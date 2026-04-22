IVS2026内で学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026」を開催

4S株式会社

4S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩原 慶太郎）は、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026」を開催することをお知らせいたします。

本コンテストは、2026年7月1日（水）から3日（金）にかけて京都市勧業館みやこめっせおよびホテルオークラ京都で開催される日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」と同時に開かれる、学生による学生のためのイベント「SPIKES」内にて実施します。

本コンテストにはメインパートナーとして株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達 友基、以下「ナハト」）が参画し、優勝者に対し最大1億円の出資機会を用意します。

代表取締役の安達 友基が率いるナハトは、マーケティングを強みに、多角的な事業展開を行う企業です。SNSを中心とした広告代理事業をはじめ、そのノウハウを活かした自社D2C事業、店舗運営、二次流通事業など、領域を問わず自ら事業を創出・拡大させてきた実績を持ちます。

審査は、トップ審査員に加え、50名規模のVC・投資家審査員が参加。学生向けの発表会ではなく、投資家・起業家・市場の前で、本気の事業として評価される場を目指します。



ピッチサイトURL：https://spikes.4s.link/spikes-pitch

SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026 開催の背景

日本では今、スタートアップ創出に向けた追い風がかつてなく強まっています。政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を決定し、2027年度までにスタートアップ投資額を現在の約8,000億円規模から10兆円規模へ拡大し、将来的にはユニコーン100社、スタートアップ10万社の創出を目指しています。

大学・研究機関を起点とした起業の裾野も広がっています。経済産業省による2025年公表の速報では、2024年10月時点の大学発ベンチャー数は5,074社と、前年の4,288社から786社増加し、企業数・増加数ともに過去最高を更新しました。

一方で、学生の挑戦がそのまま起業行動につながっているとはまだ言えません。GUESSS 2023 日本調査では、日本の学生の卒業後の起業意思は低水準で、レポート上も「卒業後の起業意思が世界ワースト2位、起業準備中と活動起業家は世界ワースト1位」と整理されています。さらに、日本の学生は卒業直後・卒業5年後の双方で「従業員」として働く選択が最も多く、世界では卒業5年後に「創業者として自分の会社を経営する」が最も多い傾向と対照的です。

同調査では、卒業5年後に起業したいと考える日本の学生であっても、卒業直後の進路として最も多いのは「従業員250人以上の大企業で働く」で、2023年調査では41.8％、一方で「創業者として自分の会社を経営する」は22.6％でした。起業への関心はあっても、最初の一歩を踏み出す前に、就職を選ぶ構造が見て取れます。

SPIKESは、このギャップを埋めるために立ち上がる学生起業家ピッチコンテストです。学生を“学生枠”で扱うのではなく、次の時代をつくる起業家候補として、投資家・起業家・市場の前に押し上げる場として設計しました。アイデア段階から、すでに法人化・資金調達を進める挑戦までを受け止め、IVSの中心で社会と資本につなぎます。

SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026の特徴

1．ナハトによる最大1億円の出資機会

称賛だけで終わらせないために、メインパートナーのナハトが優勝者に最大1億円の出資機会を提供します。学生起業家にとって、評価の先にある次の成長機会まで見据えた設計です。

※出資は確約ではなく、個別の審査・協議等を前提とします。

2．50名規模のVC・投資家審査員による「面談オファー票」

本選では、トップ審査員による採点に加え、50名規模のVC・投資家審査員がそれぞれ2票分の面談オファー票を保有します。 「実際に話したい」「もっと深く知りたい」と感じた学生起業家に票を投じ、その関心を最終結果に反映します。

単なる人気投票ではなく、投資家のリアルな意思が審査に組み込まれる点が、SPIKESの大きな特徴です。

3．IVSの中で開催される、次の挑戦への接続点

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスで、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが集います。SPIKESはその中で開催されることで、学生起業家の挑戦を資金調達、採用、事業提携、発信機会へと接続します。

開催概要

名称：SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026

開催日：2026年7月2日（木）

会場：IVS2026会場 京都市勧業館 みやこめっせ内

主催：4S株式会社

形式：学生起業家向けピッチコンテスト

応募対象：現在、学生であること

（高校生・高専生・専門学校生・大学生・大学院生・休学中を含む）

※代表者が学生であれば、チーム内に学生以外のメンバーが含まれていても応募可能です。

※本選ステージでの登壇は、原則として学生である代表者本人を想定しています。

応募条件

社会を変える事業構想、または事業を持っていること

※アイデア段階でも応募可能。

※法人化済み、プロダクト開発済み、売上あり、資金調達経験ありの学生起業家も歓迎します。

応募URL：https://forms.gle/Ksd8AYaLKpyZGuod7

選考・審査方法

エントリー受付期間：2026年4月21日（火）～5月17日（日）

一次審査：書類選考

二次～三次審査：オンラインピッチ審査

本選登壇者：12名

本選ピッチ時間：6分

本選審査方式：本選ではQ&Aを設けず、ピッチそのものの完成度、ビジョン、実行力、スケール可能性をもとに審査します。トップ審査員は100点満点で採点し、加えてVC・投資家審査員50名による面談オファー票を加味して最終順位を決定します。

両社コメント

4S株式会社 執行役員 SPIKES企画責任者 浅尾 尭洋 コメント

毎年若いエネルギー渦巻くIVSで初となる学生のためのエリア、トガッた学生のための祭典「SPIKES」を開催することとなりました。

SPIKES PITCHはその中でも起業やビジネスに焦点を当て、次代を担うような事業が生まれることを期待して、学生向けのピッチ企画としては異例の50名規模の投資家が審査、オファーをできるような機会をご用意します。さらに最大1億円の出資枠というまさに学生ドリームを実現できる場所になることと確信しております。特段鋭くトガッた方のご応募をお待ちしております。

株式会社ナハト 代表取締役 安達 友基 コメント

僕も学生時代は、何者でもないところからのスタートでした。特別な肩書きも、約束された未来もなかった。

でも、挑戦することでしか見えない景色があると信じて、泥臭く一歩を踏み出してきました。ナハトが大事にしている考え方に「挑戦しようぜ」という言葉があります。今回の学生ピッチコンテストでも、若い挑戦者たちの可能性に本気で賭けたいと思っています。今はまだ、完璧な実績がなくても構いません。大事なのは、自分の手で新しい価値を創り出そうとする強い意志です。審査員として向き合うだけでなく、ナハトとして最大1億円の出資も視野に、未来の起業家たちの一歩を全力で応援していきます。

4S株式会社 について

4S（フォース）は、企画プロデュース力とデジタルソリューションで多様な「世界」を繋ぐコミュニティプロデューススタジオです。コミュニティ運営のプロデュースとDXを掛け合わせ、新しい価値を届けたい人がさらに活躍できる未来を創り、日本の産業の成長を加速させます。

会社概要

・所在地：東京都港区芝浦4丁目19-1-3209

・代表者：代表取締役 萩原 慶太郎

・創 業：2024年9月

・事業内容：グロースコミュニティデザイン事業、プラットフォーム事業

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/(https://nahato.co.jp/)）をご覧ください。



会社概要

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

出典

内閣官房「スタートアップ育成5か年計画」

経済産業省「大学発ベンチャー実態等調査」

GUESSS 2023 日本調査レポート