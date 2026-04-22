音と身体と造形の交差による表現の可能性を探る ─ SINKIROW(植草淳那)、音楽家・押谷沙樹とダンサー・伊村千奈美とのコラボレーションイベントを5月4日に開催

SINKIROW

神戸を拠点に活動する貴金属ブランド「SINKIROW（シンキロウ）」(デザイナー・植草淳那)は、2026年5月4日(月・祝)に1日限りの展示イベント「New Being」を開催いたします。

本展では、音楽家・押谷沙樹、コンテンポラリーダンサー・伊村千奈美とのコラボレーションにより、貴金属作品を単なる装飾品ではなく「身体とともに存在するもの」として捉え、音と身体、そして物質が交差する場を創出します。空間の中で変化し続ける光や動きの中で、作品は新たな意味を帯び、鑑賞者それぞれの感覚に静かに触れていきます。

こうした試みは、「New Being」と題した本展において、既存の定義や役割を離れ、物質や身体、存在そのものの在り方が新たに立ち上がる瞬間を捉えるものです。

water cycle

dawn

SINKIROWは、各地での展示販売に加え、他分野のアーティストとの協働を通して、身体や空間と呼応する表現の可能性を探究しています。本企画では、押谷沙樹が新たに加わり、音楽とダンスという時間的な表現と、貴金属という物質的な存在が重なり合うことで、装身具の新たな在り方を提示します。

当日は、作品展示とともに、音楽とダンスのパフォーマンスが行われ、瞬間ごとに移ろう関係性の中で、作品が「身につけられる存在」から「場に息づく存在」へと変化していきます。

また、会場であるジュエリーデザインスタジオ「Good Mood design」は本展示をもってこの場所での営業終了予定となっており、節目となる機会としても、ぜひこの場をご体感ください。

【アーティストプロフィール】

押谷 沙樹 / Saki Oshitani（音楽家）

透明感のある伸びやかな歌声、柔らかで浮遊感を持つメロディ、ポップスをベースとしながらも即興を交えたジャンルレスなライブは、独自の世界観を描き出す。舞台作品や映像作品への楽曲提供も行い、繊細な音の重なりによって独自の音響空間を生み出している。

Instagram：https://www.instagram.com/sakioshitani

伊村 千奈美 / Chinami Imura（コンテンポラリーダンサー）

ヒップホップ、モダンダンス等のルーツを用い、空間や音と身体の関係性を探る。 国内外での舞台出演、コラボレーションを通じて、既存の枠にとらわれない身体表現を展開している。

Instagram：https://www.instagram.com/_c1nmii11

【開催概要】

SINKIROW Exhibition - New Being-

開催日：2026年5月4日(月・祝) 13:00-17:00

会場：Good Mood design

神戸市灘区上野通4丁目3-20

【イベント概要】

押谷沙樹 × 伊村千奈美 × SINKIROW/植草淳那

“音と身体と造形の交差による表現の可能性”

１. 14:00 - water cycle

２. 15:00 - dawn

（各回約20分、要お申し込み）

【ご参加方法】

ご参加をご希望の方は、以下の内容をSINKIROWのInstagram DMまたはメール（info@sinkirow.com)にてお送りください。

・お名前

・参加希望回（１.または２.）

・人数

※先着順とさせていただき、定員に達し次第締め切らせていただきます。

※当日の状況により、立ち見でのご案内となる場合がございます。

【ブランド情報】

実体のないイメージからまだ見ぬ景色を探し出し、新たな命を与える。蜃気楼のように曖昧でありながら確かに存在するイメージを起点に、光や自然現象へのまなざしから造形を行う。素材そのものの美しさを主軸に、時間や属性に縛られない表現を追求している。

【デザイナープロフィール】

植草 淳那 / Junna Uekusa

神戸生まれ。貴金属デザイナー、SINKIROW主宰。イタリアのフィレンツェで修行後、神戸の職人とともに制作を行う。本物の素材と技術をもとに、ジュエリーという言葉の枠にとらわれない自由な造形を追求し、国籍・性別・世代を超えて永く残されていく作品を目指している。

【URL】

Instagram：https://www.instagram.com/sinkirow_kobe（@sinkirow_kobe）

公式サイト：https://www.sinkirow.com

【今後の展示予定】

・2026年5月8日(金)～12日(火)：東武百貨店 池袋本店 8階催事場「三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜～」

・2026年5月20日(水)～25日(月)：博多阪急 8階催事場「神戸もの-がたり」

・2026年8月26日(水)～9月1日(火)：西宮阪急 2階アクセサリー売場「SINKIROW Exhibition」

撮影：masaya sato(october studio) ※一部写真を除く