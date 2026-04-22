ご好評につき追加開催決定！【10社30名様限定】「eve auto導入先団体工場見学ツアー」6月19日開催分の参加企業募集を開始

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野 亮介、以下「eve autonomy」）は、自社が提供する屋外対応無人搬送サービス「eve auto」の導入を検討中の企業様を対象に、同サービスが実際に稼働しているヤマハ発動機株式会社 浜北工場（静岡県浜松市）にて、団体工場見学ツアーを2026年6月19日（金）に追加開催することを決定し、本日より参加企業の募集を開始いたします。



2026年5月22日（金）に開催を予定していた同ツアーは、多くのお申し込みをいただき早期に定員へ達したことから、このたび同内容にて追加開催を実施する運びとなりました。本ツアーは午前・午後の2部制で実施いたします。



本ツアーは、当社との商談・相談実績がない企業で、導入を検討されているご担当者様を対象に、10社30名様限定（1社3名まで）でご案内する特別企画です。通常は複数回の商談を経て現場見学へ進む流れとなりますが、本ツアーでは商談に先立ち、実際の運用現場をご覧いただける機会としてご提供いたします。



前回開催分と同様に、実際の稼働環境をご覧いただくことで、屋外搬送の自動化に関する理解を深めていただける内容となっております。ぜひこの機会をご活用いただき、導入検討の一助としてお役立てください。

‐ 本イベント詳細ページ：https://eveautonomy.com/event/specialtour_202606(https://eveautonomy.com/event/specialtour_202606?utm_source=press_release&utm_medium=260422&utm_campaign=pr)

■開催概要

開 催 日：2026年6月19日（金）

時 間：10時～12時、14時～16時 (計2回開催)

会 場：ヤマハ発動機株式会社 浜北工場（静岡県浜松市）

定 員：各回5社15名様（1社3名まで）

参 加 費：無料（事前申込制／先着順）

応募締切：定員に達し次第終了

参加条件：1．これまで当社と商談・相談実績のない企業

2．実際に導入を検討中の企業

申込方法：以下の専用フォームよりお申し込みください。

‐ https://eveautonomy.com/event/specialtour_202606(https://eveautonomy.com/event/specialtour_202606?utm_source=press_release&utm_medium=260422&utm_campaign=pr)

※応募は先着順となります。

■プログラム（予定）

・導入の背景／効果についてのご紹介

・「eve auto」運用現場の見学（屋外・屋内の実稼働）

・質疑応答／ディスカッション

・個別相談

■屋外対応型自動搬送サービス『eve auto』

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・90台以上が稼働しています。

【主要スペック】

eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service(https://eveautonomy.com/service?utm_source=press_release&utm_medium=260422&utm_campaign=pr)

導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy(https://eveautonomy.com/casestudy?utm_source=press_release&utm_medium=260422&utm_campaign=pr)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。