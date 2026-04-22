寝返りひとつで、眠りが変わる。累計5万枚突破、“伸びるガーゼ”の元祖が進化。ノビーゼ(R)︎「UNO」販売開始｜パジャマ屋IZUMM

株式会社フレックス

「“おやすみ”が待ち遠しくなる、素材派パジャマ」を展開する〈パジャマ屋IZUMM〉（ https://www.pajamaya.com/ 、株式会社フレックス）は、累計5万枚以上を販売してきた“伸びるガーゼ”パジャマ『ノビーゼ(R)︎』のベーシックな２重ガーゼタイプ、”UNO”をリニューアル発売しました。

今回のリニューアルでは、裾がずり上がりにくい“スマートパンツ”への進化と、心を動かす新たな色柄展開により、着心地と装いの両面から睡眠体験をアップデート。

“睡眠投資”という考え方が広がり、睡眠環境の見直しへの関心が高まる中、眠りの質を支える一着として提案します。

厚生労働省の調査（令和5年・国民健康・栄養調査）では、睡眠で十分な休養がとれていない成人が4人に1人にのぼります。睡眠への関心が社会全体で高まる中、パジャマという身近なアイテムから眠りの質を改善しようという動きが広がっています。

（出典：厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html ）

眠りを妨げているのは、“わずかな違和感”かもしれない

人は一晩に20～30回もの寝返りを打つと言われています。しかし、一般的なガーゼパジャマはやわらかくても伸びず、寝返りのたびに引っ張られたり、裾がずり上がるなどの小さなストレスが積み重なります。

特に気温変化の大きい季節の変わり目や、冷え性の方にとって、裾のずり上がりは睡眠の質を左右する見過ごせない問題です。その"わずかな違和感"が、眠りの深さに影響している可能性があります。

“伸びるガーゼ”という発想。ノビーゼ(R)︎はここから始まった

ノビーゼ(R)︎は、ガーゼのやさしさをそのままに、適度な伸縮性を持たせた"伸びるガーゼ"素材です。この発想を最初に形にしたのが、パジャマ屋IZUMMでした。

▶︎ 販売開始から15年の歩みは、プレスリリース【15年で進化した“伸びるガーゼ”パジャマを刷新。ノビーゼ(R)︎の軌跡を公開｜パジャマ屋IZUMM】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000059370.html%E3%80%91)でご覧いただけます。今回の「UNO」は、その進化版として、さらに2つの課題を解決しました。

裾がずり上がりにくい“スマートパンツ”へ

従来のストレートタイプから、膝下にかけて細くなるテーパードシルエットへ変更。

ストレートシルエットは、寝返りを繰り返すうちに裾がずり上がりやすく、足首の冷えや不快感につながることがあります。テーパードにすることで、裾のずり上がりを防ぎ、睡眠中の冷えや不快感を軽減しました。

また、お尻や太ももまわりにはゆとりを持たせながら、見た目はすっきり。そのままリビングで過ごせるシルエットは、在宅ワーク時代のルームウェアとしても支持されています。動きやすさと美しさを両立した、“スマートでスマート（細身で賢い）”パンツへ進化しました。

実際の着用者の声

「裾がまくれることがなく、朝まで快適に眠れました」

「身体にほどよくフィットして、動きやすさを実感しました」

「スリムタイプのズボン、冬でもちゃんと足首がおおわれて暖かかったです。」

色柄で、気分に彩りを

今回のリニューアルでは、色柄も大きく刷新しました。

落ち着いて過ごしたい夜に寄り添う「チルアウトカラー」と、気分を明るく整える「柑橘カラー」。

さらに、ストライプやチェックといった新たな柄が加わり、選ぶ楽しさが広がっています。

その日の気分に合わせてパジャマを選ぶ。

“眠るための服”でありながら、“装う楽しさ”も感じられるラインナップです。

誕生日や母の日など、大切な人への贈り物としても選べ、ギフトラッピング対応(https://www.pajamaya.com/c/0000000187)も可能です。

パジャマで、眠りは変わる

チルアウトカラーの無地チルアウトカラーのストライプ柑橘カラーのチェック

“睡眠投資”という考え方が広がる中、パジャマの選び方も変わりつつあります。価格ではなく、眠りの質で選ぶという視点です。

その実態については、次回リリースにてデータとともにお届けします。

商品情報・購入はこちら

現在、公式オンラインストアにて販売中。

サイズ・カラー・詳細仕様は各商品ページでご確認いただけます。

【レディース】

・ストレッチ２重ガーゼ ベーシックノビーゼ “UNO” レディースパジャマ 長袖・前開き

https://www.pajamaya.com/c/0000000645/0000000101/0000000101b/21051511

【メンズ】

・ストレッチ２重ガーゼ ベーシックノビーゼ “UNO” メンズパジャマ 長袖・前開き

https://www.pajamaya.com/c/0000000645/0000000102/0000000102b/21051410

※ギフト・ご自宅用など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ノビーゼ(R)︎を試した方の多くがリピートしています。現在、最も色・サイズのラインナップが充実。

眠りに悩む方へ。寝返りのしやすさや着心地の違いは、商品ページでも詳しくご紹介しています。ぜひ一度、"ノビーゼ(R)︎"の着心地をお試しください。



ブランド情報

pajamaya IZUMM

肌に触れるやさしさで、眠りを育むブランド

”おやすみ”が待ち遠しくなる、素材派パジャマ

眠りは、いちばん身近な幸せ。

パジャマ屋IZUMMは、肌に寄り添う素材で日々の眠りの時間をていねいに包みます。

pajamaya IZUMM ONLINE STORE（ https://www.pajamaya.com/ ）

会社概要

会社名 ：株式会社フレックス

創業 ：2002年

代表取締役：熊坂 泉

所在地 ：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本4-16-13

TEL ：042-703-8481

事業内容 ：素材にこだわったオリジナル企画のパジャマをインターネット通販で販売

企業HP ：https://www.flex.jp.net/

ネットショップだけで、運営している当店。 できるだけ、対面でお買い物をしているような気持ちになっていただけるように、 毎日スタッフ一人ひとりが心を込めてお客様のリクエストにお答えしています。さらに、パジャマ屋IZUMMにいただくご注文の多くは、大切な方への贈りものが7割。どんなお気持ちをお届けしたいのかな？と想像しながらお店づくりをしています。品出しから発送まで、スタッフの丁寧な手作業1つ1つの様子が伝われば幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xnm4TYh0msY ]