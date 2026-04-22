【愛犬と新幹線へ】「わんわんエクスプレス」第2弾｜ソプラ銀座、事前トレーニング付き“1組限定”特別招待枠を募集

ソプラ銀座株式会社

ソプラ銀座株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：須田哲崇）は、愛犬と新幹線に乗車できる特別企画「わんわんエクスプレス」第2弾の開催にあわせ、事前トレーニング付きの特別招待枠（1組限定）の募集を開始しました。

本企画は、ペットと公共交通機関の共生を目指す社会実証プロジェクトとして実施され、移動時における愛犬の行動管理や飼い主のマナー向上を検証します。

ペットサロンおよび犬の幼稚園・ホテル事業を展開するソプラ銀座株式会社は、東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）が実施する貸切新幹線企画「わんわんエクスプレス～愛犬と楽しむインターペット大阪～」において、昨年に続き主体的に参画いたします。

本企画は、愛犬とともに新幹線で移動できる体験を提供するだけでなく、しつけ・衛生・安全性といった観点から公共交通機関におけるペット共生のあり方を検証する“社会実証プロジェクト”です。

2025年3月の第一回わんわんエクスプレス

■ ペット共生社会の実現に向けた考え方

ソプラ銀座では、「ペットと共に安心して移動・滞在・生活できる社会」の実現に向け、単なる受け入れ環境の整備だけでなく、以下の要素が不可欠であると考えています。

・適切なしつけ行動管理

・飼い主のマナー意識

・衛生環境の徹底

「しつけがされていることが当たり前の社会」をつくることは、ペット関連事業者だけでなく、飼い主一人ひとりの責任でもあります。

本プロジェクトは、ペットが苦手な方々にも受け入れられる共生社会を目指す社会実証の場として展開されます。

新幹線の車内をケージレスで楽しめる

■ 実証実験としての役割（ソプラ銀座の関与）

ソプラ銀座は本企画において、以下の領域で専門的な監修・運営支援を行っています。

・車内における愛犬の行動管理・しつけ基準の設計

・ペット同伴時の安全確保に関するオペレーション設計

これらは、将来的に公共交通機関におけるペット共生のスタンダードを確立するための基礎データとして活用されます。

犬にも１席が割り当てられる

■ 教育コンテンツとしての取り組み

本ツアーでは、移動時間を「学びの場」と捉え、ソプラ銀座のドッグトレーナーによる以下のプログラムを実施します。

・公共空間におけるマナー

・行動管理講義

・クレートトレーニングの実践指導

・愛犬と落ち着いて過ごすための行動コントロール

ペット共生社会の実現に不可欠な「教育」の側面からもアプローチします。

ソプラのドッグトレーナーによるお役立ち講座

■ ソプラ銀座による特別招待枠の募集について

本企画では、ソプラ銀座による特別サポート付き参加枠として、【1組限定の特別招待（抽選）】を実施いたします。

本募集は、事前のしつけトレーニングおよび体験後のフォローアップを含めた一連のプロセスを通じて、公共空間における愛犬の行動管理および飼い主のマナー意識の向上を普及することを目的としています。

【募集概要】

・応募期間：2026年4月22日（水）～4月30日（木）

・応募条件：

本企画の趣旨にご賛同いただける方

ソプラ銀座で実施する事前しつけ教室にご参加いただける方

SNS（Instagram等）にて体験の様子を発信していただける方

・当選者発表：2026年5月10日（日）

※当選者にはメールにて直接ご連絡いたします。

【当選者向け提供内容】

・わんわんエクスプレス乗車チケット（往復）

大人2名＋愛犬1頭（3席分）

・宿泊（Moxy大阪梅田）

1泊／朝食付き（大人2名）

・インターペット大阪 入場券（1日券・大人2名分）

・ソプラ幼稚園 特別招待

マンツーマントレーニング（全4回）

・ソプラトリミングチケット（1回分）

■ 特設応募サイト

https://sopraginza.co.jp/wanwanexpress

■ 昨年実績と今回の進化

2025年に東海道新幹線60年の歴史で初めて実施された「わんわんエクスプレス」は、愛犬と新幹線に乗車できる革新的な試みとして大きな反響を呼びました。

第2弾となる今回は、日本におけるペットカートの重要性や、移動時における愛犬のストレス軽減・安全確保の観点から、ペットにとって安心できる「移動空間」のあり方についても検証を行います。

移動時における振動軽減や姿勢の安定、周囲との適切な距離確保といった観点から、ペットにとって安心できる「パーソナルスペース」を確保する手段として、ペットカートの役割は今後ますます重要になると考えられます。

ソプラ銀座では、ペットカートを単なる移動補助ではなく、“安全で快適な移動空間を構成するインフラの一部”として捉え、公共空間におけるペット同伴の新たな基準づくりに取り組んでまいります。

■ 今後の展望

ソプラ銀座は今後も、

不動産（住まい）交通（移動）宿泊・商業施設（滞在）

といった領域と連携しながら、ペットと人が共に快適に暮らせる社会インフラの構築を推進してまいります。

また、ペット共生型マンション領域においては、

三菱地所株式会社との取り組みなどを通じ、都市開発の分野とも接続しながら、

「都市開発×ペット共生」という視点から、ペットが苦手な方々や多様な価値観にも配慮された新しい都市のあり方の実装にも取り組んでまいります。

本プロジェクトを通じて得られた知見をもとに、

「ペットと暮らせる社会」から

「ペットと共に生きることが前提となる都市」へ

その実現に向けた取り組みを加速してまいります。

■ 企画概要（参考）

実施日：2026年6月20日（土）～21日（日）

区間：東京～新大阪（往復）

列車：東海道新幹線「のぞみ」

貸切車両内容：愛犬同伴乗車、車内イベント、インターペット大阪

参加販売：株式会社JTB申込サイトにて先着販売

https://jtb-entertainment.net/tour/2026/pet_to_shinkansen/

■ 会社概要

会社名：ソプラ銀座株式会社

所在地：東京都中央区銀座3ー４ー18

事業内容：ペットサロン、犬の幼稚園、ペットホテル、教育事業 等