファーを受けた小峠さんは、「卵のCMと聞いて、ついにきたね。という感じだった。撮影時は、小峠というよりは、卵になりきることにこだわった。」とコメント。半世紀にわたる歴史のパネルを前に、自身の芸歴とブランドの歩みを重ね合わせ、深い「コク」のある50代を目指すと誓いました。

「なんて贅沢な50歳だ！」 卵100個以上使用の巨大エッグケーキが登場！

イベント中盤には、50周年と50歳を祝う「祝賀セレモニー」を実施。ステージには、本商品を贅沢に120個使用した特注の「巨大エッグケーキ」が登場。そのインパクトと、ヨード卵・光ならではの鮮やかさを見た小峠さんは「すごいです！立派！でかい！！」と驚きました。50周年を迎えた気持ちについて、聞かれた小峠さんは「今まで色々な活動をさせていただいたが、テレビ出演だけでなく、今年は改めてライブにも力を入れてみようかなと思っている」と50歳の意気込みをコメント。また、小山社長は、50年間ブランドを愛し支えてくれた人々への感謝を述べるとともに、「今後も品質と美味しさにこだわり続け、より多くの方々にその美味しさを届けられるよう努力する」と語りました。フォトセッションでは、黄金色に輝く巨大ケーキを囲み、50年の節目を祝う最高の笑顔が弾けました。

「コクが3.5倍なら、料理も3.5倍速よ！」 嵐のような時短調理に小峠さんタジタジ

イベント後半には料理愛好家の平野 レミさんが登場。ブランド最大の特長である濃厚なコクを活かした「平野 レミ流・衝撃の3.5分クッキング」がスタートしました。レミさんは「黄身の色が綺麗なの！コクがあるし、何に料理しても美味しいので、私もずっと使っているの」と魅力を語りながら、超ハイスピードで卵料理を仕上げていきます。

アシスタントを任された小峠さんは、レミさんの予測不能な動きにツッコミを連発。レンジで加熱した卵をラップに包み、くるくるっとオムレツが出来上がる様子に、小峠さんも思わず感動。ブロッコリーの上にオムレツと卵黄をのせた、レミさん考案の 「お祝い！くるくるオムレット」に対し、小峠さんは「簡単で美味しかったのでやってみたい」とコメントしました。 レミ節全開のパフォーマンスと、ヨード卵・光のポテンシャルが融合した、本イベント一番の盛り上がりとなりました。

■新CM概要

◼︎TVCM

タイトル：「ヨード卵・光 コク3.5倍篇」

出演：小峠 英二さん

放送開始日：2026年5月1日（金）

放送エリア：関東・関西・中京・福岡・北海道・仙台・広島

◼︎WEBCM

タイトル：「ヨード卵・光 コク3.5倍篇」、「ヨード卵・光 ストレートトーク篇」

出演：小峠 英二さん

放送開始日：2026年4月21日（火）

公式Youtube：https://youtu.be/w-34HBI5lXc (「ヨード卵・光 コク3.5倍」篇 / 30秒)

https://youtu.be/MHbLpm45zqA (「ヨード卵・光 ストレートトーク」篇 / 30秒)

【制作スタッフ】

企画制作：電通東日本、Lab.751 TOKYO zero

CD+企画：和田真之介

C+企画：山口真理子

AD+企画：岡庭秀晃

STPL+企画：窪田雅聡

PRプランナー+企画：相田百合子

メディアプランナー+企画：水野麻衣子

デジタルメディアプランナー+企画：久川智加

AD+D：道脇彩佳

Pr：木村和真

PM：高悠也

APM：佐々木康気

演出：中野翔太

撮影：幸前達之（MOVIE）、toki（STILL）

照明：平山達弥

美術：大倉謙介

編集：金子恭平（オフライン）、豊田貴弘（オンライン）

DIT：ナカムラタカシ

ミキサー：秋山 翔太

カラリスト：田中基

音楽：笠木友輔

ST：大瀧彩乃

HM：鷹部麻理

フードスタイリスト：山根万由子

レタッチ：安藤瑠美

CAS：尾名高直樹、高橋友徳

AE：柿沼洋平、奥一将、天内駿士

NA：小野元春

■ヨード卵・光とは

「ヨード卵・光」は1976年に誕生し2026年に発売50周年を迎えた日本初（※1）のブランド卵です。

ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、約20年の研究を経て「ヨード卵・光」専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら誕生しました。最大の特長はコクが3.5倍（※2）であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。

※1 ヒット商品調べ（秋場 良宣,竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社, 2000年12月）

※2 (株)味香り戦略研究所調べ（一般的な卵の平均値との比較）

■日本農産工業株式会社について

日本農産工業は、配合飼料メーカーとしての技術と原料調達力を活かし、2026年に発売50周年を迎えた「ヨード卵・光」をはじめ、機能性表示食品「三ツ星たまご」、黄身色が美しい「ご飯にのせたくなるたまご 茜美人」等、飼料原料からこだわることで様々な特長の商品を展開。オンラインストアでは「ヨード卵・光」を使った加工食品の販売もしています。

商品サイト：https://www.yodoran.com/

公式オンラインストア：https://www.yodoran.com/pages/onlinestore