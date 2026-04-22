最前線のアプリ運営社はもう始めている？激化する獲得競争を一歩抜け出す、最新クリエイティブトレンド

株式会社フォーエム◼︎開催背景

現在のアプリプロモーション市場において、広告主は「激しい獲得競争」と「広告の期待値と実際のアプリ体験のギャップによるユーザー離脱」という課題に直面しています。

静止画や従来の動画広告だけでは差別化が難しくなる中、これらを効果的に解決するアプローチとして、今注目を集めているのが「プレイアブル広告（広告の中でアプリの一部機能を実際に操作・体験できる広告形式）」をはじめとする次世代のクリエイティブです。

広告内でアプリの「お試し体験」を提供することで、アプリの価値を正しく理解した、モチベーションの高いユーザーを効率的に獲得することが可能になります。

本セミナーでは、非ゲームアプリにおけるプレイアブル広告を中心としたクリエイティブの有効性について、海外の最新事例を交えて徹底解説します。

媒体社（Moloco）、計測パートナー（Adjust）、運用エージェンシー（フォーエム）の3つの視点から、クリエイティブの最前線とパフォーマンス最大化のノウハウをお届けします。

◼︎このような方におすすめ- アプリ広告を出稿しているが、CPAの高騰により獲得競争に限界を感じている方- 獲得したユーザーの離脱率が高く、アプリの継続率やLTV（顧客生涯価値）に課題を抱えている方- 非ゲームアプリにおけるプレイアブル広告の活用方法や、具体的な成果を知りたい方- 最新のクリエイティブトレンドや海外の成功事例を、自社のプロモーションに活かしたい方- MolocoやAdjustを活用し、より効果的なアプリプロモーション戦略を構築したい方◼︎予定プログラム

12:00-12:05 開会のご挨拶

12:05-12:55 【パネルトーク】激化する獲得競争を一歩抜け出す、最新クリエイティブトレンド

12:55-13:00 アンケート回答、参加特典のご案内

◼︎登壇者情報

adjust株式会社 Sales Lead 高橋 将平

株式会社アドウェイズに新卒入社。主力領域を担当、新人賞を獲得。その後、英PHG（現Partnerize）の日本法人立ち上げに参画し、アプリ・ウェブを横断したパフォーマンスマーケティングに従事、国内シェア拡大に寄与。現在はAdjustのSales Leadとして、新規顧客へのツール導入をリードし、数多くのアプリグロースを支援。

株式会社フォーエム アプリデマンド事業責任者 前川 亮

株式会社フォーエムにて、アプリコンサルタントとしてこれまで多数のアプリプロモーションに従事。クライアントのアプリLTV最大化に向けた配信媒体の選定からクリエイティブデザインまで一貫して担当し、ゲーム・非ゲーム問わずクライアントの海外展開も含めたトータルサポートを提供しています。

Moloco合同会社 長島 大介

現職に至るまで一貫して10年以上、国内外の顧客へのオンラインマーケティング支援に携わる。新卒で株式会社サイバーエージェントに入社後、関連会社で海外拠点の立ち上げ等に従事、その後Google日本法人にて7年間広告を中心としたマーケティング支援をしてきた。その後Salesforce日本法人にてMAツールを活用したマルチチャネルコミュニケーションの設計や企業が取得可能なデータを一元管理、活用可能な環境構築を支援。Moloco参画後はコマース、金融、人材、ゲームの業界を中心にスマートフォンアプリを活用した顧客接点の創出、エンゲージメントの強化、メディアマネタイズを支援

◼︎開催概要

日時：2026年5月15日（金） 12:00-13:00

開催形式：オンライン（Zoom）

※ご入力いただいた個人情報は、弊社およびグループ各社のプライバシーポリシーに基づき、適切に管理・利用します。 また、セミナー運営の都合上、必要に応じて本イベントの登壇企業（adjust株式会社、Moloco株式会社）と共有させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人情報の取り扱いに関する詳細は、以下の各社のプライバシーポリシーをご確認ください。

-AnyMind Group：https://anymindgroup.com/ja/privacy-policy/ (https://anymindgroup.com/ja/privacy-policy/)

-adjust株式会社：https://www.adjust.com/terms/privacy-policy

-Moloco合同会社：https://www.moloco.com/ja/privacy-policy

◼︎運営会社

イベント運営：株式会社フォーエム

本件に関してご不明な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

担当：萩原千賀

メールアドレス：jp_pg_app@anymindgroup.com

◼︎お申し込みはこちら

https://share.hsforms.com/1YAr7QER2TSyUaXB0he-6QQ407a2(https://share.hsforms.com/1YAr7QER2TSyUaXB0he-6QQ407a2)