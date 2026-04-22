スナップもVlogも気軽に楽しめる「銘匠光学 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を、2026年4月22日(水)より販売開始いたします。

「カメラを始めてみたい。」

「写真も動画も、もっと気軽に楽しみたい。」

でも、レンズ選びになると「種類が多くて難しい」「重そう」「何を選べばいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな方にこそ手に取っていただきたいのが、「TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」です。

APS-Cセンサー対応のオートフォーカス広角単焦点レンズで、軽量コンパクト、明るいF1.8、そして日常で使いやすい35mm判換算26mm相当の画角を備えています。

ソニーEマウント富士フィルムXマウント

街を歩きながらのスナップ、友人とのお出かけ、カフェでのテーブルフォト、旅行先の景色、自撮りやVlogまで。「ちょっと撮りたい」が、そのまま楽しく続けやすい。

本製品は、そんな普段使いにぴったりの一本です。

春のやわらかな光が差し込む街角、新生活の部屋で過ごす何気ない時間、休日のカフェ巡りや夕方の帰り道。特別な日だけでなく、ふだんの毎日こそ残したくなる。そんな今の撮影スタイルに寄り添います。

軽くてコンパクト。だから、毎日使いやすい

本製品は、軽量コンパクトな設計により、日常の持ち歩きに適した広角単焦点レンズです。

ソニーEマウント用では、サイズ約Φ60×47mm、質量約162g。バッグに入れてもかさばりにくく、散歩や通学、通勤、旅行など、毎日の持ち歩きにも取り入れやすいサイズ感です。

「今日は気合いを入れて撮影する日」ではなく、

「今日はなんとなくカメラを持って出たい」

そんな日にもぴったり。気負わず使える軽さは、これからカメラを楽しみたい方にとって大きな魅力です。

26mm相当の“ちょうどいい広さ”で、日常が撮りやすい

焦点距離17mm、35mm判換算で26mm相当の画角を採用。自然でワイドな見え方で、被写体だけでなく、その場の雰囲気や背景までバランスよく写し込めます。約81°の画角は、スナップや街並み、テーブルフォトなどさまざまなシーンに適しています。

広角レンズというと、「広く写りすぎて難しそう」と思われることがあります。

しかし26mm相当は、広く写せるのに極端すぎず、人物も背景も一緒に収めやすい、日常使いしやすい画角です。

たとえば、友人とのお出かけで景色ごと残したいとき。

カフェでテーブルの雰囲気ごと撮りたいとき。

旅行先で建物や街並みの広がりを自然に写したいとき。

本製品なら、目の前のものだけでなく、その場の空気感まで一枚にまとめやすくなります。

明るいF1.8で、夕方も室内も頼もしい

開放F1.8の明るさにより、多くの光を取り込むことができ、夕景や夜景などの低照度環境でも鮮明な撮影が可能です。開放ではやわらかな描写傾向を持ち、人物の表情や空気感をやさしく自然な雰囲気で映し出します。絞ることで解像感が向上し、よりクリアな描写も楽しめます。

スマートフォンでは少し暗く感じるシーンでも、もっと雰囲気よく残したい。

そんなときに、この明るさが心強く活躍します。

昼の街歩きはもちろん、夕方の帰り道、ライトが灯り始めた街、室内での何気ないひとときまで。

「暗いから今日はやめておこう」ではなく、「今の空気、撮っておきたい」と思える一本です。

オートフォーカス対応で、はじめてでも使いやすい

本製品はAF（オートフォーカス）に対応し、静かでスムーズなAF駆動を実現するSTM（ステッピングモーター）を搭載。顔認識や瞳AFにも対応し、静止画はもちろん、Vlogなどの動画撮影にも活用できます。

単焦点レンズに興味はあっても、「ピント合わせが難しそう」と感じていた方にも取り入れやすい仕様です。

撮りたい瞬間にさっと向けて、そのままシャッターを切りやすい。

難しさよりも、まずは撮る楽しさを感じたい方におすすめです。

最短撮影距離0.18m。近くのものも、もっと楽しく

最短撮影距離は0.18m。被写体にぐっと近づけるため、テーブルフォトや小物撮影でも表現の幅が広がります。広角ならではの遠近感を活かした、印象的な撮影も可能です。

お気に入りのドリンク、ランチプレート、雑貨、花、コスメ。

日常の「かわいい」「おいしそう」「これ好き」を、ただ記録するだけでなく、少し気分の上がる一枚にしてくれます。

写真も動画も、一本で幅広く楽しめる

本製品は、スナップ、風景、室内撮影に加え、Vlogなどの動画撮影にも活用できます。狭い空間でも圧迫感を抑えながら撮影しやすく、日常の記録から発信まで、幅広い使い方に対応します。

「写真だけ」で終わらず、「動画も少しやってみたい」。

そんな今らしい楽しみ方にも寄り添うレンズです。

一眼カメラをもっと自由に、もっと身近に感じられる一本として、初めての交換レンズにもおすすめです。

持つ楽しさにもこだわった設計

鏡筒には5052アルミニウム合金を採用し、高い耐久性と質感を兼ね備えています。また、リアキャップにはUSB Type-C端子を搭載し、PCと接続してファームウェアのアップデートが可能です。

毎日使うものだからこそ、持ったときの心地よさや、長く付き合いたくなる質感もうれしいポイントです。

レンズ構成 / MTF図10群14枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）主な仕様- 対応マウント：ソニーE、富士フィルムX- 対応撮像画面サイズ：APS-C- 焦点距離：17mm（35mm判換算: 26mm相当）- レンズ構成：10群14枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：AF（オートフォーカス）- 絞り：F1.8-F16- 絞り羽根：6枚- 最短撮影距離：0.18m- フィルター径：52mm- サイズ：約Φ60×47mm（マウント部除く）※- 質量：約162g※- 付属品：レンズフード、前後キャップ

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=51501)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n7B3KjdB6d8 ]

発売情報

発売日：2026年4月22日（水）

※メーカー希望小売価格：\ 39,000（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002456

▼その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWJBBBGR?th=1

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tt-17f18af/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=TT-17F18AF#CentSrchFilter1

About TTArtisan

TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

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