労務の敵があらわれた。TECO Design、ゲーム感覚で人事労務の課題攻略法がわかるオンラインイベント「クラウド勇者フェス」を6月3日より3日間開催

株式会社TECO Design

「労務の敵をどう倒すか」わかりやすく見比べられるオンラインフェス型イベント

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉野 愼）は、人事・労務・総務・バックオフィス担当者向けの無料オンラインイベント「クラウド勇者フェス」を、2026年6月3日（水）～5日（金）の3日間にわたり開催いたします。

本イベントは、現場で日々発生する“あるある課題”をゲームの世界観になぞらえて整理し、「どのサービスが、どの敵をどう倒せるのか」をわかりやすく見比べられるオンラインフェス型イベントです。

❑比較表だけでは見えない。だから今回は、“敵をどう倒すか”で人事労務クラウドを見比べるフェスにしました

▶ いますぐ無料で参加申し込み :https://hubs.ly/Q049G20q0

人事労務クラウドの選択肢が増えた一方で、

- 「結局どれが自社に合うのか分からない」- 「機能比較だけでは判断できない」

という声が多く聞かれています。

そこでTECO Designは今回、比較の切り口そのものを変えました。

機能を並べるのではなく、現場で起きている課題を“敵”として捉え、各社の強みを“魔法”や“装備”のように見立てることで、人事労務担当者が自社に必要な選択肢を楽しく整理できる場をつくります。

❑イベントコンセプト

労務の敵があらわれた。クラウド勇者18社で倒すフェス

法改正対応、Excel管理、手作業、年末業務、問い合わせ対応、給与計算の不安…。

人事労務の現場には、日々さまざまな“敵”が現れます。

クラウド勇者フェスでは、それらを“敵キャラ”として可視化し、

各サービスの強みを“どう倒すか”という文脈で紹介します。

❑本イベントの見どころ

敵キャラ例１. 敵が見える

人事労務の“あるある課題”を敵キャラ化。

参加者は、自社がいま向き合っている課題を整理しながら見ることができます。

２. 魔法がわかる

各社の機能を、魔法や必殺技のように紹介。

どの課題に、どのサービスが効くのかを直感的に理解できます。

３. 装備を選べる

複数サービスを同じ文脈で紹介するため、

自社に合う選択肢を整理しやすくなります。

４. 実演で見える

短時間の画面デモを通じて、

操作感や運用イメージまで具体的に確認できます。

❑当日のプログラム（冒険の流れ）

STEP1｜勇者紹介

登壇企業が、どんな課題解決を得意としているかをわかりやすく紹介します。

STEP2｜敵出現

現場で起きがちな課題を敵カードとして提示し、

「うちにあるのはこの敵かもしれない」を整理します。

STEP3｜魔法発動

各サービスの強みを“魔法カード”として紹介し、

課題とのつながりを見える化します。

STEP4｜バトル実演

実際の画面デモを通じて、

敵をどう倒すのか、どう使うのかのイメージをつかめます。

STEP5｜クリア後の世界

導入事例を通じて、

現場がどう変わるのか、導入後を具体的にイメージできます。

▶いますぐ無料で参加申し込み :https://hubs.ly/Q049G20q0

❑参加企業（予定・敬称略・登壇日時順）

SmartHR、マネーフォワード クラウド、ジンジャー、RecoRu、HRMOS、ジョブカン、TeamSpirit、奉行クラウド、Universal 勤次郎、バクラク勤怠、Bizer team、Gozal、HRbase、mfloow、flowzoo、エコミック など

❑ この冒険（イベント）で手に入るもの

❑こんな方におすすめ

❑ 開催概要

- 自社に合う比較の軸- 課題ごとのサービスの違い- 実際の運用イメージ- 社内提案に使える情報- 次の検討につながる具体的なヒント- 人事・労務・総務・バックオフィス業務を担当している方- クラウド比較を始めたいが、どこから見ればいいかわからない方- 比較表ではなく、自社課題に合うサービスを知りたい方- 導入後の運用イメージまで含めて検討したい方- 社内説明や上申に使える比較材料を集めたい方- せっかくなら、少し楽しく印象に残る形で情報収集したい方

イベント名

クラウド勇者フェス

開催日程

2026年6月3日（水）・4日（木）・5日（金）

時間

11:00～12:15（予定）

開催形式

Zoomウェビナー（見逃し配信あり）

参加費

無料（事前登録制）

対象

人事・労務・総務・バックオフィス担当者さま

主催

株式会社TECO Design

申込受付

2026年6月5日（金）12:14まで

▶いますぐ無料で参加申し込み :https://hubs.ly/Q049G20q0

❑TECO Designが届けたいこと

TECO Designは、企業のバックオフィス業務を支える立場として、単なる機能比較ではなく、現場の困りごとがどう解決されるのかまで見える情報提供を大切にしてきました。

クラウド勇者フェスは、比較そのものをもっと前向きで、わかりやすく、参加したくなる体験に変える試みです。

“調べるのが大変” “比較がむずかしい”をそのままにせず、

人事労務担当者が自社に合った一手を見つけられる場を目指します。

■CLOUD STATIONについて

CLOUD STATIONは、リアル×オンラインで「給与・勤怠・労務」を中心に15社以上のクラウドシステムを操作・比較し、最適解が見つかる"国内唯一の場所"です。

■株式会社TECO Designについて

- 神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階- 関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302- 名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上の支援実績を誇り、“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”導入を全国に広げています。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

公式サイト :https://teco-design.jp

ビジョン：「働くを最高に」

ミッション：テクノロジーを届け、世界を変える

■関連メディア

■本件に関するお問い合わせ先

- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/

報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。

https://cloud-station.jp/contact.html