『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』事前登録者数10万件突破！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームプラットフォーム「G123」にて、新作シミュレーションゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』の事前登録が10万件を達成したことをお知らせいたします。これを記念して、猫猫のゲーム限定描き下ろしイラストを公開しました。

■ゲーム内アイテム「お茶」プレゼント決定！

事前登録者数が10万件を超えたことを受け、ゲームリリース時に「お茶×20」を配布することが決定いたしました。現在開発中の本作では、プレイヤーが「お茶」を使用することで、薬草を育てる際の体力を回復できる仕組みを導入する予定です。

事前登録は、以下の方法から参加可能です。

【参加方法】

1.公式LINEを友達追加：https://lin.ee/lnp92YF

2.公式X(旧Twitter)をフォロー：https://x.com/kusuriya_ki_ja

3.公式Instagramをフォロー：https://www.instagram.com/kusuriya_kija/

4.公式Discordに参加：https://discord.gg/cYxCUr9jN6

5.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/7ohdfpmp

■事前登録キャンペーンに参加して小蘭をもらおう！

登録件数に応じて、サービス開始時に豪華アイテムを全員にプレゼントします。

【達成報酬一覧】

5万件：抽選券×50<達成済み>

10万件：お茶×20<達成済み>

20万件：小蘭

■猫猫の新ビジュアルを初公開！

10万件達成を記念して、猫猫が美しく舞う新ビジュアルが公開されました。今後も複数のキャラクターによるゲーム描き下ろしイラストを公開していく予定です。最新情報は、公式SNSをご確認ください。

■LINEで合言葉を入力しよう！

公式LINEでは、合言葉を入力することで、ゲームの描き下ろしイラストを使用したスマホ壁紙を20種類以上入手できます。合言葉は公式Xで随時公開しておりますので、あわせてご確認ください。

また、簡単な質問に答えるだけで、自分に合った任務タイプを診断できるコンテンツにもご参加いただけます。

公式LINEはこちら：https://lin.ee/lnp92YF

■Xでフォロー＆リポストキャンペーン開催中！

公式Xでは、フォロワーの皆様向けにプレゼントキャンペーンを随時実施しております。 現在は、キャンペーンに参加すると必ずスマホ壁紙がもらえる企画を開催中です。

また、キャラクターの最新イラストやモーション動画も順次公開しております。

公式Xはこちら：https://x.com/kusuriya_ki_ja

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：薬屋のひとりごと 後宮異聞録

ジャンル：シミュレーション

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■アニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。

2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

公式サイト：https://kusuriyanohitorigoto.jp/

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/(https://g123.jp/?lang=ja)?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/



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