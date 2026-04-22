ALCANTARA(R) × Archiproducts：ミラノデザインウィーク2026で、Studiopepeが手掛ける「FÒCO. Living notes」を公開

アルカンターラ- ALCANTARA(R)が「ミラノデザインウィーク2026」にてインスタレーション「FÒCO. Living notes」を公開。- 世界最大級のデザインプロダクトサイト「Archiproducts」と4年連続となるコラボレーション。- 気鋭の建築スタジオ「Studiopepe」が「火」をテーマに空間やインテリアを再解釈。

メイド・イン・イタリーのマテリアルブランド「ALCANTARA(R)（アルカンターラ）」は、「ミラノデザインウィーク2026」にて、世界最大級のデザインプロダクトサイト「Archiproducts」との4年目のコラボレーションとなるプロジェクト「FÒCO. Living notes」を発表しました 。

ミラノの気鋭の建築・デザインスタジオStudiopepeがキュレーションする本インスタレーションは「火」をインスピレーションに、インテリアを「生きたツール」として再解釈しています。

「生きたツール」としてのインテリア

本インスタレーションでは、空間やマテリアル、人々の関係性を読み解くためのレンズとして「FÒCO（火）」という根源的な自然の要素をデザインに昇華しています 。一方、タイトル後半の「Living notes」が表現するのは、空間に散りばめられたデザインの軌跡。インテリアを単なる鑑賞用の装飾ではなく、実際に人々が足を踏み入れ、それぞれの感性で体験・解釈するための「生きたツール」としてとらえています。

最新の加工技術が織りなす光と影

このインスタレーションのなかで、ALCANTARA(R)は、カーテンやアームチェア、プーフ、クッション、そして壁面装飾（ボワズリー）などのアイテムを温かみと力強さを併せ持つ光沢感のある色調で包み込み、ブランド特有のラグジュアリーな質感をもたらしています。また、伝統的な無地のALCANTARA(R)に、エンボス加工や斬新なメタリック調のラミネート加工を施すことで、素材の新たな表情も表現しました。

さらに展示エリアの最後には、3D熱成形技術を用いて立体的な石積みを表現した「ブニャート（bugnato）」様式の壁面が登場。ALCANTARA(R)の豊かなテクスチャーが光と影の美しい陰影を際立たせ、空間をドラマチックに演出しています。

「FÒCO. Living notes」は、2026年4月21日より、ミラノのトルトーナ通り31番地にあるArchiproducts Milanoで一般公開されます。

※本リリースに関する画像素材はこちらよりダウンロードしていただけます。

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/)

1972年創業のアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、本社をミラノ、生産および研究開発拠点を自然豊かなウンブリア州に置く、メイド・イン・イタリーを代表する企業のひとつです。

アルカンターラ社の登録商標である「ALCANTARA(R)」は、優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた高機能マテリアルとして、 自動車からファッション、インテリア、家電製品まで様々な分野の一流ブランドに選ばれています。

またアルカンターラ社は2009年、CO2排出量の測定、削減、オフセット（相殺）を徹底することにより、イタリア企業として初めて国際独立認証機関TUV SUDのカーボンニュートラル認証を取得しました。オフセットは最終的な解決策ではありませんが、支援するプロジェクトは地域に具体的な社会的利益をもたらしており、バリューチェーンを超えた気候変動対策を加速させる有効な手段であると考えています。またこれらの活動を記録するため、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポート（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）を毎年発行しています。