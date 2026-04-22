【HAUTE COUTURE CAFE 中目黒】きらめく雨粒と色づく紫陽花が彩る雨上がりの宝石箱のようなアフタヌーンティー「Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea」

株式会社ｄｉｄｉｓｈ

日本の四季に合わせて、季節ごとにメニューだけでなく内装も変わるアフタヌーンティー専門店HAUTE COUTURE CAFFE 中目黒店は、瑞々しい初夏のアフタヌーンティーとして「Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea」の提供を、2026年4月30日（木）より開始します。しっとりと色づく紫陽花のグラデーションに包まれながら、梅雨の時期ならではの宝石箱のようなアフタヌーンティーをご堪能ください。

■紫陽花をテーマに、まるで宝石箱に迷い込んだかのような梅雨の情景

雨が止んだ後の目黒川沿い、初夏の柔らかな光に照らされてきらめくのは、しっとりと色づく紫陽花の青と紫のグラデーション。一歩足を踏み入れると、視界は鮮やかな花々に包まれ、まるで季節が織りなす宝石箱に迷い込んだかのような、最高にフォトジェニックな世界が広がります。カメラのシャッターが止まらない魔法のようなティータイムをお楽しみください。

■旬のメロンや爽やかな柑橘を使ったスイーツやセイボリーなど梅雨ならではの情景を表現した瑞々しい初夏のアフタヌーンティー

都内有名ホテル出身のパティシエが送る今回のこだわりのアフタヌーンティーは、初夏の柔らかい光に照らされた紫陽花が色づく雨上がりの世界をテーマにした『Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea』。旬のメロンやレモン、ライムといった柑橘のアクセントが梅雨の気分を軽やかにしてくれる心躍るスイーツ5種に加え、冷製カッペリーニやアクアパッツァなど、さっぱりと味わえる本格的なお食事メニューも充実しています。雨上がりの景色をそのままグラスに閉じ込めた特製パルフェとともに、この季節だけの幻想的なティータイムをご堪能ください。

【Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea】

提供店舗： HAUTE COUTURE CAFE中目黒店

開催期間： 2026/4/30(木) ～

販売価格：通常コース6,800円 (税込)

ご予約サイト https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131701/13256028/

※お電話（050-5872-7271）でのご予約も承っております。

●セット内容

【Parfait Glass】

・紫陽花の洋梨パルフェ

瑞々しい洋梨の芳醇な甘みとライムの清涼感が重なり合う、雨上がりの風景を映したような紫陽花のパルフェです。透明感あふれるジュレに、サクサクとしたグラノーラや濃厚なアングレーズムース、ソルベが層を成し、色々な味わいが楽しめます。トップには紫陽花とかたつむり、てるてる坊主の愛らしいメレンゲを添え、梅雨の情景を繊細に描き出した今季限定のシグネチャーデザートをぜひご堪能ください。

【Dessert Stand】

メロンの果汁溢れるショートケーキと濃厚ムース。てんとう虫やミツバチが彩る遊び心たっぷりのスタンドが、あなたを初夏の別世界へ誘います。

・タルトシトロン

・クローバーの抹茶バターサンド

・紫陽花のグラスベリーヌ

・メロンのショートケーキ

・メロンとココナッツのムース

【Savory】

シェフ一押しの喉を潤す冷製スープに、魚介の旨味が弾けるアクアパッツァ。暑さを忘れる、爽快なひと皿をお届けします。

・北海道産とうもろこしの冷製スープ

・アボカドとカニのマヨタルタル、初夏野菜のガトー仕立て

・葡萄とブルーベリーコンフィチュールのチーズタルティーヌ

・白身魚のアクアパッツァ

・レモンペッパーチキンの冷製カッペリーニ

【Drink】

・ALTHAUSブランドの紅茶5種(hot/ice)

※ALTHAUSの紅茶はおかわり自由でお楽しみいただけます。

ドイツ・ブレーメン発の最高級ティーブランドALTHAUSの紅茶5種類を、当店で新たにお楽しみいただけるようになりました。 40年以上の実績を持つ一流ティーマイスターが世界中から厳選した茶葉は、伝統とモダンな感性が融合した類まれなる品質を誇ります。 世界中の五つ星ホテルや一流レストランで愛される洗練された香りと深い味わいを、至福のカフェタイムでぜひご体感ください。

ゴールデンアップル（Golden Apple）／ファインジャスミン（Fine Jasmine）／モルティアッサム（Malty Assam）／アールグレイクラシック（Earl Grey Classic）／ダージリン・ハイランド（Darjeeling Highland）

・コーヒ-

■限定ドリンク付きやディナー、推し活など用途に合わせてえらべる多彩なプラン

透き通るブルーがフォトジェニックな紫陽花クリームソーダや、完熟メロンの生搾りモンブランが付いた贅沢なプランもご用意しています。さらに、推しカラーで自分好みの空間を作れる大人気の「推し活plan」をはじめ、特別なお祝いにぴったりの「Anniversary plan」、夜の幻想的な空間でしっかりお食事を満喫できる「Dinner限定お食事付きコース」など、シーンに合わせて選べる豊富なラインナップ。ご自身のスタイルにぴったりのプランを選んで、紫陽花に包まれた魔法のようなひとときを心ゆくまでお楽しみください。

・紫陽花クリームソーダ付き

・完熟メロンの生搾りモンブラン付き

・Anniversary plan

・Dinner限定お食事付きコース

・推し活plan

■オートクチュールカフェついて

心温まる上質なサービスでお客様をおもてなしすることを大切にしており、スタッフが各テーブルを回る無料撮影サービス（自撮り棒・ライト完備）も行っております。近年益々多くの国からのお客様にもお越しいただいており、日本の魅力を存分に感じられる“観光地カフェ"として、国境を越えて愛される圧倒的な空間美を提供しています。

普段アフタヌーンティーに馴染みのない方でも感動していただける空間は、お誕生日や特別な記念日のお祝いにも最適です。

【店舗情報】

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-16-9 サクラガーデンイースト 2F

アクセス：東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」正面改札より徒歩6分

電話番号：050-5872-7271

営業時間：11:00～20:30（L.O 20:00）

※４部制でご案内しております。

11:00～13:00／13:30～15:30／16:00～18:00／18:30～20:30

問い合わせ先：hautecouturecafe.kanri+info@gmail.com

【公式アカウント】

Instagram：@hautecouturecafe_official

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