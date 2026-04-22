音と身体と造形の交差による表現の可能性を探る ─ SINKIROW(植草淳那)、音楽家・押谷沙樹とダンサー・伊村千奈美とのコラボレーションイベントを5月4日に開催

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SINKIROW


神戸を拠点に活動する貴金属ブランド「SINKIROW（シンキロウ）」(デザイナー・植草淳那)は、2026年5月4日(月・祝)に1日限りの展示イベント「New Being」を開催いたします。



本展では、音楽家・押谷沙樹、コンテンポラリーダンサー・伊村千奈美とのコラボレーションにより、貴金属作品を単なる装飾品ではなく「身体とともに存在するもの」として捉え、音と身体、そして物質が交差する場を創出します。空間の中で変化し続ける光や動きの中で、作品は新たな意味を帯び、鑑賞者それぞれの感覚に静かに触れていきます。


こうした試みは、「New Being」と題した本展において、既存の定義や役割を離れ、物質や身体、存在そのものの在り方が新たに立ち上がる瞬間を捉えるものです。




water cycle



dawn

SINKIROWは、各地での展示販売に加え、他分野のアーティストとの協働を通して、身体や空間と呼応する表現の可能性を探究しています。本企画では、押谷沙樹が新たに加わり、音楽とダンスという時間的な表現と、貴金属という物質的な存在が重なり合うことで、装身具の新たな在り方を提示します。


当日は、作品展示とともに、音楽とダンスのパフォーマンスが行われ、瞬間ごとに移ろう関係性の中で、作品が「身につけられる存在」から「場に息づく存在」へと変化していきます。



また、会場であるジュエリーデザインスタジオ「Good Mood design」は本展示をもってこの場所での営業終了予定となっており、節目となる機会としても、ぜひこの場をご体感ください。





【アーティストプロフィール】


押谷 沙樹 / Saki Oshitani（音楽家）




透明感のある伸びやかな歌声、柔らかで浮遊感を持つメロディ、ポップスをベースとしながらも即興を交えたジャンルレスなライブは、独自の世界観を描き出す。舞台作品や映像作品への楽曲提供も行い、繊細な音の重なりによって独自の音響空間を生み出している。


Instagram：https://www.instagram.com/sakioshitani




伊村 千奈美 / Chinami Imura（コンテンポラリーダンサー）




ヒップホップ、モダンダンス等のルーツを用い、空間や音と身体の関係性を探る。 国内外での舞台出演、コラボレーションを通じて、既存の枠にとらわれない身体表現を展開している。


Instagram：https://www.instagram.com/_c1nmii11



【開催概要】


SINKIROW Exhibition - New Being-


開催日：2026年5月4日(月・祝) 13:00-17:00


会場：Good Mood design


神戸市灘区上野通4丁目3-20



【イベント概要】


押谷沙樹 × 伊村千奈美 × SINKIROW/植草淳那


“音と身体と造形の交差による表現の可能性”


１. 14:00 - water cycle


２. 15:00 - dawn


（各回約20分、要お申し込み）



【ご参加方法】


ご参加をご希望の方は、以下の内容をSINKIROWのInstagram DMまたはメール（info@sinkirow.com)にてお送りください。



・お名前


・参加希望回（１.または２.）


・人数



※先着順とさせていただき、定員に達し次第締め切らせていただきます。


※当日の状況により、立ち見でのご案内となる場合がございます。



【ブランド情報】


実体のないイメージからまだ見ぬ景色を探し出し、新たな命を与える。蜃気楼のように曖昧でありながら確かに存在するイメージを起点に、光や自然現象へのまなざしから造形を行う。素材そのものの美しさを主軸に、時間や属性に縛られない表現を追求している。



【デザイナープロフィール】


植草 淳那 / Junna Uekusa


神戸生まれ。貴金属デザイナー、SINKIROW主宰。イタリアのフィレンツェで修行後、神戸の職人とともに制作を行う。本物の素材と技術をもとに、ジュエリーという言葉の枠にとらわれない自由な造形を追求し、国籍・性別・世代を超えて永く残されていく作品を目指している。



【URL】


Instagram：https://www.instagram.com/sinkirow_kobe（@sinkirow_kobe）


公式サイト：https://www.sinkirow.com



【今後の展示予定】


・2026年5月8日(金)～12日(火)：東武百貨店 池袋本店 8階催事場「三都・港めぐり～長崎・神戸・横浜～」


・2026年5月20日(水)～25日(月)：博多阪急 8階催事場「神戸もの-がたり」


・2026年8月26日(水)～9月1日(火)：西宮阪急 2階アクセサリー売場「SINKIROW Exhibition」



撮影：masaya sato(october studio) ※一部写真を除く