トムソン・ロイター株式会社

トムソン・ロイター（TSX/Nasdaq: TRI）は、専門性の高い業務や規制対応業務向けのAIテクノロジー「CoCounsel」上で、新機能「Westlaw Japan AIリサーチ」の提供開始を発表しました。CoCounselと Westlaw Japan の統合により、日本の法律専門家は、スピード・確信・説明責任を両立しながら重要性の高い法的調査を行えるようになりました。これは、トムソン・ロイターの日本におけるAI戦略の一環として、CoCounsel上で検証可能かつ引用根拠付きのAIリサーチを実現するものです。本機能は トムソン・ロイターの日本におけるAIロードマップの重要なマイルストーンとなります。



本機能は、専門性の高い業務において求められる「検証可能なAI出力」へのニーズに直接応えるものです。すべてのAI出力は、Westlaw の信頼性の高い法令・判例データベースに基づいて生成され、明確な引用と原文への直接リンクとともに提示されます。自然言語で質問できる専門家水準AI (Fiduciary-grade AI)と、信頼性の高いリーガルコンテンツを組み合わせることで、トムソン・ロイターは日本における法務リサーチのあり方を変革していきます。



トムソン・ロイターは150年以上にわたり日本のリーガルコミュニティに貢献し、信頼性の高いコンテンツとテクノロジーを通じて6,000を超える組織を支援してきました。2025年10月、同社は、日本の法的思考に対応するよう最適化された、専門家水準 AIソリューション「CoCounsel 日本語版」を提供開始しました。今回の統合はその次なるステップであり、CoCounselのAIによるドラフティング、レビュー、分析機能を、Westlaw が備える信頼性の高い法情報リサーチ基盤と一体化するものです。

トムソン・ロイター代表取締役社長の三浦健人は、次のように述べています。

「日本の法律専門家が求めているのは、法廷で根拠を説明でき、依頼者に提示でき、監査にも耐えうるAIです。トムソン・ロイターは、信頼性の高い専門家水準AI（Fiduciary-Grade AI）の高度な推論能力と Westlaw の信頼性あるコンテンツを組み合わせることで、日本の法律専門家の皆さまに、これまでにないリサーチ体験を提供できることを誇りに思います。検証・引用・活用が可能なAIにより、実務の現場で、これまで以上に高い確信を持って業務を進めていただけるようになります。」

法務プロフェッショナルのAI活用における信頼性課題に対応

生成AIの業務活用においては、信頼性と正確性への懸念が依然として大きな障壁となっています。トムソン・ロイターのレポート「専門家サービスにおける生成AIレポート2025（日本の企業法務部門版）」(https://insight.thomsonreuters.co.jp/legal/resources/resource/genaisurvey)によると、日常業務で生成AIを利用しない理由として、回答者の61％が「信頼性と正確性への懸念」を挙げています。

Westlaw Japan AIリサーチは、この課題を解決するために設計されています。ユーザーが日本の法律に関する質問を自然言語で入力すると、Westlaw の厳選された法令・判例データベースに基づく構造化された回答を得ることができます。回答には情報源（原文）への直接リンクを含む明確な引用が提示され、リサーチ画面を離れることなく内容を確認・検証することが可能です。これにより、ハルシネーションのリスクを最小限に抑え、検証にかかる時間を削減し、法務リサーチ全体のスピード向上を実現します。この新機能により、2026年後半に予定されている次世代Westlaw Japanへの明確な移行が可能になります。

無料トライアル中のお客様を含む、日本国内のすべてのCoCounselユーザーは、Westlaw Japan AIリサーチをご利用いただけます。新規のお客様は、無料トライアルへの登録および営業担当者によるデモンストレーションの申し込みが可能です。

[無料トライアルのお申し込み / 営業へのお問い合わせはこちら](https://www.thomsonreuters.co.jp/ja/c/cocounsel-westlaw-japan.html)

Westlaw Japanをご利用中のお客様は、将来的に拡張された次世代プラットフォームへ円滑に移行でき、継続中の案件や既存のワークフローに支障なく継続利用いただけます。

トムソン・ロイターについて

トムソン・ロイター（TSX/Nasdaq: TRI）は、信頼できるコンテンツとテクノロジーを統合し、個人と企業が正しい決定を下すために必要となる将来に向けた情報を提供しています。トムソン・ロイターは、法務、税務、監査、会計、コンプライアンス分野の専門家、政府、メディアにサービスを提供しています。高度な専門的ソフトウエアとインサイトを組み合わせたトムソン・ロイターの製品は、情報に基づく決定に必要なデータ、インテリジェンス、ソリューションを専門家に提供してその能力を高め、各種機関による正義、真実、透明性の追求を支援します。トムソン・ロイターの一部であるロイターは、信頼できるジャーナリズムとニュースを提供する世界有数のプロバイダーです。詳細については、トムソン・ロイターのウェブサイト(https://www.thomsonreuters.co.jp/ja.html)をご覧ください。