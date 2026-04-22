スナップもVlogも気軽に楽しめる「銘匠光学 TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を販売開始
株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を、2026年4月22日(水)より販売開始いたします。
「カメラを始めてみたい。」
「写真も動画も、もっと気軽に楽しみたい。」
でも、レンズ選びになると「種類が多くて難しい」「重そう」「何を選べばいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな方にこそ手に取っていただきたいのが、「TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」です。
APS-Cセンサー対応のオートフォーカス広角単焦点レンズで、軽量コンパクト、明るいF1.8、そして日常で使いやすい35mm判換算26mm相当の画角を備えています。
ソニーEマウント
富士フィルムXマウント
街を歩きながらのスナップ、友人とのお出かけ、カフェでのテーブルフォト、旅行先の景色、自撮りやVlogまで。「ちょっと撮りたい」が、そのまま楽しく続けやすい。
本製品は、そんな普段使いにぴったりの一本です。
春のやわらかな光が差し込む街角、新生活の部屋で過ごす何気ない時間、休日のカフェ巡りや夕方の帰り道。特別な日だけでなく、ふだんの毎日こそ残したくなる。そんな今の撮影スタイルに寄り添います。
軽くてコンパクト。だから、毎日使いやすい
本製品は、軽量コンパクトな設計により、日常の持ち歩きに適した広角単焦点レンズです。
ソニーEマウント用では、サイズ約Φ60×47mm、質量約162g。バッグに入れてもかさばりにくく、散歩や通学、通勤、旅行など、毎日の持ち歩きにも取り入れやすいサイズ感です。
「今日は気合いを入れて撮影する日」ではなく、
「今日はなんとなくカメラを持って出たい」
そんな日にもぴったり。気負わず使える軽さは、これからカメラを楽しみたい方にとって大きな魅力です。
26mm相当の“ちょうどいい広さ”で、日常が撮りやすい
焦点距離17mm、35mm判換算で26mm相当の画角を採用。自然でワイドな見え方で、被写体だけでなく、その場の雰囲気や背景までバランスよく写し込めます。約81°の画角は、スナップや街並み、テーブルフォトなどさまざまなシーンに適しています。
広角レンズというと、「広く写りすぎて難しそう」と思われることがあります。
しかし26mm相当は、広く写せるのに極端すぎず、人物も背景も一緒に収めやすい、日常使いしやすい画角です。
たとえば、友人とのお出かけで景色ごと残したいとき。
カフェでテーブルの雰囲気ごと撮りたいとき。
旅行先で建物や街並みの広がりを自然に写したいとき。
本製品なら、目の前のものだけでなく、その場の空気感まで一枚にまとめやすくなります。
明るいF1.8で、夕方も室内も頼もしい
開放F1.8の明るさにより、多くの光を取り込むことができ、夕景や夜景などの低照度環境でも鮮明な撮影が可能です。開放ではやわらかな描写傾向を持ち、人物の表情や空気感をやさしく自然な雰囲気で映し出します。絞ることで解像感が向上し、よりクリアな描写も楽しめます。
スマートフォンでは少し暗く感じるシーンでも、もっと雰囲気よく残したい。
そんなときに、この明るさが心強く活躍します。
昼の街歩きはもちろん、夕方の帰り道、ライトが灯り始めた街、室内での何気ないひとときまで。
「暗いから今日はやめておこう」ではなく、「今の空気、撮っておきたい」と思える一本です。
オートフォーカス対応で、はじめてでも使いやすい
本製品はAF（オートフォーカス）に対応し、静かでスムーズなAF駆動を実現するSTM（ステッピングモーター）を搭載。顔認識や瞳AFにも対応し、静止画はもちろん、Vlogなどの動画撮影にも活用できます。
単焦点レンズに興味はあっても、「ピント合わせが難しそう」と感じていた方にも取り入れやすい仕様です。
撮りたい瞬間にさっと向けて、そのままシャッターを切りやすい。
難しさよりも、まずは撮る楽しさを感じたい方におすすめです。
最短撮影距離0.18m。近くのものも、もっと楽しく
最短撮影距離は0.18m。被写体にぐっと近づけるため、テーブルフォトや小物撮影でも表現の幅が広がります。広角ならではの遠近感を活かした、印象的な撮影も可能です。
お気に入りのドリンク、ランチプレート、雑貨、花、コスメ。
日常の「かわいい」「おいしそう」「これ好き」を、ただ記録するだけでなく、少し気分の上がる一枚にしてくれます。
写真も動画も、一本で幅広く楽しめる
本製品は、スナップ、風景、室内撮影に加え、Vlogなどの動画撮影にも活用できます。狭い空間でも圧迫感を抑えながら撮影しやすく、日常の記録から発信まで、幅広い使い方に対応します。
「写真だけ」で終わらず、「動画も少しやってみたい」。
そんな今らしい楽しみ方にも寄り添うレンズです。
一眼カメラをもっと自由に、もっと身近に感じられる一本として、初めての交換レンズにもおすすめです。
持つ楽しさにもこだわった設計
鏡筒には5052アルミニウム合金を採用し、高い耐久性と質感を兼ね備えています。また、リアキャップにはUSB Type-C端子を搭載し、PCと接続してファームウェアのアップデートが可能です。
毎日使うものだからこそ、持ったときの心地よさや、長く付き合いたくなる質感もうれしいポイントです。
レンズ構成 / MTF図
10群14枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）
主な仕様
- 対応マウント：ソニーE、富士フィルムX
- 対応撮像画面サイズ：APS-C
- 焦点距離：17mm（35mm判換算: 26mm相当）
- レンズ構成：10群14枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）
- フォーカス：AF（オートフォーカス）
- 絞り：F1.8-F16
- 絞り羽根：6枚
- 最短撮影距離：0.18m
- フィルター径：52mm
- サイズ：約Φ60×47mm（マウント部除く）※
- 質量：約162g※
- 付属品：レンズフード、前後キャップ
※マウントにより異なります。
サンプルフォト
more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=51501)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n7B3KjdB6d8 ]
発売情報
発売日：2026年4月22日（水）
※メーカー希望小売価格：\ 39,000（税込）
※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。
ご購入はこちら :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002456
▼その他商品ページ
[ Amazon JP ]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWJBBBGR?th=1
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https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tt-17f18af/
[ ヤフーショッピング ]
https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=TT-17F18AF#CentSrchFilter1
About TTArtisan
TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)
焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)
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